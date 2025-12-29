ETV Bharat / state

उद्योगपती अनंत अंबानी साई चरणी नतमस्तक, तब्बल पाच कोटी रूपयांची दिली देणगी

उद्योगपती अनंत अंबानी यांनी शिर्डीत येत साईबाबांचं दर्शन घेतलं. अंबानी कुटुंब हे साईबाबांचे परमभक्त आहेत. दर्शनासाठी ते नेहमी शिर्डीत येत असतात.

अनंत अंबानी यांनी घेतलं शिर्डी साईबाबांचं दर्शन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 29, 2025 at 6:59 PM IST

शिर्डी - उद्योगपती अनंत अंबानी यांनी सोमवारी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी अंबानी यांनी साईबाबांच्या धूप आरतीला उपस्थिती लावली. साईबाबांच्या दर्शनानंतर अनंत अंबानी यांनी संस्थानला तब्बल पाच कोटी रूपयांची देणगी दिली.

पाच कोटी रुपये केले अर्पण - उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचं संपूर्ण कुटुंब शिर्डी साईबाबांचं परमभक्त म्हणून ओळखलं जातं. अंबानी कुटुंबीयांची साईबाबांवर अतूट श्रद्धा आहे. मुकेश अंबानी यांच्या पत्नी नीता अंबानी आणि सुपुत्र आकाश अंबानी हे न चुकता वर्षातून दोन ते तीन वेळा शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेत असतात. दरवेळी साईबाबांच्या समाधीवर निळ्या रंगाची चादर अर्पण करतात. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे धाकटे सुपुत्र अनंत अंबानी हे देखील शिर्डी साईबाबांचे मोठे भक्त असून, 25 ऑक्टोबर 2022 ला अनंत अंबानी यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं होतं. तसंच त्यावेळी साईबाबांच्या चरणी तब्बल दीड कोटी रुपयांची देणगी अर्पण केली होती. सोमवारी देखील अनंत अंबानी यांनी साईबाबांच्या चरणी तब्बल पाच कोटी रुपयांची देणगी अर्पण केलीय.

अनंत अंबानी यांचा संस्थाननं केला सत्कार - अनंत अंबानी यांनी सोमवारी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी साईबाबांच्या संध्याकाळच्या धूप आरतीला उपस्थितीही लावली. साईबाबांच्या दर्शनानंतर अंबानींनी साई समाधीवर निळ्या रंगाची शाल अर्पण केली. दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी अनंत अंबानी यांचा साई शाल व साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार केला. यावेळी साईबाबा संस्थानचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

अनंत अंबानी यांच्याकडून साईचरणी पाच कोटींची देणगी (ETV Bharat Reporter)

शिर्डीत साई भक्तांची गर्दी वाढली - सध्या नाताळच्या सुट्ट्या आणि नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी शिर्डीत साई भक्तांची गर्दी ओसंडली आहे. राज्यासह देशभरातून, विदेशातून साई भक्त शिर्डीत दाखल झाले आहेत. साई संस्थान प्रशासनानंही यानिमित्तानं जय्यत तयारी केलीय. पोलिसांनी मंदिर परिसरात चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय.

TAGGED:

ANANT AMBANI IN SHIRDI
ANANT AMBANI SAI DARSHAN SHIRDI
अनंत अंबानी साईबाबा दर्शन शिर्डी
अनंत अंबानी पाच कोटी रुपये देणगी
ANANT AMBANI SAI BABA DARSHAN

