इंदूरीकर महाराजांच्या कन्येचा भव्य विवाह सोहळा, ट्रोलिंगवर इंदूरीकरांनी दिलं ठोस उत्तर
ट्रोलिंग करणाऱ्यांना इंदूरीकर महाराज यांनी, नास्तिक लोक त्यांचा स्वभाव बदलत नाहीत असं म्हटलं. तर माझ्यावर प्रेम करणाऱ्यानी आयुष्यभर ते टिकवावं टिकवावं अशी विनंती त्यांनी केली.
Published : May 4, 2026 at 8:04 AM IST
शिर्डी - प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्ती देशमुख उर्फ इंदूरीकर महाराज यांच्या कन्येचा शाही विवाह सोहळा 3 मे रोजी संगमनेर तालुक्यातील गुंजाळवाडी शिवारात अत्यंत भव्य आणि दिमाखदार वातावरणात पार पडला. या विवाह सोहळ्याची चर्चा मागील काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर सुरू होती. विशेषतः त्यांच्या कन्येच्या साखरपुड्यानंतर सोशल मीडियावर झालेल्या चर्चेमुळे हा विवाह सोहळा अधिकच चर्चेत आला होता.
विवाह सोहळ्यासाठी राज्यभरातून मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. अंदाजे एक लाखाहून अधिक नागरिकांनी उपस्थिती लावत वधू-वरांना शुभेच्छा आणि आशीर्वाद दिले. या सोहळ्यासाठी राजकीय, सामाजिक आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी हजेरी लावली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्यासह अनेक मंत्री, आमदार, खासदार आणि प्रतिष्ठित व्यक्ती उपस्थित राहिल्याने कार्यक्रमाचे स्वरूप अधिक भव्य झाले.
दरम्यान, इंदूरीकर महाराज यांनी प्रथमच सार्वजनिकरित्या स्पष्ट भूमिका मांडत सोशल मीडियावर ट्रोल करणाऱ्यांना उत्तर दिलं. माझ्या मुलीच्या साखरपुड्याची चर्चा महिनाभर चालली. आता लग्नाची चर्चा वर्षभर चालेल असं ते म्हणाले. त्यांनी आपल्या कुटुंबाविषयी आणि वैयक्तिक आयुष्याविषयीही मोकळेपणाने भाष्य केलं. महाराजांनी सांगितलं की, विवाह सोहळा जरी भव्य असला तरी जेवणामध्ये मराठमोळेपणा आणि साधेपणा जपण्यात आला. आम्ही मठ्ठा, गुलाबजाम यांसारखे पदार्थ ठेवले नाहीत. पूर्णपणे सात्विक आणि पारंपरिक मराठी जेवण देण्यात आलं असं त्यांनी नमूद केलं. तसंच आपल्या कुटुंबातील नातेसंबंधांबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं की, कीर्तनाच्या व्यग्र दिनचर्येमुळे त्यांना मुलांबरोबर फारसा वेळ घालवता येत नाही. माझ्या मुलाचीही तीन वर्षांत भेट झाली नाही असं त्यांनी सांगून आपल्या जीवनातील वास्तव मांडलं.
शिक्षण क्षेत्रातही आपण कार्यरत असल्याचं सांगताना त्यांनी नमूद केले की, मी एक विद्यालय चालवतो आणि त्यासाठी कोणताही मोबदला घेत नाही. आमच्याकडे 13 शिक्षक कार्यरत आहेत. विवाह सोहळ्याच्या खर्चाबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांनाही त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिलं. या कार्यक्रमाचा सुमारे 90 टक्के खर्च माझ्या भक्तमंडळाने केला आहे. लोकांनी स्वेच्छेने दिलेल्या देणगीतून हा सोहळा पार पडला. त्यामुळे यावर टीका करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही असं ते ठामपणे म्हणाले. तसंच त्यांनी ट्रोलिंग करणाऱ्यांवर टीका करताना म्हटलं की, नास्तिक लोक त्यांचा स्वभाव बदलत नाहीत. मात्र माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या लोकांनी हे प्रेम आयुष्यभर टिकवावं अशी भावनिक विनंतीही त्यांनी केली.
गेल्यावर्षी इंदूरीकर महाराजांनी आपल्या कन्येचा साखरपुडा मोठ्या थाटामाटात केला होता. त्या कार्यक्रमाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले होते. यानंतर अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. इतरांना साधेपणाने विवाह करण्याचा उपदेश करणारे महाराज स्वतः मात्र मोठ्या प्रमाणावर सोहळा आयोजित करतात असा आरोप करण्यात आला होता. या टीकेचा परिणाम त्यांच्या मनावर झाला होता. वैयक्तिक पातळीवर झालेल्या टीकेमुळे ते व्यथित झाले होते आणि त्यांनी काही काळ कीर्तनसेवा थांबवण्याचे संकेतही दिले होते. मात्र त्यानंतर त्यांनी पुन्हा आपली भूमिका स्पष्ट करत टीकाकारांना प्रत्युत्तर दिलं होतं. लग्न जोरात करणार काय बोंबलायचं ते बोंबला असं म्हणत त्यांनी टीकेकडे दुर्लक्ष करत आपला निर्णय ठाम ठेवला होता.
अखेर 3 मे रोजी आपल्या मुलीचा मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात पार पडलेल्या या विवाह सोहळ्याने पुन्हा एकदा इंदूरीकर महाराज चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या समर्थकांकडून या सोहळ्याचे कौतुक होत असताना. काहींकडून अजूनही चर्चा सुरू असल्याच पाहायला मिळत आहे.
