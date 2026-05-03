इंदोरीकर महाराज कीर्तनाचे किती मानधन घेतात? जावाई कोण आहे? जाणून घ्या संपूर्ण प्रोफाईल...

साधेपणाचा संदेश देणारे इंदोरीकर महाराज यांच्या कुटुंबातील विवाह सोहळा मात्र अत्यंत भव्य स्वरूपात आयोजित करण्यात आल्याने समाजात विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे.

Indurikar Maharaj daughter wedding
इंदोरीकर महाराजांच्या मुलीचा विवाह सोहळा (ETV Bharat Reporter)
Published : May 3, 2026 at 2:54 PM IST

शिर्डी - प्रसिद्ध कीर्तनकार आणि समाजप्रबोधनकार ह.भ.प. इंदोरीकर महाराज पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. यावेळी कारण ठरले आहे त्यांच्या मुलीचा भव्य आणि शाही विवाह सोहळा. या विवाहासाठी राज्यभरातील मान्यवरांसह सर्वसामान्य नागरिकांनाही मोठ्या प्रमाणावर निमंत्रणं देण्यात आली आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे तीन लाखांहून अधिक लोकांना या सोहळ्याचे आमंत्रण देण्यात आले आहे.

सामाजिक प्रबोधनाच्या माध्यमातून साधेपणाचा संदेश देणारे इंदोरीकर महाराज यांच्या कुटुंबातील हा विवाह सोहळा मात्र अत्यंत भव्य स्वरूपात आयोजित करण्यात आल्याने समाजात विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः विवाह सोहळ्याच्या प्रमाणामुळे आणि खर्चाच्या अंदाजांमुळे अनेकजण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. लग्नासाठी तब्बल 100 एकर परिसरात मोठा मंडप उभारण्यात आला आहे. या भव्य आयोजनामुळे हा विवाह सोहळा परिसरातील आणि तालुक्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या सोहळ्यांपैकी एक मानला जात आहे.

इंदोरीकर महाराजांच्या मुलीचा विवाह सोहळा पत्रिका (ETV Bharat Reporter)

इंदोरीकर महाराजांच्या कन्येचे नाव ज्ञानेश्वरी असून तिचा विवाह आज संगमनेर तालुक्यातील गुंजाळवाडी येथे नवी मुंबई येथील उद्योजक साहिल चिलप यांच्याबरोबर होत आहे. साहिल चिलप यांचा ट्रान्सपोर्ट आणि बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित व्यवसाय आहे. या विवाह सोहळाला राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सभापती, विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्ती उपस्थिती राहणार आहे.

या विवाहाच्या निमित्ताने इंदोरीकर महाराजांच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयीही नव्याने चर्चा रंगू लागल्या आहेत. लग्नपत्रिकेमध्ये त्यांचे पूर्ण नाव निवृत्ती काशिनाथ देशमुख असे नमूद करण्यात आले आहे. अनेकांना प्रथमच त्यांच्या नावाची माहिती मिळाल्याने याविषयी उत्सुकता वाढली आहे.


इंदोरीकर महाराज यांचा जन्म 9 जानेवारी 1972 रोजी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील इंदोरी येथे झाला. कीर्तनाच्या माध्यमातून त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांच्या कीर्तनाची शैली विनोदी, टोकदार आणि विचारप्रवर्तक अशी आहे. समाजातील विविध प्रश्न, तरुणाईचे वर्तन, सामाजिक विसंगती यांवर ते आपल्या खास भाषेत भाष्य करतात. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्रमांना मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळतो आणि सोशल मीडियावर त्यांच्या कीर्तनांचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत असतात.

इंदोरीकर महाराज आणि त्यांच्या पत्नी शालिनी देशमुख हे दोघेही कीर्तनकार असून कीर्तनांच्या माध्यमातून त्यांना चांगले मानधन मिळते. इंदोरीकर महाराज एका कीर्तनासाठी सुमारे 45 ते 50 हजार रुपये मानधन घेतात आणि दिवसाला तीन ते चार कीर्तनं करतात. तर शालिनी देशमुख एका कीर्तनासाठी अंदाजे 30 ते 35 हजार रुपये मानधन घेतात. या माध्यमातून त्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात असल्याचे सांगितले जाते. त्यांचे निवासस्थान संगमनेर तालुक्यातील ओझर येथे असून तेथे त्यांचा प्रशस्त बंगला आहे. त्यांच्याकडे काही एकर शेतजमीन तसेच आलिशान गाड्याही आहेत. मात्र, केवळ आर्थिक बाबींमध्येच नव्हे तर सामाजिक कार्यातही त्यांचा सहभाग उल्लेखनीय आहे. ज्ञानेश्वर माऊली या संस्थेमार्फत अनेक निराधार मुलांच्या शिक्षण, निवास आणि अन्नाची व्यवस्था केली जाते.

इंदोरीकर महाराज हे आपल्या कीर्तनातून समाजाला साधेपणाचा संदेश देत असतात. लग्न साधे करा आणि पैसा जपून ठेवा असा उपदेश ते वारंवार करतात.मात्र त्यांच्या मुलीच्या साखरपुड्यात मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाल्याने त्यांना टीकेला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे साखरपुड्यापेक्षा लग्न दणक्यात करणार असे म्हणणाऱ्या कीर्तनकार इंदोरीकर महाराज यांनी आज खरोखरच आपल्या मुलीचा शाही विवाह आयोजित केला असून राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

