इंदोरीकर महाराजांच्या मुलीचा शाही विवाह सोहळा; राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह संत-महंत राहणार उपस्थित

इंदोरीकर महाराजांच्या मुलीचा शाही विवाह सोहळा राजकीय नेत्यांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे.

Indurikar Maharaj daughter wedding
इंदोरीकर महाराजांच्या मुलीचा हळदी कार्यक्रम (ETV Bharat Reporter)
Published : May 3, 2026 at 12:56 PM IST

शिर्डी - प्रसिद्ध किर्तनकार आणि समाजप्रबोधनकार निवृत्ती महाराज देशमुख उर्फ इंदोरीकर महाराज आपल्या कीर्तनातून नेहमीच चर्चेत असतात. आपल्या प्रवचनातून लग्न साधे करा, खर्च कमी करा असे सांगणाऱ्या इंदोरीकर महाराजांनी मुलीच्या साखरपुड्यात लाखोंचा खर्च केला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर सडकून टीकाही झाली होती. अशातच आज इंदोरीकर महाराजांच्या मुलीचा शाही विवाह सोहळा राजकीय नेत्यांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडणार असल्याने सोशल मीडियासह विविध माध्यमांवर या शाही लग्नाची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

बँडवाल्यांना पैशांची ओवाळणी - संगमनेर शहरातील प्रतिष्ठित अशा मालपाणी हेल्थ क्लबमध्ये काल रात्री निवृत्ती महाराज देशमुख उर्फ इंदोरीकर महाराज यांच्या मुलीचा दिमाखदार हळदी सोहळा पार पडला. यावेळी महाराजांची मुलगी ज्ञानेश्वरी हिची ग्रँड एन्ट्री झाली. उपस्थित नातेवाईकांनी या सोहळ्यात बँडच्या तालावर ठेका धरला. इंदोरीकर महाराजांनीही यात सहभागी होत बँडवाल्यांना पैशांची ओवाळणी केल्याचे व्हिडिओत दिसून येत आहे.

कार्यक्रमाची रेलचेल - दरम्यान, आज इंदोरीकर महाराज यांची कन्या ज्ञानेश्वरी हिचा विवाह मुंबई येथील प्रसिद्ध उद्योजक सुनील विष्णू चिलप यांचा मुलगा साहिल याच्याशी आज सायंकाळी 6 वाजून 50 मिनिटांनी पार पडणार आहे. त्या आधी दुपारी चार वाजता गगनगिरी महाराज सप्ताहाच्या ध्वजारोहणाने कार्यक्रमाची सुरुवात होणार असून त्यानंतर किर्तन होईल व नंतर विवाह सोहळा पार पडणार आहे.

मान्यवर राहणार उपस्थित - आपल्या कीर्तनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर इंदोरीकर महाराजांची ख्याती पसरली असल्याने त्यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. यातील अनेक जण लग्नाला हजेरी लावतील. त्याचबरोबर अनेक संत-महंत आणि किर्तनकारही लग्नाला उपस्थित राहणार आहेत. याचबरोबर राज्याचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक आमदार, खासदार तसेच गावचे सरपंचही या लग्न सोहळ्यासाठी उपस्थित राहणार आहेत.

