गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याला आता इंडक्शन चुल्ह्याचा पर्याय; इंडक्शन घेण्यासाठी गृहिणींची दुकानात गर्दी
युद्धामुळे सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण होण्याच्या भीतीने गृहिणीचा कल 'इंडक्शन शेगडी' विकत घेण्याकडे वाढल्यामुळे विक्रेत्यांची चांदी झालीय.
Published : March 13, 2026 at 11:00 AM IST
नागपूर- इराण-अमेरिका, इस्रायल युद्धाचा थेट परिणाम भारतीय गृहिणींच्या स्वयंपाकघरासह अनेक हॉटेल्स व्यवसायावरदेखील झालाय. युद्धाचे संकट आणखी किती दिवस सुरू राहील, याची अद्याप स्पष्टता नसल्याने लोकांनी गॅस सिलिंडरचा घरीच साठा करण्यास सुरुवात केलेली आहे, त्यामुळे गॅस सिलिंडरचा मोठा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती नागरिकांमध्ये आहे. यावर उपाय म्हणून गृहिणींनी इंडक्शन चुल्हा विकत घेण्यासाठी दुकानांमध्ये गर्दी करण्यास सुरुवात केलीय. युद्धामुळे सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण होण्याच्या भीतीने गृहिणीचा कल 'इंडक्शन शेगडी' विकत घेण्याकडे वाढल्यामुळे विक्रेत्यांची चांदी झालीय. तूर्तास जोपर्यंत स्टॉक उपलब्ध आहे, तोपर्यंत भाव वाढणार नसल्याचे विक्रेत्यांनी स्पष्ट केलंय.
अनेक पटीने मागणी वाढली:- आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर गॅस सिलिंडरची टंचाई वाढल्याने इलेक्ट्रिक इंडक्शनची मागणी वाढलीय. आधी दिवसभरात एक किंवा दोन इंडक्शन शेगड्या विकल्या जात आहेत. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्यापासून इंडक्शन शेगडीच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली असून, आता एका दिवसालाच 25 ते 30 इंडक्शन शेगड्या विकल्या जात असल्याचंही विक्रेत्यांनी सांगितलंय.
सिलिंडर मिळण्यात अनेक अडचणी:- गॅस सिलिंडरचा तुटवडा सुरू झाल्यानंतर काही ना काही अडचणी ग्राहकांना येत आहेत. काही नंबर लागत नाही आणि जर नंबर लागला तर ओटीपीच येत नाही. सर्व करून भागल्यावर तर सिलिंडर येण्यास कधी दोन तर कधी चार दिवस जातात, त्यामुळे समजूतदार नागरिकांनी पुढील उपाययोजना म्हणूनच इंडक्शन शेगडी घेण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलंय.
सिलिंडर मिळो अथवा ना मिळो, जेवण बनवावे तर लागेल:- सर्वत्र गॅस सिलिंडरचा तुटवडा आहे. परिस्थिती कशीही असो जेवण तर बनवावे लागेल आणि कुटुंबाचे पोट भरावे लागेल, यासाठी आम्ही सर्व पर्यायी व्यवस्था करीत असल्याचं अनेक गृहिणी महिलांनी सांगितलंय.
सिलिंडर पुरवठा सुरळीत:- जिल्हाधिकारी नागपुरात एलपीजी गॅसचा कोणताही प्रकारचा तुटवडा नाही, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिलेली असून, याबाबत प्रशासनाकडून एक परिपत्रकही जारी करण्यात आलंय. सिलिंडरची अवैध साठवणूक करून काळाबाजार करणाऱ्या लोकांवरती कारवाई करण्यासाठी विशेष पथके कार्यान्वित करण्यात आलीत. गरजेनुसार व्यावसायिक आणि घरगुती गॅस सिलिंडर मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केलंय. गॅसचा तुटवडा होणार नसल्याने कुणी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय. सध्या नागपुरात एकही हॉटेल बंद नसल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. शाळा, आरोग्य विभाग आणि इतर अत्यावश्यक सेवांना गॅस पुरवठ्यात प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिलीय.
