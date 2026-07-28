मावळात इंद्रायणी भात लागवडीला वेग; दमदार पावसामुळे बळीराजाच्या आशा पल्लवित
मावळात इंद्रायणी भात लागवडीला वेग आला असून, दमदार पावसामुळे बळीराजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
Published : July 28, 2026 at 6:28 PM IST
मावळ (पुणे) : मावळ तालुक्यात यंदाच्या दमदार पावसामुळे भात लागवडीच्या कामांना पुन्हा वेग आला असून, शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलले आहे. इंद्रायणी भाताचे आगार म्हणून राज्यभर ओळख असलेल्या मावळ तालुक्यात यंदा सुमारे साडे बारा हजार हेक्टर क्षेत्रावर इंद्रायणी भाताची लागवड होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे भात खाचरांमध्ये मुबलक प्रमाणात पाणी साचले असून, शेतकरी पुन्हा जोमाने लागवडीच्या कामात व्यस्त झाले आहेत.
लागवडीच्या कामाचा वेग मंदावला : यंदा जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला पावसाने चांगली हजेरी लावल्यानंतर भात लागवडीला सुरुवात झाली होती. मात्र त्यानंतर काही दिवस पावसाने उघडीप दिली आणि कडक उन्हामुळे अनेक ठिकाणी शेतातील पाणी आटले. त्यामुळे लागवडीच्या कामाचा वेग मंदावला होता. अनेक शेतकऱ्यांना रोपांची लागवड थांबवावी लागली होती. त्यामुळे यंदाच्या हंगामाबाबत काहीशी चिंता व्यक्त केली जात होती. मात्र गेल्या चार दिवसांपासून मावळ तालुक्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. शेतातील खाचरे पुन्हा पाण्याने भरून गेल्याने लागवडीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. महिलांसह शेतकरी कुटुंबातील सर्व सदस्य चिखलात उतरून भात रोपांची लागवड करताना दिसत आहेत. ग्रामीण भागात सर्वत्र भात लागवडीची लगबग सुरू असून, शेतांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
राज्यासह देशातील विविध भागांत मोठी मागणी : मावळातील इंद्रायणी भाताला विशेष दर्जा असून, त्याच्या सुगंध आणि चवीमुळे राज्यासह देशातील विविध भागांत मोठी मागणी आहे. त्यामुळे या पिकावर तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. योग्य वेळी झालेला पाऊस आणि अनुकूल हवामान कायम राहिल्यास यंदा भाताचे उत्पादन चांगले होईल, असा विश्वास शेतकरी व्यक्त करत आहेत. कृषी विभागाकडूनही शेतकऱ्यांना वेळेत लागवड पूर्ण करण्याचे तसेच संतुलित खत व्यवस्थापन, तण नियंत्रण आणि पिकाची नियमित पाहणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. योग्य नियोजन आणि निसर्गाची साथ मिळाल्यास यंदाचा भात हंगाम समाधानकारक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
इंद्रायणी भाताचे विक्रमी उत्पादन : एकूणच काही दिवसांपूर्वी पावसाअभावी चिंतेत असलेला मावळातील बळीराजा आता नव्या उत्साहाने शेतात उतरला असून, हिरवाईने नटलेली भात खाचरे आणि सुरू असलेली लागवडीची लगबग यामुळे संपूर्ण परिसरात कृषीमय वातावरण निर्माण झाले आहे. यंदाचा हंगाम भरघोस व्हावा आणि इंद्रायणी भाताचे विक्रमी उत्पादन घ्यावे, अशीच अपेक्षा प्रत्येक शेतकरी व्यक्त करत आहे.
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