इंडिगो विस्कळीत विमानसेवेचा पर्यटनावर परिणाम, व्यावसायिकांना बसतोय आर्थिक फटका
भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोच्या (IndiGo Flight) विस्कळीत विमानसेवेमुळं छत्रपती संभाजीनगरातील पर्यटनावर मोठा परिणाम झालाय.
Published : December 8, 2025 at 5:13 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : इंडिगोच्या (IndiGo Flight) विस्कळीत विमानसेवेचा फटका पर्यटनस्थळांना बसलाय. राज्याचा विचार करता जवळपास शंभर कोटींचा आर्थिक फटका बसल्याची भीती व्यावसायिकांनी व्यक्त केलीय. येणारे पर्यटक विमानसेवा निश्चित नसल्यानं आपला दौरा रद्द करत आहेत, तर विदेशातून आलेल्या पर्यटकांचे नियोजन खराब होणार असल्यानं पर्यायी व्यवस्था शोधत आहेत. काही ठिकाणी कनेक्टिंग विमानसेवा घेत आहेत, तर कुठं रस्ते प्रवास पर्यायी व्यवस्था म्हणून घेत आहेत. मात्र, या सेवा देताना त्याचा भुर्दंड पर्यटन व्यावसायिकांना बसत असल्याची खंत 'औरंगाबाद टुरिझम डेव्हलमेंट फाउंडेशन'चे अध्यक्ष जसवंत सिंग यांनी व्यक्त केली. 15 डिसेंबरपर्यंत हैदराबाद, बंगळुरु विमानसेवा बंद राहणार असल्यानं त्याचा देखील फटका बसणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
इंडिगोनं केली विमानसेवा रद्द : "देशातील अग्रगण्य असलेल्या इंडिगो विमानसेवेचे नियोजन पूर्णतः कोलमडलं असल्यानं, प्रवाशांनी रोष व्यक्त केलाय. विमानसेवा विस्कळीत झाल्यानं त्याचा परिणाम पर्यटन व्यवसायावर झालाय. शहरात दाखल झालेल्या पर्यटकांना परत जाण्यासाठी किंवा पुढील प्रवास करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करून द्यावी लागत आहे. एखादा विदेशी पर्यटक शहरात आल्यावर त्याचं पूर्वनियोजित नियोजन असतं. त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व बुकिंग आधीच करून ठेवल्या जातात. त्यामुळं त्याची पुढील व्यवस्था व्यावसायिकाला करावी लागते," असं जसवंत सिंग यांनी सांगितलं.
इंडिगो जबाबदारी घेत नाही : देशाच्या पर्यटनाचा विचार केला तर ऑक्टोबर ते मार्च या काळात हजारो विदेशी पर्यटक राज्यात दाखल होतात. त्यामुळं पर्यटन व्यवसाय तेजीत असतो. त्यात डिसेंबर आणि जानेवारी हे महिने महत्त्वाचे असतात. या काळात इंडिगो विमानसेवा विस्कळीत झाल्यानं त्याचा परिणाम पर्यटकांच्या नियोजनावर झालाय. जवळपास पन्नास टक्के इतका परिणाम व्यवसायावर झालाय. एक पर्यटक आला की जवळपास दहा ते बारा जणांचा उदरनिर्वाह त्यावर होतो. आता विमानसेवेचा परिणाम झाला असून, इंडिगो कंपनीचे लोक आता फोन बंद करून बसले आहेत, तर इतर कर्मचारी उत्तर देऊ शकत नाहीत. विदेशात विमानसेवेत अडचण आल्यास नुकसान भरपाई मिळते, मात्र इथे प्रवाशांची जबाबदारी देखील घेतली जात नसल्यानं अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो," अशी खदखद जसवंत सिंग यांनी व्यक्त केली.
लवकरात लवकर तोडगा काढा : शहरात आधीच बुकिंग करून आलेले पर्यटक ही आमची जबाबदारी असते. त्यामुळं त्यांच्या अडचणी सोडवणं हे आमचं कर्तव्य आहे. पर्यटकांना त्यांच्या निर्धारित वेळेत दौरा पूर्ण करायचा असतो. त्यामुळं कनेक्टिंग विमान उपलब्ध करून देणं किंवा रस्ते प्रवास उपलब्ध करून त्यांना वेळेवर इतर ठिकाणी जाण्याची व्यवस्था करून द्यावी लागते. त्यासाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च पर्यटकांनी देण्यास नकार दिला तर तो आम्हाला खिशातून करावा लागत असल्याचं जसवंत सिंग यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -
- इंडिगोच्या गचाळ कारभाराच्या चौकशीचे डीजीसीएचे आदेश, सीईओ पीटर एल्बर्स यांचा माफीनामा, पाच हजाराचे तिकिट पन्नास हजारवर?
- इंडिगोची सेवा विस्कळित झाल्यानंतर रेल्वे ठरली 'संकटमोचक'; पुणे-मुंबईसह इतर मार्गांवरून धावणार विशेष गाड्या
- इंडिगोची विमान उड्डाणे कशामुळे स्थगित करण्यात आली? केंद्र सरकारची विमान कंपनीच्या सीईओंना नोटीस