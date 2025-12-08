ETV Bharat / state

शिर्डी विमानतळावर प्रवासी संख्येत घट, तर पुणे विमानतळावरील सेवा सुरळीत

इंडिगोची विमानसेवा विस्कळीत झाल्यानं याचा परिणाम शिर्डीतील भाविकांवर झालाय. तर दुसरीकडं पुणे विमानतळावरुन सेवा पूर्वपदावर आलीय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 8, 2025 at 1:08 PM IST

1 Min Read
शिर्डी/पुणे - श्री साईबाबा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दररोज इंडिगो कंपनीच्या पाच विमानांची ये-जा असते. दिवसातून एकूण 1800 ते 2000 प्रवाशांची वर्दळ या विमानतळावरून होत असते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपूर्वी इंडिगो कंपनीची विमान सेवा अचानक विस्कळीत झाली होती. याचा सरळ परिणाम प्रवाशांच्या संख्येवर झाल्याचं शिर्डी विमानतळाचं व्यवस्थापक कृष्णा पॉल यांनी सांगितलं.

शिर्डीतील भाविकांना फटका - शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून लाखो साईभक्त शिर्डीत दाखल होतात. यातील अनेक भाविक असा पर्याय निवडतात की, सकाळच्या विमानानं शिर्डीत पोहोचावं, साईदर्शन घेतल्यानंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी परतावं. सध्या शिर्डी विमानतळावर हैदराबाद येथून दोन, तर चेन्नई, बंगळुरू आणि दिल्ली येथून प्रत्येकी एक असे एकूण पाच इंडिगो विमान उड्डाणांचे आगमन व प्रस्थान नियमितपणे होतं. या पाचही विमानांद्वारे दररोज सुमारे 1800 ते 2000 प्रवाशांची ये-जा होते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी इंडिगोच्या सेवा अचानक विस्कळीत झाल्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागला. या घटनेनंतर आता उड्डाण सेवा पूर्ववत सुरू झाली असली, तरी प्रवाशांचा कल हवाई मार्ग सोडून रेल्वेमार्गाकडं वळलेला दिसत आहे.

प्रवासांची रेल्वेमार्गाला पसंती - प्रवाशांना पुन्हा अनिश्चितता नको वाटल्यानं काहीजण विमानाऐवजी रेल्वेचा पर्याय स्वीकारताना दिसून येत आहेत. विमान कंपनीची सेवा विस्कळीत होणे किंवा कोणतीही तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्यास प्रवाशांना याबाबत त्वरित माहिती देण्यात येते, असंही विमानतळ व्यवस्थापक कृष्णा पॉल यांनी स्पष्ट केलं.

पुणे विमानतळावरुन विमानसेवा सुरळीत - पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे विमानतळ येथील सर्व दहा एअरक्राफ्ट पार्किंग बे सध्या रिक्त आहेत. इंडिगोचं कोणतंही विमान किंवा इतर कोणतंही विमान एप्रनवर अडकलेलं नाही. सर्व विमान कंपन्या त्यांच्या मंजूर वेळापत्रकानुसार कार्यरत आहेत. आगमन, निर्गमन किंवा ग्राउंड हँडलिंगवर कोणताही परिणाम नाही.

