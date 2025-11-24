स्वदेशी बनावटीची पाणबुडीविरोधी युद्धनौका "माहे" आजपासून नौदलात सामील, जाणून घ्या खासियत

ETV Bharat / state

कोचीन शिपयार्डमध्ये बांधलेली स्वदेशी पाणबुडीविरोधी युद्धनौका "माहे" औपचारिकपणे नौदलाच्या ताफ्यात सामील झालीय. या प्रकल्पांतर्गत एकूण आठ युद्धनौका तयार केल्या जात आहेत.

स्वदेशी बनावटीची युद्धनौका "माहे" आजपासून नौदलात सामील (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 24, 2025 at 11:20 AM IST

Updated : November 24, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
मुंबई : मुंबईतील नेव्हल डॉकयार्डमध्ये पाणबुडीविरोधी युद्धनौका "माहे"चं अनावरण करण्यात आलं असून, सोमवारपासून भारतीय नौदलात ती युद्धनौका सामील झालीय. भारतीय नौदलाची पाणबुडीविरोधी युद्धनौका "माहे" समुद्रातील खोलवर लपलेल्या पाणबुड्या शोधून नष्ट करण्यास सक्षम असेल. कोचीन शिपयार्डमध्ये बांधलेली स्वदेशी पाणबुडीविरोधी युद्धनौका "माहे" औपचारिकपणे नौदलाच्या ताफ्यात सामील झालीय. या प्रकल्पांतर्गत एकूण आठ युद्धनौका तयार केल्या जात आहेत.

स्वदेशी बनावटीची युद्धनौका "माहे" आजपासून नौदलात सामील (Source- ETV Bharat)

"माहे"चे सारस्थ्य तरुण लढाऊ सैनिकांच्या नव्या पिढीकडे : पश्चिम नौदल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ व्हाइस अॅडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन यांच्यामार्फत हा समारंभ लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडतोय, असे अधिकृत निवेदनात म्हटलंय. "माहे"चे सारस्थ्य तरुण लढाऊ सैनिकांच्या नव्या पिढीकडे दिले जाणार असून, जे चपळ, वेगवान अन् दृढनिश्चयी आहेत. 80 टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी बनावटीच्या "माहे" श्रेणीतील युद्धनौका डिझाइन, बांधकाम आणि एकत्रीकरणात भारताची वाढती कौशल्ये दाखवतो, असे निवेदनात म्हटले आहे.

स्वदेशी बनावटीची युद्धनौका "माहे" आजपासून नौदलात सामील (Source- ETV Bharat)

माहे "सायलेंट हंटर" म्हणून काम करणार : "माहे" पश्चिम समुद्रकिनाऱ्यावर "सायलेंट हंटर" म्हणून काम करेल. ते स्वावलंबीपणे काम करेल आणि भारताच्या सागरी सीमांचे रक्षण करण्यासाठी समर्पित असेल. जहाजाची एकूण लांबी 78.8 मीटर असून, वजन क्षमता 1150 टन आहे. तसेच वेग 25+ नॉट्स म्हणजेच सुमारे 46 किमी/तासापेक्षा जास्त आहे. तसेच 80 हून अधिक कर्मचारी ही युद्धनौका वाहून नेऊ शकते. उथळ समुद्रातील सावलीत दडलेल्या शत्रू पाणबुड्यांना शोधून हल्ला करण्यासाठी ही जहाजे सर्वात प्रभावी मानली जातात. लिटोरल युद्धभूमीसाठी म्हणजेच कोस्टल वॉर फेअरसाठी(coastal warfare) ती खास तयार करण्यात आली आहेत. जसा काळ बदलला, तसे नौदलही बदलले आणि एएसडब्ल्यू एसडब्ल्युसी म्हणजे त्या बदलाची साक्ष आहे, असं पश्चिम नौदल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ व्हाइस अॅडमिरल कृष्ण स्वामिनाथन यांनी नमूद केलंय.

स्वदेशी बनावटीची युद्धनौका "माहे" आजपासून नौदलात सामील (Source- ETV Bharat)

भारताच्या 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमाचे उत्तम उदाहरण : कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारे कोची येथे बांधलेले 'माहे' हे नौदलाचे जहाज डिझाइन आणि बांधकामातील भारताच्या 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमाचे उत्तम उदाहरण आहे. हे जहाज लहान असले तरी शक्तिशाली आहे, जे चपळता, अचूकता आणि सहनशक्ती दर्शवते, किनारी प्रदेश काबीज करण्यासाठी यात महत्त्वाचे गुण आहेत. त्याच्या सर्वात प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये पाणबुडीविरोधी ऑपरेशन्स, किनारी भागात प्रवेश, पाण्याखालील देखरेख, खाणकाम क्षमता आणि उथळ पाण्यात काम करण्याची क्षमता यांचा समावेश आहे.

स्वदेशी बनावटीची युद्धनौका "माहे" आजपासून नौदलात सामील (Source - ETV Bharat)

जहाज पाणबुड्यांचा शोध घेण्यासाठी बनवले : अग्निशक्ती, चोरी आणि गतिशीलतेच्या संयोजनासह हे जहाज पाणबुड्यांचा शोध घेण्यासाठी आणि किनारी गस्त घालण्यासाठी तसेच भारताच्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांना सुरक्षित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, गेल्या आठवड्यात भारतीय नौदलाने या प्रदेशाच्या सांस्कृतिक आणि युद्ध वारशाने प्रेरित होऊन 'माहे'च्या वरच्या डेकचे अनावरण केले. आता संपूर्ण जगाला सांगण्याची वेळ आली आहे की, भारत समुद्रातूनही सुरक्षित आहे आणि सक्षम आहे, असं जनरल उपेन्द्र द्विवेदी यांनी स्पष्ट केलंय.

स्वदेशी बनावटीची युद्धनौका "माहे" आजपासून नौदलात सामील (Source - ETV Bharat)

नौदल दिन 2025 ची तयारी सुरू : दरम्यान, भारतीय नौदलाने 3 डिसेंबर रोजी नौदल दिन 2025 ची तयारी सुरू केलीय. 3 डिसेंबर रोजी तिरुवनंतपुरममधील शांगुमुघम बीचवर एक नेत्रदीपक ऑपरेशनल प्रात्यक्षिक आयोजित केले जाणार आहे. ते दलाची अचूकता, व्यावसायिकता आणि वाढती सागरी पराक्रम प्रदर्शित करेल. मूळतः 4 डिसेंबर रोजी होणारा हा समारंभ एक दिवस पुढे ढकलण्यात आला आहे. मागील वर्षी पुरी (ओडिशा) आणि सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र) येथे ऑपरेशनल प्रात्यक्षिके आयोजित करण्यात आली होती.

