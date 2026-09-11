तंबाखूजन्य पदार्थांची थेट जाहिरात बंदी, तरीही सरोगेट जाहिरातींचा खेळ सुरूच; कोट्यवधींचे मानधन घेणाऱ्या सेलिब्रिटींची जबाबदारी किती?
सीओटीपीए कायद्याच्या कलम 5 नुसार, तंबाखू उत्पादनांची थेट तसंच अप्रत्यक्ष किंवा सरोगेट जाहिरात आणि प्रायोजकत्वावर बंदी आहे. याबाबतचा 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधी प्रतिज्ञा शेटे यांचा रिपोर्ट...
Published : September 11, 2026 at 6:36 PM IST
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगण, टायगर श्रॉफ आणि इतर कलाकारांना एका जाहिरातीप्रकरणी महाराष्ट्र एफडीएकडून नोटिसा गेल्यानंतर पुन्हा एकदा एक जुना, पण महत्त्वाचा प्रश्न चर्चेत आला आहे. तंबाखू आणि निकोटीनशी संबंधित उत्पादनांची थेट जाहिरात करता येत नसेल, तर मग त्याच ब्रँडची 'इलायची', 'माउथ फ्रेशनर' किंवा इतर नावानं जाहिरात करून तोच ब्रँड लोकांच्या डोळ्यासमोर ठेवण्याची परवानगी कशी मिळते? आणि या जाहिरातीत एखादा सुपरस्टार दिसला, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कुठपर्यंत असते? हा प्रश्न केवळ एका जाहिरातीचा नाही. हा जाहिरातीतील कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार, कायद्यातील पळवाटा, सेलिब्रिटींचा प्रचंड प्रभाव, तरुणांच्या सवयी आणि शेवटी ग्राहकाच्या स्वतःच्या विवेकाचा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र एफडीएनं ऑगस्ट 2026 मध्ये बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना एका जाहिरातीबाबत कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. एफडीएच्या म्हणण्यानुसार, या जाहिरातीचा एकूण संदर्भ आणि सादरीकरण प्रतिबंधित पान-मसाला उत्पादनांशी जोडला जात असल्याचा आक्षेप आहे. नोटीसीमध्ये तिन्ही कलाकारांना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या प्रकरणावर दिल्ली उच्च न्यायालयानं सप्टेंबर 2026 मध्ये आदेश राखून ठेवला आहे. म्हणजेच या टप्प्यावर संबंधित कलाकार कायदेशीरदृष्ट्या दोषी ठरले आहेत, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही; प्रश्न सध्या नियामक आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे.
सरळ जाहिरात बंद, मग 'सरोगेट'चा रस्ता : इथून पुढं 'सरोगेट जाहिरात' हा शब्द समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. भारताच्या 'सिगारेट्स अँड अदर टोबॅको प्रॉडक्ट्स अॅक्ट', म्हणजेच सीओटीपीए कायद्याच्या कलम 5 नुसार तंबाखू उत्पादनांची थेट तसंच अप्रत्यक्ष किंवा सरोगेट जाहिरात, प्रचार आणि प्रायोजकत्वावर बंदी आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाच्या माहितीनुसार, या कायद्यात थेट, अप्रत्यक्ष आणि सरोगेट जाहिरातींवर बंदी आहे. मग, सरोगेट जाहिरात तयार होते कशी? समजा एखाद्या ब्रँडचा मुख्य व्यवसाय तंबाखू किंवा पान-मसाला आहे. त्याच नावानं 'इलायची', 'माउथ फ्रेशनर', 'सोडा', 'म्युझिक' किंवा अन्य उत्पादन पुढं आणलं जातं. जाहिरातीत मात्र प्रेक्षकाला त्या ब्रँडची ओळख, रंगसंगती, लोगो, नाव, जिंगल आणि सेलिब्रिटी दिसतो.
कायदेशीरदृष्ट्या जाहिरातीत दुसरे उत्पादन दाखवलेलं असलं, तरी ग्राहकाच्या मनात तयार होणारी ब्रँडची आठवण मात्र मूळ उत्पादनाशी जोडली जाऊ शकते. याच कारणामुळं 'मी तर फक्त इलायचीची जाहिरात करतोय' हा युक्तिवाद प्रत्येक वेळी पुरेसा ठरेलच असं नाही. जाहिरातीचा एकूण परिणाम काय आहे, ती कोणत्या ब्रँडशी जोडली जाते आणि ग्राहकाला नेमका संदेश काय जातो? हेही महत्त्वाचं ठरतं. केंद्राच्या ग्राहक संरक्षण विभागानं 2022 मध्ये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या नियमांमध्ये सरोगेट जाहिरातींवरही बंदी आहे, असं सलाम बॉम्बे फाउंडेशनचे टोबॅको प्रिव्हेन्टींग प्रोजेक्ट हेड विनय कुमार यांनी स्पष्ट केलं.
या जाहिरातींमध्ये एवढा पैसा का? : डब्ल्यूएचओच्या माहितीनुसार, 2017-18 मध्ये भारतात 35 वर्षांवरील लोकांमध्ये तंबाखूमुळं होणाऱ्या आजार, त्याच्यावरील उपचारांचा खर्च आणि अकाली मृत्यूंची आर्थिक किंमत तब्बल 1 लाख 77 हजार 341 कोटी रुपये, म्हणजेच सुमारे 27.5 अब्ज डॉलर होती. ही रक्कम देशाच्या जीडीपीच्या एक टक्क्यापेक्षा जास्त होती. "तंबाखूवर मिळणाऱ्या प्रत्येक 100 रुपयांच्या उत्पादन शुल्काच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेला सुमारे 816 रुपयांचा खर्च सहन करावा लागतो, असा डब्ल्यूएचओच्या अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे. म्हणजे एका बाजूला जाहिराती, ब्रँडिंग आणि सेलिब्रिटी एंडॉर्समेंटवर मोठ्या रकमा फिरतात; दुसऱ्या बाजूला त्याच उत्पादनांच्या वापरामुळे आरोग्यव्यवस्था आणि कुटुंबांवर प्रचंड आर्थिक भार पडतो," असं सलाम बॉम्बे फाउंडेशनचे टोबॅको प्रिव्हेन्टींग प्रोजेक्ट हेड विनय कुमार सांगतात.
...मग सेलिब्रिटीच का? : कारण, ग्राहक केवळ उत्पादन विकत घेत नाही. तो अनेकदा त्या उत्पादनाशी जोडलेली प्रतिमा विकत घेतो. एखादा अभिनेता पडद्यावर दिसतो, त्याचे कपडे, हेअरस्टाईल, बोलण्याची पद्धत, गाडी, जीवनशैली लोकांच्या लक्षात राहते. मग तोच अभिनेता एखाद्या उत्पादनाचा ग्लास हातात घेतो, एखाद्या ब्रँडची चव आवडल्याचे सांगतो किंवा 'माझ्यासोबत तुम्हीही' असा संदेश देतो, तेव्हा जाहिरात उत्पादनाची माहिती देण्यापलीकडे जाते. ती उत्पादनाला स्टारडमची झळाळी देते.
"तंबाखूच्या जाहिरातींबाबत हा प्रभाव अधिक गंभीर आहे. डब्ल्यूएचओच्या माहितीनुसार भारतात 15 वर्षांवरील सुमारे 26.7 कोटी लोक तंबाखूचा वापर करतात. भारतात तंबाखूमुळं दरवर्षी सुमारे 13.5 लाख मृत्यू होतात. तरुणांना लक्ष्य करण्याच्या पद्धतींबाबतही डब्ल्यूएचओनं इशारा दिला आहे. 2019 च्या ग्लोबल यूथ टोबॅको सर्व्हेनुसार 13 ते 15 वर्षांच्या शालेय मुलांमध्ये तंबाखू वापराचे प्रमाण 8.4 टक्के होते. डब्ल्यूएचओनं तंबाखू उद्योग तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी आकर्षक उत्पादन, आधुनिक मार्केटिंग आणि सोशल मीडियासह विविध माध्यमांचा वापर करत असल्याचं नमूद केलं आहे," असं विनय कुमार यांनी सांगितलं.
जाहिरात पाहून माणूस तंबाखू सेवन करतो? हे इतकं सरळ समीकरण नाही, पण...: आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारताच्या ग्लोबल अॅडल्ट टोबॅको सर्व्हेच्या 2016-17 च्या अहवालात सरोगेट जाहिरात ही तंबाखूच्या जाहिरात किंवा प्रचाराचा भाग आहे, हे लोकांना स्पष्टपणे दिसत असल्याचं नोंदलं आहे. म्हणजे जाहिरात पाहून माणूस तंबाखू सेवन करतो? हे इतकं सरळ समीकरण नाही. पण जाहिराती, मनोरंजन आणि प्रसिद्ध व्यक्तींचा प्रभाव नगण्य आहे, असंही म्हणता येणार नाही. डब्ल्यूएचओनं भारतीय अभ्यासांचा संदर्भ देताना नमूद केलं आहे की, बॉलीवूड चित्रपटांमध्ये तंबाखूचे दृश्य मोठ्या प्रमाणावर पाहणाऱ्या 12 ते 16 वर्षांच्या किशोरवयीन मुलांमध्ये तंबाखू वापरण्याची शक्यता कमी प्रदर्शन असलेल्या मुलांच्या तुलनेत दुप्पट होती.
म्हणजेच एखादी जाहिरात पाहिली आणि दुसऱ्या दिवशी व्यक्तीनं तंबाखू सुरू केला, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. पण वारंवार दिसणारा अभिनेता, आकर्षक संवाद, लोकप्रिय संगीत, स्टाइलिश सादरीकरण आणि उत्पादनाभोवती तयार होणारी 'कूल' प्रतिमा यामुळं एखाद्या सवयीबद्दलचा सामाजिक दृष्टिकोन बदलू शकतो आणि व्यसनाच्या बाबतीत एवढीशी बदललेली धारणा देखील महत्त्वाची ठरते. आणखी महत्त्वाचं म्हणजे सलाम बॉम्बे फाउंडेशनच्या 2022-23 च्या अहवालानुसार, त्यांच्या आरोग्य स्वयंसेवकांनी 221 तंबाखू विक्रेत्यांना सीओटीपीएच्या नियमांबाबत माहिती दिली आणि 102 विक्रेत्यांनी दुकानांवरील जाहिराती काढून टाकल्या, असं विनय कुमार यांनी सांगितलं.
'कलाकार तर फक्त पैसे घेऊन जाहिरात करतो’? : याच ठिकाणी अभिनेता आणि जाहिरातदाराची जबाबदारी सुरू होते. जाहिरात क्षेत्रात काम करणारे जाहिरात गुरू भरत दाभोलकर यांनी या विषयावर बोलताना जाहिरात संस्थेचीही जबाबदारी अधोरेखित केली आहे. त्यांच्या मते, जबाबदार जाहिरात संस्था ग्राहकानं केलेला दावा तसाच जाहिरातीत वापरत नाहीत. त्या दाव्याची पडताळणी, त्यामागे पुरावा आहे का, याची खातरजमा करतात. भरत दाभोलकर हे स्वतःच्या अनुभवाचे उदाहरण देताना सांगतात की, ‘झिरो बी’ची जाहिरात करताना पाण्यात एकही जिवाणू नसल्याचा दावा करण्यापूर्वी त्यांनी स्वतंत्र प्रयोगशाळेचे प्रमाणपत्र मागवले होते. ही तुलना महत्त्वाची आहे. उत्पादनाच्या कारखान्यात नंतर काही बिघाड झाला, एखाद्या विशिष्ट तुकड्यात दोष निर्माण झाला, तर प्रत्येक वेळी जाहिरात संस्था त्या उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी जबाबदार असू शकत नाही. पण जाहिरातीतील दावा खरा आहे का, तो दिशाभूल करणारा नाही ना, उत्पादन काय आहे, त्याचे स्वरूप काय आहे, याची प्राथमिक तपासणी करणे, ही जाहिरात उद्योगाची जबाबदारी आहे, असं भरत दाभोलकर यांनी सांगितलं.
"सेलिब्रिटीसाठी तर हा प्रश्न आणखी मोठा आहे. केंद्र सरकारच्या 2022 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जाहिरातीत एखाद्या व्यक्तीचे मत, अनुभव किंवा विश्वास असल्याचा भास निर्माण होत असेल, तर त्या व्यक्तीनं योग्य ती 'ड्यू डिलिजन्स' करणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच उत्पादनाबद्दल पुरेशी माहिती घेऊन, जाहिरात दिशाभूल करणारी नाही, याची काळजी घेणं आवश्यक आहे," असं भरत दाभोलकर यांनी सांगितलं. दरम्यान, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी उत्पादक, जाहिरातदार आणि एंडॉर्सरवर पहिल्या उल्लंघनासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत, तर पुन्हा उल्लंघन झाल्यास 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. एंडॉर्सरला काही काळ जाहिराती करण्यापासून रोखण्याचीही तरतूद आहे. मग कलाकार स्वतः वापरत नसलेल्या वस्तूची जाहिरात का करतात? याचे उत्तर फार अवघड नाही, पैसा. एका जाहिरातीसाठी मिळणारे मानधन एखाद्या सामान्य माणसाच्या अनेक वर्षांच्या कमाईपेक्षा जास्त असू शकते. त्यामुळं 'मी हे उत्पादन वापरतो का?' यापेक्षा 'मला किती पैसे मिळणार?' हा प्रश्न काही वेळा मोठा ठरतो. पण इथेच नैतिकतेचा प्रश्न येतो.
काही कलाकारांनी जाहिरातीसाठी 'नाही' म्हटलंय : या संदर्भात ज्येष्ठ सिनेपत्रकार पूजा सामंत यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. त्यांच्या मते, कलाकारांवर सामान्य प्रेक्षक प्रचंड प्रेम करतात. अमिताभ बच्चन यांच्यासारख्या कलाकारांना भारतात अनेक चाहते जवळपास देवासारखे मानतात. दक्षिण भारतात तर काही कलाकारांची मंदिरेही बांधली गेली आहेत. त्यामुळं एवढे प्रेम मिळणाऱ्या कलाकारांचे चाहत्यांप्रती नैतिक आणि सामाजिक कर्तव्यही असायला हवे. हा मुद्दा केवळ तंबाखूपुरता मर्यादित नाही. दारू, सिगारेट, पानमसाला, तंबाखू किंवा इतर व्यसनांशी संबंधित उत्पादनांच्या बाबतीत तो अधिक गंभीर होतो. काही कलाकारांनी जाहिरातीसाठी ‘नाही’ म्हटलं आहे. सगळेच कलाकार एकाच मापाने मोजता येणार नाहीत. पूजा सामंत यांच्या मते, देव आनंद यांनी दारू किंवा अल्कोहोल ब्रँडचे एंडॉर्समेंट स्वीकारले नाही. राजकुमार यांनीही अशा जाहिरातींपासून दूर राहणे पसंत केले. पडद्यावर एखाद्या व्यक्तिरेखेच्या गरजेनुसार त्यांनी सिगारेट किंवा चिरूट वापरताना भूमिका केल्या असतील. पण प्रत्यक्ष आयुष्यात चाहत्यांना त्या उत्पादनाचे ग्राहक बनवण्यासाठी त्यांनी ब्रँड एंडॉर्समेंट केलं नाही. हा फरक महत्त्वाचा आहे.
चित्रपटातील व्यक्तिरेखा आणि जाहिरातीतला सेलिब्रिटी यांची भूमिका सारखी नसते. चित्रपटात एखादा अभिनेता धूम्रपान करताना दिसतो, कारण कथानकाला त्याची गरज असू शकते. पण जाहिरातीत तोच अभिनेता एखाद्या उत्पादनाची निवड करण्यासाठी आपली प्रतिमा वापरत असेल, तर तो थेट व्यावसायिक संदेश देत असतो. याच संदर्भात पूजा सामंत यांनी जॉन अब्राहम, अल्लू अर्जुन, यश, कार्तिक आर्यन, अनिल कपूर, रजनीकांत आणि कमल हसन यांसारख्या कलाकारांचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्यामते या कलाकारांनी तंबाखू किंवा पानमसाल्याशी संबंधित जाहिरातींपासून स्वतःला दूर ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. सुनील शेट्टी यांनी 40 कोटी रुपयांच्या तंबाखू जाहिरातीची ऑफर नाकारल्याचं पूजा सामंत यांनी सांगितलं. सुनील शेट्टी यांनी वैयक्तिक मूल्ये, कुटुंबाची प्रतिमा आणि चाहत्यांवर होणारा परिणाम यांना पैशांपेक्षा महत्त्व दिल्याचं सांगितलं.
अमिताभ आणि अक्षय कुमार यांच्या प्रकरणातून काय शिकता येतं? : अमिताभ बच्चन यांनी पानमसाला ब्रँडच्या जाहिरातीशी संबंध तोडल्यानंतर मानधन परत केल्याचं पूजा सामंत यांनी सांगितलं. अक्षय कुमार यांचे उदाहरण तर आणखी स्पष्ट आहे. 2022 मध्ये 'विमल इलायची'च्या जाहिरातीत दिसल्यानंतर त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. त्यानंतर त्यांनी चाहत्यांची माफी मागत या ब्रँडपासून माघार घेतली आणि जाहिरातीचे मानधन एका चांगल्या कारणासाठी देण्याचे जाहीर केले. म्हणजे एखादा निर्णय घेतल्यानंतर तो चुकीचा वाटला, तर मागे फिरणेही शक्य आहे. पण त्याहून चांगला पर्याय म्हणजे करारावर सही करण्यापूर्वीच विचार करणे.
कायदा आहे; मग समस्या कुठे आहे? : समस्या कायदा नसण्यात नाही. समस्या अनेकदा अंमलबजावणी आणि कायद्याच्या भोवती तयार होणाऱ्या व्यावसायिक युक्त्यांमध्ये आहे. सीओटीपीए तंबाखूच्या थेट, अप्रत्यक्ष आणि सरोगेट जाहिरातींवर बंदी घालतो. त्याचबरोबर ग्राहक संरक्षण कायदा आणि 2022 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींमध्ये जाहिरातदार, एजन्सी आणि एंडॉर्सर यांच्याही जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात एखादी जाहिरात 'इलायची'ची आहे की, त्यामागे दुसऱ्या उत्पादनाचा प्रचार आहे, हा प्रश्न अनेकदा तथ्य, ब्रँड ओळख, जाहिरातीची रचना आणि बाजारातील संदर्भ यावर अवलंबून असतो. म्हणूनच सरोगेट जाहिरातींचं प्रकरण महत्त्वाचं आहे. कारण हा प्रश्न आता फक्त जाहिरातीच्या पडद्यावरचा राहिलेला नाही; तो नियामक आणि न्यायालयीन तपासणीपर्यंत पोहोचला आहे.
ग्राहकाची जबाबदारी काय? : "सरोगेट जाहिरातींद्वारे विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनाबाबत खरेदीदारानं सावध राहावं, हा जुना कायदेशीर सिद्धांत. जाहिरातदाराची जबाबदारी आहे. कलाकाराची जबाबदारी आहे. जाहिरात संस्थेची जबाबदारी आहे. सरकार आणि नियामकांचीही जबाबदारी आहे. पण, ग्राहकाची जबाबदारीही आहे. आपला आवडता अभिनेता एखादी वस्तू वापरतोय म्हणून आपणही ती वापरायची, हा विचार धोकादायक आहे. अभिनेता एखादा शर्ट घालतो आणि आपणही तसा शर्ट घेतला, तर त्याचे आरोग्यावर मोठे परिणाम होणार नाहीत. पण तोच अभिनेता तंबाखू, निकोटीन किंवा व्यसनाशी संबंधित उत्पादन आकर्षक पद्धतीनं आपल्यासमोर ठेवत असेल, तर त्याचा परिणाम वेगळा आहे. स्टार तुमचा आवडता असू शकतो. पण तुमचा विवेक त्याच्याकडे भाड्यानं देण्याची गरज नाही," असं भरत दाभोलकर ठणकावतात.
शेवटी काय करायला हवं? : "पहिली गोष्ट म्हणजे सरोगेट जाहिरातींकडे केवळ 'इलायचीची जाहिरात' म्हणून पाहण्याऐवजी तिच्या संपूर्ण ब्रँड संदर्भाचा विचार केला पाहिजे. दुसरे म्हणजे जाहिरात संस्थांनी उत्पादन, दावे आणि त्यामागील कागदपत्रांची पडताळणी अधिक कठोरपणे करायला हवी. तिसरे म्हणजे सेलिब्रिटींनी 'करारात काय लिहिले आहे?' एवढाच प्रश्न न विचारता 'मी लाखो लोकांना काय संदेश देतोय?' हा प्रश्न विचारायला हवा. चौथे म्हणजे नियामक यंत्रणांनी अशा जाहिरातींवर तातडीनं आणि सातत्यानं कारवाई केली पाहिजे. नियम फक्त कागदावर असतील तर त्यांचा फारसा उपयोग होत नाही आणि पाचवे म्हणजे प्रेक्षकांनीही जाहिरातींना जाहिराती म्हणून पाहायला शिकले पाहिजे," असं भरत दाभोलकर स्पष्ट करतात.
पुढं भरत दाभोलकर म्हणतात की, "कारण, भारतात तंबाखूमुळं दरवर्षी होणारे लाखो मृत्यू आणि त्यातून निर्माण होणारा लाखो कोटी रुपयांचा आर्थिक भार ही त्याची खरी किंमत आहे. म्हणूनच शाहरुख खान, अजय देवगण, टायगर श्रॉफ किंवा इतर कोणत्या कलाकारानं जाहिरात केली तरी कोट्यवधी लोकांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या व्यक्तीने आपल्या प्रभावाची किंमत फक्त कोट्यवधी रुपयांत मोजावी का? जाहिरातीच्या पडद्यावर काही सेकंदांसाठी दिसणाऱ्या स्टारच्या मागे पैसा असतो, ब्रँड असतो, एजन्सी असते आणि मोठी व्यावसायिक यंत्रणा असते. पण त्या जाहिरातीचा शेवटचा निर्णय कुणाच्या हातात असतो? ग्राहकाच्या आणि म्हणूनच शेवटी स्टारडमपेक्षा मोठी गोष्ट एकच, स्वतःचा विवेक," याची आठवण भरत दाभोलकर करून देतात.
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