'158 फूट उंच हनुमानाची मूर्ती पूर्णत्वाकडे, मे महिन्यात काम पूर्ण होणार'-चंद्रशेखर बावनकुळे
नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष जाऊन हनुमान मूर्तीच्या कामाची पाहणी केली आहे.
Published : February 16, 2026 at 7:23 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 7:37 PM IST
नागपूर- जिल्ह्यातील कोराडी येथील महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानच्या वतीनं देशातील सर्वात उंच आणि भव्य आणि उंचीची हनुमानाची मूर्ती साकारली जाणार आहे. हनुमानाची मूर्ती एकूण 158 फूट उंच असणार आहे. त्यामुळे खालचा बेस आणि कळस पकडून 163 फूट याची उंची असणार आहे. सध्या देशातील सर्वात उंच मूर्ती हिमाचल प्रदेशमधील सोलन येथे आहे.
नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हनुमान मूर्तीच्या कामाची पाहणी केली आहे. यावेळी प्रशासकीय अधिकारीदेखील उपस्थित होते. नागपूर सुधार प्रन्यास आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून विकास आराखडा तयार करण्यात आलाय. या प्रकल्पात लेझर प्रोजेक्शन मॅपिंग, अंडरवॉटर लायटिंग आणि बटरफ्लाय गार्डनची उभारणी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, पर्यटनस्थळ करण्यात येणार आहे. जेणेकरून देशभरातून पर्यटक येथे भेट देण्यासाठी आवर्जून येतील. 500 मुलांचं वसतिगृहसुद्धा इथं बांधलं जाणार आहे.
जागतिक विक्रम होणार- देशातील सर्वात उंचीच्या मूर्तीच्या माध्यमातून 'जागतिक विक्रम' होणार आहे. यामध्ये आरसीसी सिमेंट काँक्रीट, झिंक कोटिंग मेटॅलिक पेंट वापरण्यात येत आहे. या पेंटवरती कुठल्याही वातावरणाचा परिणाम होणार नाही. तसेच देखभालदेखील करावे लागणार नाही, असा दावा करण्यात येत आहे. धार्मिक पर्यटनासोबत आधुनिक प्रकारची पर्यटन केंद्र म्हणून कोराडीची ओळख मजबूत होणार आहे.
"हनुमान मूर्तीचे काम तीन महिन्यात पूर्ण होईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते लोकार्पण सोहळा होणार आहे", असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
मे महिन्यात काम पूर्ण होणार:- देशातील सर्वात उंच 151फुटाच्या मूर्तीचे 60 टक्के काम पूर्ण झालं आहे. मूर्तीची उंची पाहता लांबूनच मूर्ती लक्ष वेधून घेणार आहे. मूर्तीच्या पृष्ठभागावर ऍक्रेलिक रंग लावला जाणार आहे. मूर्तिकार जतीन कुमार यांच्या माहितीनुसार ही मूर्ती 'मेंटेनेस फ्री'च्या अनुषंगाने उभारणी केली जातं आहे. मूर्ती निर्माण कार्यासाठी 178 घनमीटर काँक्रीट तर 140 टन लोखंडाचा वापर करण्यात आला आहे. मूर्तीचे वजन 281 टन आहे. मे महिन्याच्या सुमारास हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हनुमानाची मूर्ती तळ्याच्या मध्यभागी असल्यामुळे मूर्तीपर्यंत जाण्यासाठी बोटची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. लेझर शो यासह पर्यटनस्थळाच्या अनुषंगानं अनेक महत्त्वाचे बदल पाहता येणार आहे.