शिर्डीत आर्टिलरी शेल कारखान्याचे 23 मे रोजी राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन; ‘मेक इन इंडिया’ला मोठी चालना

भारतातील सर्वात मोठ्या खासगी आर्टिलरी शेल (Shell Factory) कारखान्याचे 23 मे 2026 रोजी शिर्डी येथे राजनाथ सिंह यांच्याहस्ते उद्घाटन होणार आहे.

آر्टिलरी शेल कारखाना
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 18, 2026 at 5:00 PM IST

शिर्डी : भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचललं जात आहे. देशातील खागी क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या आर्टिलरी शेल (Shell Factory) उत्पादन कारखान्याचे भव्य उद्घाटन येत्या 23 मे रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते होणार असल्याची माहिती, राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिर्डी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.


200 एकर विस्तीर्ण भूखंडावर अत्याधुनिक कारखाना : साईबाबांच्या शिर्डीजवळील सावळीविहीर येथील एमआयडीसीच्या 200 एकर विस्तीर्ण भूखंडावर हा अत्याधुनिक कारखाना उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळं जागतिक स्तरावर भारताची संरक्षण सज्जता आणि ताकद अधिक बळकट होणार आहे.

प्रतिक्रिया देताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये आणि उत्पादन क्षमता : कारखान्यात मुख्यत्वे भारतीय सैन्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या 155 मिमी आर्टिलरी शेल्सचे हार्डवेअर तयार केले जाणार आहे. कारखान्याची वार्षिक उत्पादन क्षमता तब्बल 5 लाख शेल्स इतकी आहे. या निर्मितीसाठी वापरण्यात आलेले तंत्रज्ञान तसेच आवश्यक सर्व प्रकारचा कच्चा माल 100 टक्के भारतीय आणि स्वदेशी असल्याचं कारखान्याचे चेअरमन रविकांत यांनी सांगितलं. यासाठी कोणत्याही परदेशी मदतीवर अवलंबून राहावं लागलं नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

प्रकल्पामुळं परिसरातील सुमारे 2000 युवक-युवतींना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध

इतिहासातील विक्रमी आणि ऐतिहासिक कामगिरी : संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील तब्बल 40 वर्षांच्या अनुभवाचा उल्लेख करत रविकांत म्हणाले की, “अशा प्रकारचे मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठी साधारणपणे अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो. मात्र आम्ही हा भव्य प्रकल्प अवघ्या एका वर्षात पूर्ण केला असून, ही देशाच्या संरक्षण इतिहासातील विक्रमी आणि ऐतिहासिक कामगिरी आहे.” या 200 एकरच्या विस्तीर्ण परिसरात केवळ आर्टिलरी शेल्सच नव्हे, तर भारतीय लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी विविध प्रगत संरक्षण प्रणालींवरही काम केलं जात आहे. विविध प्रकारचे रॉकेट लाँचर आणि लाँग रेंज रॉकेट्सच्या हार्डवेअरचे उत्पादन येथे केले जाणार आहे. आधुनिक युद्धाच्या गरजा लक्षात घेऊन लोयटरिंग म्युनिशन्स अर्थात आत्मघाती ड्रोन तंत्रज्ञानाची निर्मितीही येथे केली जाणार आहे.अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संरक्षण यंत्रणा आणि त्यांच्या चाचण्यांसाठी सुसज्ज सुविधा उभारण्यात आली आहे.

भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी आर्टिलरी शेल

2000 युवक-युवतींना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध: याच परिसरात मोठ्या बायो-सीएनजी प्रकल्पाचेही उद्घाटन 23 मे रोजी होणार आहे. या प्रकल्पाची सुरुवातीची क्षमता दररोज 15 टन इतकी असून भविष्यात ती वाढवण्यात येणार आहे. या संपूर्ण महाप्रकल्पासाठी एकूण 1000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक नियोजित करण्यात आली आहे. त्यापैकी 600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक पूर्ण झाली असून प्लांट पूर्णतः कार्यान्वित होण्यासाठी सज्ज आहे. या प्रकल्पामुळं परिसरातील सुमारे 2000 युवक-युवतींना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार असल्याची माहिती रविकांत यांनी दिली.

भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी आर्टिलरी शेल उत्पादन कारखान्याचे भव्य उद्घाटन

‘मेक इन इंडिया’ला मोठी चालना : सध्या जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या भू-राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने दारूगोळा आणि संरक्षण साहित्य निर्मितीत स्वयंपूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक बनलं आहे. खासगी क्षेत्रातून ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत उभारण्यात आलेला हा प्रकल्प भारताला संरक्षण क्षेत्रात अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासोबतच भविष्यात मित्र राष्ट्रांना संरक्षण साहित्य निर्यात करण्यासाठीही महत्त्वाचं केंद्र ठरणार असल्याचा विश्वास यावेळी रविकांत यांनी व्यक्त केला.

