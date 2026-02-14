कोल्हापुरात अवतरला भारतातला सर्वात लांब 'सरडा'; जाणून घ्या काय आहेत 'टोण्या'ची खास वैशिष्ट्यं
कोल्हापुरात भरलेल्या भीमा कृषी प्रदर्शनात भारतातील सर्वात मोठा सरडा पाहण्याची संधी नागरिकांना मिळाली आहे. हा सरडा पाहण्यासाठी लहानांसह ज्येष्ठांनी मेरी वेदर ग्राऊंडवर गर्दी केली आहे.
कोल्हापूर : खवलेयुक्त त्वचा, लांबलचक शेपूट आणि रंग बदलणारं खास वैशिष्ट्य घेऊन रानावनात, सभोवतालच्या झाडांवर आढळणारा सरडा आपण लहानपणापासूनच पाहात आलोय. साधारणतः सहा इंच ते एक फुटांपर्यंत त्याची लांबी असते. मात्र कोल्हापुरातल्या भीमा कृषी प्रदर्शनात भारतातील सर्वात लांब सरडा पाहण्याची अनुभूती नागरिकांना मिळत आहे. इग्वाना जातीचा हा सरडा आठ वर्षाचा असून मूळचे कोल्हापूरचे आणि सध्या मुंबईत असलेले किशोर चव्हाण या सरड्याचे पालक आहेत. साधारणतः 20 किलो वजन आणि साडेपाच फूट लांबी यामुळं महाराष्ट्रातील वातावरणाशी हा सरडा एकरूप झाला आहे.
विविध प्रदर्शनात सहभागी होतो सरडा : मध्य व दक्षिण अमेरिकेतील उष्णकटिबंधीय प्रदेशात आढळणारा दुर्मीळ जातीचा इग्वाना सरडा आपल्या खास वैशिष्ट्यांसाठी ओळखला जातो. जन्मता करड्या रंगाचा असलेला सरडा वातावरणीय बदलानुसार आपल्या त्वचेचा रंग बदलत असतो. जगभरात या प्रजाती आढळतात. कोल्हापूरचे प्राणीप्रेमी किशोर चव्हाण यांनी केरळमधून आठ वर्षांपूर्वी या सरड्याचं लहान पिल्लू आणलं होतं. प्राण्यांच्या पालनपोषणाची खास आवड असलेल्या चव्हाण यांनी आपल्या घरातच अनेक प्राणी पाळले आहेत. गेली आठ वर्ष ते या सरड्याच्या पालनपोषणाची जबाबदारी घेत आहेत. तर वैशिष्ट्यपूर्ण लांबीमुळं महाराष्ट्रातील मुंबई, चिपळूणसारख्या शहरात आयोजित केलेल्या प्रदर्शनातही हा सरडा सहभागी झाला आहे.
शाकाहारी सरडा : दररोज आंघोळ, संतुलित भाज्या, गाजर, काकडी, भोपळा, कोथंबीर हे अन्नपदार्थ तो खात असल्यामुळं हा पूर्णपणे शाकाहारी सरडा आहे. मुंबईसारख्या दमट हवामानाच्या प्रदेशात राहून सरड्याची शारीरिक क्षमता मजबूत झाली आहे. पशुवैद्यकीय डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ढगाळ वातावरण असेल तर उष्णता निर्माण करणाऱ्या बलाचाही घरात वापर केला जातो, असं किशोर चव्हाण यांनी सांगितलं. तर यातील मादी सरडा एका वर्षात दोनदा पिलांना जन्म देते. केरळ मधून आणलेल्या या सरड्याचं नाव टोण्या असं ठेवलं आहे. तर यातील मादीचं नाव राखा असं आहे.
असा होतो सरड्याच्या त्वचेत बदल : आठ वर्षांपूर्वी किशोर चव्हाण यांनी नर सरडा (इग्वाना) आणला होता. तो आता 8 वर्षांचा आहे तर, मादी राखा 4 वर्षाची आहे. त्यांचं पिलू असणारी अवघ्या सहा महिन्यांची हिरव्या रंगाची सिया जिथं प्रदर्शन असेल तिथं पशु प्रेमींचं लक्ष वेधून घेते. जन्मताच हिरवा रंग या सरड्याला प्राप्त झालेला असतो. मात्र कालांतरानं त्वचेच्या रंगात बदल होत जाऊन सरडा प्रौढ होईपर्यंत आणि पूर्ण क्षमतेने वाढ होईपर्यंत सरड्याची त्वचा तपकिरी रंगाची झालेली असते.
सरड्याचा प्रजनन काळ : इग्वान जातीच्या मादी सरड्याचा वर्षातून दोनदा प्रजनन काळ असतो. एक वेळेस मादी सरडा 20 ते 22 अंडी घालते. तर दर सहा महिन्यांनी किमान 15 हून अधिक पिलांना मादी सरडा जन्म देऊ शकते. जंगल आणि रानावनातील सरडे हे मांसाहारी कीटक खातात. मात्र किशोर चव्हाण यांनी पळालेला हा सरडा शाकाहारी अन्न खातो हे या सरड्याचं खास वैशिष्ट्य आहे. लांबलचक साडेपाच फूट सरडा पाहण्यासाठी कोल्हापूरकरांनी मात्र मेरी वेदर मैदानावर भरलेल्या भीमा कृषी प्रदर्शनात गर्दी केली आहे.
