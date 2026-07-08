कोल्हापूर पॅटर्न : देशातील पहिलेच तृतीयपंथीयांचे 'आपत्ती व्यवस्थापन पथक' पूर परिस्थिती हाताळण्यास सज्ज
कोल्हापुरात देशातील पहिली तृतीयपंथीयांची 'आपत्ती व्यवस्थापन टीम' तयार झाली आहे. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत हे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
Published : July 8, 2026 at 5:04 PM IST
कोल्हापूर : जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून प्रशिक्षित केलेली देशातील पहिली तृतीयपंथीयांची आपत्ती व्यवस्थापन टीम कोल्हापूर जिल्ह्यातील संभाव्य पुरस्थितीसाठी सज्ज ठेवण्यात आली आहे. 10 दिवसांचं खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या 10 जणांच्या पथकानं आज बुधवारी (8 जुलै) प्रत्यक्ष आपत्तीव्यवस्थापनाच्या साहित्यासह फिल्डवरील कामाचा अनुभव घेतला. जिल्ह्यात कोणतीही आपत्ती आल्यास तृतीयपंथी घटकाच्या पथकाचा यामध्ये मोलाचा सहभाग असेल, अशी भावना शिवानी गजबर यांनी व्यक्त केल्या.
तृतीयपंथीयांची देशातील पहिलीच आपत्ती व्यवस्थापन टीम : राज्यासह कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वत्र मुसळधार पावसाने थैमान घातलं आहे. जिल्ह्यातील नद्या इशारा पातळीकडे वाटचाल करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानं जिल्ह्यातील 2 हजार हून अधिक 'आपदा मित्र' आणि 'सखी' यांची आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षित टीम सज्ज केली आहे.
यंदा पहिल्यांदा कोल्हापूर जिल्ह्यातील 10 जणांचं तृतीयपंथी आपत्ती व्यवस्थापन पथकही कार्यरत असणार आहे. आपत्तीत शोध आणि बचाव कार्यासह वादळी वाऱ्याने सार्वजनिक रस्त्यांवर कोसळलेल्या झाडांना बाजूला करणे, पूरबाधित गावांमधील संभाव्य पूरस्थितीचा आढावा घेणे, स्थलांतर होणाऱ्या गावकऱ्यांना आवश्यक ठिकाणी पोहोचवणं, रस्ते अपघात, पावसाळ्यात निर्माण होणारी आपत्कालीन परिस्थिती यामध्ये नागरिकांना मदतीचा हात देण्यासाठी आता कोल्हापुरातील तृतीयपंथीयांची देशातील पहिली आपत्ती व्यवस्थापन टीम सज्ज झाली आहे. कोणतीही आपत्ती ओढवल्यास नागरिकांना वेळेत मदत पोहोचावी यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याची प्रतिक्रिया शिवानी गजबर यांनी दिली.
पूर परिस्थिती हाताळण्यास आपत्ती व्यवस्थापन पथक सज्ज : कोल्हापूर जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस आजही कायम असून जिल्ह्यात काही ठिकाणी पावसानं उघडीप दिली असली तरी कोल्हापूरची जीवनवाहिनी असलेल्या पंचगंगा नदीची राजाराम बंधाऱ्यावरील पाणी पातळी सध्या 36 फुटांवर आहे. यामुळे पावसाचा जोर वाढल्यास पंचगंगा इशारा पातळी गाठू शकते, हवामान विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या अंदाजानुसार आता जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष संभाव्य पूरस्थिती उद्भवल्यास तृतीयपंथीयांच्या टीमसह सज्ज असल्याची माहिती जिल्हाप्रतिम व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी दिली.
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