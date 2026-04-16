भारताच्या विकासाचा कणा ठरलेल्या रेल्वेची सुरुवात कशी झाली? जाणून घ्या, इतिहास
भारतीय रेल्वेची सुरुवात 16 एप्रिल 1853 रोजी झाली. या घटनेला आज 173 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. जाणून घ्या, इतिहास.
Published : April 16, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 1:46 PM IST
मुंबई : भारतीय रेल्वेची सुरुवात होऊन आज 173 वर्षे पूर्ण होत आहेत. देशाच्या विकासाचा कणा ठरलेली भारतीय रेल्वेचा काय आहे इतिहास? तेव्हा कशी परिस्थिती होती? तेव्हापासून रेल्वेसमोर कोणती आव्हाने होती? जाणून घ्या, सविस्तर.
भारतीय रेल्वेची सुरुवात 16 एप्रिल 1853 रोजी झाली. त्या दिवशी मुंबईतील बोरीबंदर (आजचे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस) ते ठाणे या मार्गावर भारतातील पहिली रेल्वे गाडी धावली. हा दिवस भारतीय इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. त्या काळात मुंबईकरांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. “बैल-घोड्याशिवाय गाडी कशी चालते?” हा प्रश्न सर्वांच्या मनात होता. त्यामुळे हा प्रसंग लोकांसाठी एखाद्या चमत्कारासारखाच होता. या ऐतिहासिक प्रवासासाठी ब्रिटिश अधिकारी, स्थानिक मान्यवर आणि सुमारे 500 प्रवासी उपस्थित होते. प्रवासी आपापल्या दर्जानुसार डब्यांमध्ये बसले होते. नामदार यार्डली, न्यायाधीश चार्ल्स जॅक्सन आणि नाना शंकरशेठ यांसारख्या व्यक्तींचीही उपस्थिती होती. त्यावेळी मुंबई इलाख्याचे गव्हर्नर लॉर्ड फॉकलंड होते. त्यांच्या नावावर एक इंजिन ठेवण्यात आले होते. या प्रवासात ‘लॉर्ड फॉकलंड’ इंजिनसोबत ‘सिंध’, ‘सुलतान’ आणि ‘साहिब’ अशी तीन इंजिने जोडण्यात आली होती. विशेष म्हणजे गव्हर्नर स्वतः या कार्यक्रमास आले नाहीत. पण त्यांच्या पत्नी उपस्थित होत्या.
दुपारी 3.30 वाजता तो ऐतिहासिक क्षण आला. तोफांची सलामी देण्यात आली. हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. इंजिनांनी आपला प्रवास सुरू केला. इंजिनातून निघणारा धूर, शिट्टीचा आवाज आणि गाडीच्या इंजिनाचा गडगडाट हे सगळं दृश्य लोकांसाठी अनोखं होतं. त्या काळातील लोकांना ही गोष्ट अविश्वसनीय वाटत होती. काहींना ते चमत्कारासारखं वाटलं. लोक रस्त्याच्या कडेला उभे राहून हा प्रवास पाहत होते. अनेकांनी नारळ फोडून स्वागत केले. तर काहींनी लोटांगण घातले. काही जणांनी ही गाडी महामारी आणेल, अशी अफवादेखील पसरवली होती.
रेल्वे व्यवस्था भारताच्या विकासाचा कणा- बोरीबंदर ते ठाणे हे अंतर सुमारे 34 किलोमीटर (21 मैल) होतं. हे अंतर गाडीने साधारण 1 तास 12 मिनिटांत पूर्ण केलं. मार्गात अनेक ठिकाणी लोकांनी गर्दी करून गाडीचं स्वागत केलं. भायखळ्याजवळ तर मोठी गर्दी जमली होती. लोक इमारतींच्या गच्च्यांवर आणि डोंगरांवर उभे राहून हा प्रवास पाहत होते. दुपारी 4.58 वाजता रेल्वे ठाण्याला पोहोचली. तिथे तिचं भव्य स्वागत करण्यात आलं. त्या काळचं ठाणे स्टेशन साधं आणि कौलारू होतं. पाहुण्यांसाठी भोजनाचीही व्यवस्था करण्यात आली होती. नंतर संध्याकाळी 6.30 वाजता रेल्वे पुन्हा बोरिबंदरकडे परतली. 55 मिनिटांत प्रवास पूर्ण झाला. या पहिल्या रेल्वेमध्ये एकूण 14 डबे होते. तिसऱ्या वर्गातील डबे अतिशय साधे होते. बसण्यासाठी बाके नव्हते. त्यामुळे प्रवाशांना उभं राहावं लागत होतं. खिडक्याही उंच असल्यामुळे बाहेरचं दृश्य नीट दिसत नव्हतं. त्यामुळे काही लोक या गाडीला गंमतीनं “बकरा गाडी” असंही म्हणत. अशा प्रकारे 16 एप्रिल 1853 हा दिवस भारताच्या इतिहासात कायमचा नोंदला गेला. ही रेल्वेची सुरुवात हा भारताच्या आधुनिक विकासाचा पहिला मोठा टप्पा होता. इंग्रजांनी भारतावर दीडशे वर्षे राज्य केले. या काळात त्यांनी आपला विस्तार वाढवण्यासाठी भारतात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. त्याच प्रक्रियेत रेल्वे व्यवस्थेचा जन्म झाला. ही रेल्वे व्यवस्था पुढे भारताच्या विकासाचा कणा ठरली.
पहिल्या गाडीची वेळ आजही ठेवली राखून- मुंबईचे आद्यशिल्पकार जगन्नाथ शंकर शेठ यांनी 1844 साली भारतात ट्रेन सुरू करण्याचा प्रस्ताव ब्रिटिश सरकारसमोर मांडला. त्यांच्या या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. याआधी सप्टेंबर 1830 मध्ये इंग्लंडमधील लिव्हरपूल ते मँचेस्टर या रेल्वेमार्गाच्या उद्घाटनाची माहिती नाना शंकरशेट यांना मिळाली होती. त्यानंतर त्यांनी अशीच रेल्वे आपल्या शहरातही सुरू व्हावी, असा ध्यास घेतला. मुंबईत रेल्वे सुरू करण्याची कल्पना त्यांनी आपल्या मित्र जमशेटजी जिजिभोय यांच्याकडे मांडली. या दोघांनी मिळून 1845 साली ‘इंडियन रेल्वे असोसिएशन’ची स्थापना केली. या माध्यमातून त्यांनी ब्रिटिश सरकारकडे सतत पाठपुरावा केला. 31 ऑक्टोबर 1850 रोजी ब्रिटिश सरकारनं मान्यता देत ‘ग्रेट इंडियन पेनिन्सुल’ (GIP) कंपनीला मुंबई ते खानदेश दिशेनं 56 किमी लांबीचा रेल्वेमार्ग उभारण्याचे कंत्राट दिले. कालांतरानं रेल्वेच्या डब्यांमध्ये आणि इंजिनमध्ये बदल होत गेले. 1925 मध्ये भारतात पहिली विजेवर धावणारी रेल्वे सुरू झाली. विशेष म्हणजे त्या पहिल्या गाडीची वेळ आजही छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते ठाणे मार्गावर राखून ठेवण्यात आलेली आहे, अशी माहिती मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील निला यांनी दिली.
टर्मिनस स्थानकाकरिता 16.14 लाख रुपये खर्च- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाला भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. येथूनच आशियातील पहिली रेल्वे धावली होती. हे स्थानक आधुनिक स्थापत्यशैलीचे उत्कृष्ट उदाहरण मानले जाते. या इमारतीचे बांधकाम मे 1878 मध्ये सुरू होऊन 20 मे 1888 रोजी पूर्ण झाले. बांधकामासाठी सुमारे 16.14 लाख रुपये खर्च आला होता. हे मध्य रेल्वेचे मुख्यालयही आहे.
मध्य रेल्वेचे एकूण 471 स्थानके- 1900 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्सुल रेल्वेमध्ये इंडियन मिडलँड रेल्वेचे विलीनीकरण झाले. त्यानंतर तिचा विस्तार दिल्ली, कानपूर, अलाहाबाद, नागपूर आणि रायचूरपर्यंत झाला. एकूण जाळे सुमारे 1600 रूट मैल (2,575 किमी) इतके वाढले. 5 नोव्हेंबर 1951 रोजी मध्य रेल्वेची स्थापना करण्यात आली. निजाम राज्य, सिंधिया राज्य आणि ढोलपूर राज्य रेल्वे यांचे एकत्रीकरण करून ही रेल्वे तयार झाली. सध्या मध्य रेल्वेचे मुंबई, भुसावळ, नागपूर, सोलापूर आणि पुणे हे 5 विभाग आहेत. हे नेटवर्क महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये 4,151 मार्ग किमीपर्यंत पसरले असून एकूण 471 स्थानके आहेत, असं डॉ. स्वप्नील निला यांनी सांगितलं.
मध्य रेल्वेची कामगिरी : पहिली शताब्दी एक्सप्रेस, पहिली जन शताब्दी एक्सप्रेस, पहिली तेजस एक्सप्रेस आणि पहिली किसान रेल ही मध्य रेल्वेची कामगिरी आहे. मालवाहतुकीत मोठी वाढ झाली आहे. निर्मितीच्या वेळी 16.58 दशलक्ष टन असलेली वाहतूक 2020-2021 मध्ये 62.02 दशलक्ष टन झाली. 2021-22 मध्ये एप्रिल ते ऑक्टोबरदरम्यान 41.2 दशलक्ष टन मालवाहतूक झाली.
उपनगरीय सेवा, मुंबईची जीवनवाहिनी : मुंबईची लोकल रेल्वे ही शहराची जीवनवाहिनी आहे. दररोज सुमारे 40 लाख प्रवासी या सेवेतून प्रवास करतात. 1951 मध्ये 519 फेऱ्यांपासून सुरू झालेली सेवा 2021 मध्ये 1814 फेऱ्यांपर्यंत वाढली. 3 डब्यांपासून सुरू झालेली लोकल सेवा आज 9, 12 आणि 15 डब्यांपर्यंत पोहोचली आहे. एसी लोकल सेवाही सुरू करण्यात आली आहे.
रेल्वेनं आव्हानांचा केला सामना- मध्य रेल्वेनं मुसळधार पाऊस, 26/11 दहशतवादी हल्ला आणि कोविड-19 महामारी, अशा संकटाचा सामना केला आहे. या सर्व परिस्थितीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी सेवा अखंड ठेवली.
रेल्वेच्या गौरवशाली इतिहासाचा साक्षीदार- "नाना शंकरशेठ यांनी मुंबईच्या विकासासाठी दूरदृष्टी ठेवत रेल्वे सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केल्यामुळे मुंबईच्या विकासाला मोठी गती मिळाली. 1845 मध्ये इंडियन रेल्वे असोसिएशनची स्थापना झाली. 1849 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्सुल रेल्वेची स्थापना झाली. रेल्वे समितीत जमशेटजी आणि नाना शंकरशेठ हे दोनच भारतीय होते . 1853 मध्ये सुरू झालेली ही रेल्वे आज भारताच्या विकासाची जीवनरेषा बनली आहे. वाफेच्या इंजिनपासून ते आधुनिक वंदे भारतपर्यंतचा प्रवास हा भारतीय रेल्वेच्या गौरवशाली इतिहासाचा साक्षीदार आहे", असं डॉ स्वप्नील निला यांनी म्हटलं.
