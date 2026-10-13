पुण्यात 15 वर्षाच्या श्वानावर पोटाला चिरा न देता कर्करोगाची दुर्मीळ शस्त्रक्रिया यशस्वी, भारतातील पहिलीच घटना
पुण्यातील 'एंजल' नामक श्वानावर नैसर्गिक मूत्रमार्गातून कर्करोगाच्या दोन गाठी काढण्याची भारतातील पहिलीच दुर्मीळ शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली आहे. आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे सज्जाद सय्यद यांनी.
Published : October 13, 2026 at 1:51 PM IST
पुणे : कर्करोग हा माणसांप्रमाणेच प्राण्यांमध्येही होणारा आजार आहे. पुण्यात एका 15 वर्षांच्या 'एंजल' या 'शिह त्झू' जातीच्या श्वानाला मूत्राशयाचा कर्करोग झाल्याचं निदान झालं होतं. गेल्या सहा महिन्यांपासून एंजलला लघवीतून रक्तस्राव होत होता. अशा या एंजलवर देशातील पहिलीच दुर्मीळ शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. तिचं अवघं 5.6 किलो वजन आणि वाढतं वय लक्षात घेता, पारंपरिक पद्धतीनं पोटाला चिरा न देता नैसर्गिक मूत्रमार्गातून 2 सेंटीमीटरच्या दोन गाठी काढण्यात आल्या आहेत.
पुण्यातील 'द स्मॉल अॅनिमल क्लिनिक'चे पशुवैद्यकीय शल्यचिकित्सक डॉ. नरेंद्र परदेशी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 'ट्रान्सयुरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ युरिनरी ब्लॅडर ट्यूमर' या अत्यल्प छेदाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वी केली आहे. भारतात श्वानाच्या मूत्राशयातील कर्करोगाच्या गाठी काढण्यासाठी अशा प्रकारची शस्त्रक्रिया प्रथमच करण्यात आल्याचा दावा डॉक्टरांनी केला आहे.
एंजलला गेल्या सहा महिन्यांपासून लघवीतून रक्त येण्याचा त्रास होत होता. मात्र, तिची भूक आणि खाणंपिणं व्यवस्थित असल्यानं सुरुवातीला हा त्रास मूत्रमार्गातील संसर्ग किंवा मुतखड्यामुळे होत असावा, अशी शक्यता वाटत होती. रक्तस्राव सातत्यानं सुरू असल्यानं एंजलच्या मालक अरोरा यांनी 11 सप्टेंबर रोजी तिला पुण्यातील 'द स्मॉल अॅनिमल क्लिनिक'मध्ये तपासणीसाठी आणलं. लघवीच्या तपासणीत कर्करोगाच्या पेशी आढळल्यानंतर डॉक्टरांनी पुढील तपासण्या करण्याचा निर्णय घेतला. सीटी स्कॅनमध्ये तिच्या मूत्राशयात प्रत्येकी दोन सेंटीमीटर आकाराच्या दोन गाठी असल्याचं स्पष्ट झालं. पुढे या गाठी 'ट्रान्झिशनल सेल कार्सिनोमा' या प्रकारच्या कर्करोगाच्या असल्याचं निदान झालं.
याबाबत डॉ. नरेंद्र परदेशी म्हणाले, "एंजलचं वय 15 वर्षे असून तिचं वजन अवघं 5.6 किलो आहे. इतक्या वयोवृद्ध आणि कमी वजनाच्या श्वानावर मोठी शस्त्रक्रिया करणं जोखमीचं ठरू शकत होतं. तिची भूक व्यवस्थित असली, तरी सहा महिन्यांपासून लघवीतून रक्त येत असल्याची बाब दुर्लक्षित करण्यासारखी नव्हती. तपासणीत हा त्रास साध्या संसर्गामुळे किंवा मुतखड्यामुळे होत नसून मूत्राशयातील दोन कर्करोगाच्या गाठींमुळे होत असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळे पोटाला चिरा न देता नैसर्गिक मूत्रमार्गातून गाठी काढण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. यासाठी 'टूरबट' (TURBT) या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करण्यात आला. या शस्त्रक्रियेला सुमारे अडीच ते तीन तास लागले. यामध्ये मादी श्वानाच्या जननमार्गातून आणि मूत्रमार्गातून एक सूक्ष्म कॅमेरा मूत्राशयापर्यंत पोहोचवण्यात आला. त्यानंतर रिसेक्टोस्कोप या विशेष उपकरणाच्या साहाय्यानं मोनोपोलर तंत्रज्ञान वापरून दोन्ही गाठी काळजीपूर्वक काढण्यात आल्या."
यावेळी अरोरा म्हणाल्या, "एंजल अनेक वर्षांपासून आमच्या कुटुंबाचा एक भाग आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून तिच्या लघवीतून रक्त येत असल्यानं आम्ही खूप चिंतेत होतो. डॉ. नरेंद्र परदेशी आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमनं तिच्या आजाराचं अचूक निदान करून योग्य उपचार केले आहेत. आता तिची प्रकृती सुधारत आहे."
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