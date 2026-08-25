कौशल्याला मिळणार हक्काची नोकरी! जॉब सीकर आणि कंपन्यांमधील दरी मिटवण्यासाठी सरकारचं 'सक्षम' पाऊल
महाराष्ट्र सरकारनं ‘सक्षम स्किल सेन्सस’ हा उपक्रम सुरू केलाय. हा भारतातील पहिला एआय-पॉवर्ड वर्कफोर्स मॅपिंग प्रोजेक्ट असल्याचं प्रकल्पाशी संबंधित माहितीत नमूद करण्यात आलं आहे.
Published : August 25, 2026 at 7:37 PM IST
मुंबई : कौशल्य असूनही नोकरी नाही, अनुभव असूनही सर्टिफिकेट नाही, काम करण्याची इच्छा असूनही योग्य संधी नाही आणि कंपन्यांना कर्मचारी हवा असूनही योग्य उमेदवार सापडत नाही, अशी रोजगार बाजारातील विसंगती दूर करण्याच्या उद्देशानं महाराष्ट्र सरकारनं ‘सक्षम स्किल सेन्सस’ हा उपक्रम सुरू केलाय. ‘सक्षम स्किल सेन्सस’ हा भारतातील पहिला एआय-पॉवर्ड वर्कफोर्स मॅपिंग प्रोजेक्ट असल्याचं प्रकल्पाशी संबंधित माहितीत नमूद करण्यात आलं आहे. जॉब सीकर, एम्प्लॉयर, ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आणि सरकारी यंत्रणा यांच्यातील दरी कमी करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
उपक्रमाची सुरुवात मार्च 2026 मध्ये मुंबईतील आर.डी. नॅशनल कॉलेज, वांद्रे पश्चिम येथे करण्यात आली. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबवण्यात आला. तंत्रज्ञान आणि अंमलबजावणीसाठी सॅपिओ अॅनालिटिक्सचा सहभाग आहे. ‘सक्षम स्किल सेन्सस इम्पॅक्ट बुक’मधील माहितीनुसार, सुरुवातीचा पायलट मुंबई उपनगरातील एच-वेस्ट वॉर्डमध्ये करण्यात आला. या भागात वांद्रे पश्चिम, खार पश्चिम आणि सांताक्रूझ पश्चिम परिसरांचा समावेश आहे.
ही जनगणना नेमकी वेगळी कशी?
पारंपरिक जनगणनेत लोकसंख्या, वय, शिक्षण, निवास अशा बाबींची माहिती घेतली जाते. ‘सक्षम’मध्ये त्यापुढे जाऊन नागरिकाकडे कोणते स्किल आहे, त्याला कोणते काम करायचे आहे, त्याला कोणत्या ट्रेनिंगची गरज आहे, त्याच्याकडे पूर्वीचा वर्क एक्सपिरियन्स आहे का, त्याला जॉब हवा आहे की स्वतःचा बिझनेस करायचा आहे आणि त्याला योग्य एम्प्लॉयमेंट किंवा ट्रेनिंगच्या संधीशी कसे जोडता येईल, याचा अभ्यास केला जातो.
मुंबई उपनगर जिल्हा कौशल्य विकास सहाय्यक आयुक्त शैलेश भगत यांच्या मते, अनेक नागरिकांकडे स्किल असूनही ते औपचारिक एम्प्लॉयमेंट मार्केटमध्ये दिसत नाही. एखाद्या व्यक्तीकडे स्किल आहे, पण ते स्किल कुठे वापरायचे, कामाची संधी कुठे आहे किंवा त्याला कोणते ट्रेनिंग आवश्यक आहे, याची माहिती नसल्यामुळे अनेक जण रोजगाराच्या व्यवस्थेबाहेर राहतात. ‘सक्षम’मधून ही स्किल्स समोर आणून योग्य ट्रेनिंग आणि एम्प्लॉयमेंटशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे, असे भगत यांनी सांगितले.
ज्याच्याकडे कौशल्य आहे त्याला काम
कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा याबाबत सांगतात की, आपल्या घरात, आपल्या आजूबाजूला अनेक जण एखादं ना एखादं काम खूप चांगलं करत असतात. कुणाला एखादी कला येते, कुणाला एखादं तांत्रिक काम येतं, तर कुणाकडे वर्षानुवर्षांचा अनुभव असतो. पण हे कौशल्य नेमकं कुठे वापरायचं, कामाची संधी कुठे मिळेल, याची माहिती नसल्यामुळे अनेक जण मागे राहतात. ‘सक्षम कौशल्य जनगणना’च्या माध्यमातून अशा लोकांची कौशल्यं समोर आणून त्यांना योग्य प्रशिक्षण आणि कामाची संधी मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. म्हणजेच, ज्याच्याकडे कौशल्य आहे त्याला काम आणि ज्याला कामासाठी माणूस हवा आहे त्याला योग्य माणूस मिळावा, हा या उपक्रमामागचा उद्देश आहे.
घराघरातून स्किलचा डेटा
या उपक्रमात डोअर-टू-डोअर डेटा कलेक्शनसोबत नागरिकांना स्वतःहून नोंदणी करण्याची सेल्फ-रजिस्ट्रेशन किंवा सेल्फ-सर्व्हेची सुविधाही देण्यात आली. एआय आणि जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून परिसराचे छोटे हायपरलोकल टेरिटरीज तयार करण्यात आले. एच-वेस्ट वॉर्डचे 108 हायपरलोकल टेरिटरीजमध्ये मॅपिंग करण्यात आल्याचे प्रकल्पाशी संबंधित माहितीत नमूद आहे. यामागची कल्पना साधी आहे. संपूर्ण मुंबई उपनगरासाठी ‘कोणत्या स्किलची गरज आहे?’ असा एकच निष्कर्ष काढण्यापेक्षा छोट्या भागात कोणाकडे कोणते स्किल आहे, कोणाला जॉब हवा आहे, कोणाला ट्रेनिंग हवे आहे आणि त्या भागात कोणत्या प्रकारच्या एम्प्लॉयमेंटच्या संधी उपलब्ध आहेत, हे शोधणे. मार्च ते जुलै या कालावधीत करण्यात आलेल्या सर्व्हेनंतर 59824 कुटुंबांची माहिती गोळा करण्यात आली आणि 44982 नागरिक किंवा कॅन्डिडेट्सची नोंद करण्यात आली. यासोबतच एम्प्लॉयमेंट मार्केट समजून घेण्यासाठी 1018 एम्प्लॉयर्सचा सहभाग नोंदवण्यात आला. आयुक्त शैलेश भगत यांनी सांगितले की, नागरिकांच्या स्किलचा डेटा आणि एम्प्लॉयर्सची गरज एकाच चौकटीत पाहण्याचा हा प्रयत्न आहे.
98 टक्के नागरिकांकडे फॉर्मल स्किल सर्टिफिकेशन नाही
या सर्व्हेतील सर्वांत महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे सुमारे 98 टक्के नागरिकांकडे फॉर्मल स्किल सर्टिफिकेशन नसल्याचं आढळलं. याचा अर्थ या नागरिकांना स्किल नाही, असा अजिबात नाही. अनेक व्यक्ती प्रत्यक्ष काम करत असू शकतात किंवा त्यांना एखादं काम चांगलं येऊ शकतं; मात्र त्या स्किलला अधिकृत सर्टिफिकेटची जोड नसल्यानं ते स्किल एम्प्लॉयमेंट मार्केटमध्ये फॉर्मली दिसत नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीला मोबाईल रिपेअरचे काम अनेक वर्षांपासून येत असेल, एखाद्या महिलेला घरातून केटरिंग किंवा बेकिंगचा अनुभव असेल किंवा एखाद्या तरुणाला डिजिटल कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव असेल. मात्र त्याच्याकडे मान्यताप्राप्त सर्टिफिकेट नसेल, तर मोठ्या कंपन्यांच्या रिक्रूटमेंट प्रक्रियेत त्याचं स्किल सिद्ध करणं कठीण होऊ शकतं, असं शैलेश भगत यांनी स्पष्ट केलं. म्हणून ‘सक्षम’समोरील आव्हान केवळ नवीन स्किल शिकवण्याचे नाही. ज्यांच्याकडे आधीच स्किल आहे, त्यांना सर्टिफिकेशन देणे आणि त्या स्किलला एम्प्लॉयमेंटशी जोडणे, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शैलेश भगत यांनी स्पष्ट केलं की, स्किलची नोंद झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला योग्य सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग आणि एम्प्लॉयमेंटशी जोडणं हा पुढचा महत्त्वाचा टप्पा आहे.
गृहिणीही वर्कफोर्सचा भाग
‘सक्षम’नं केवळ बेरोजगार युवकांचा विचार केलेला नाही. घरात राहणाऱ्या, पण काम करण्याची इच्छा असलेल्या महिलांकडेही संभाव्य वर्कफोर्स म्हणून पाहण्यात आलं आहे. सर्व्हेत 6891 गृहिणींची स्वतंत्रपणे ओळख झाली. त्यापैकी सुमारे 71.2 टक्के महिलांनी काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली, अशी प्रकल्पाशी संबंधित आकडेवारी आहे.या महिलांसाठी पारंपरिक आठ-दहा तासांची ऑफिस जॉब हा एकमेव पर्याय असेलच असे नाही. घरातून डिजिटल वर्क, पार्ट-टाइम एम्प्लॉयमेंट, गिग वर्क, होम-बेस्ड बिझनेस किंवा फ्लेक्झिबल एम्प्लॉयमेंटसारखे पर्याय त्यांच्या परिस्थितीनुसार अधिक योग्य ठरू शकतात. याच दिशेनं काही महिलांना घरातून डिजिटल गिग वर्कच्या संधींशी जोडण्याचा प्रयोग करण्यात आला. 100 महिलांना एका अमेरिकन संस्थेशी जोडून घरातून डिजिटल कामाची संधी मिळाल्याचं आणि सुरुवातीला सुमारे चार हजार ते दहा हजार रुपये दरमहा उत्पन्न मिळत असल्याचं प्रकल्पाशी संबंधित माहितीत नमूद आहे. हा प्रकल्पातून नोंदवलेला आउटकम म्हणून पाहणं योग्य आहे, असं भगत यांनी म्हटलं.
युवकांच्या अडचणीही समोर
सर्व्हेतून युवकांच्या एम्प्लॉयमेंट आणि करिअरच्या अडचणींचंही चित्र समोर आलं. प्रकल्पाशी संबंधित माहितीनुसार सुमारे 36 टक्के युवक आर्थिक अडचणींमुळे योग्य करिअर पाथवेपासून दूर असल्याचं आढळलं.आर्थिक अडचणी म्हणजे केवळ बेरोजगारी नव्हे. महागडे कोर्सेस घेता न येणे, सर्टिफिकेशनचा खर्च परवडत नसणं, करिअर बदलण्यासाठी लागणारा वेळ देता न येणं किंवा योग्य मार्गदर्शन मिळू न शकणं, यामुळेही युवकांची प्रगती थांबू शकते. त्याच वेळी ट्रेनिंग घेण्याची इच्छाही मोठ्या प्रमाणावर असल्याचं आढळलं. 52.9 टक्के महिलांनी आणि 54.1 टक्के पुरुषांनी ट्रेनिंगमध्ये रस व्यक्त केला. महिलांमध्ये 67.4 टक्के जणींनी अपस्किलिंगमध्ये रस दाखवला.
एम्प्लॉयमेंट मार्केटमधील मोठी दरी
एम्प्लॉयमेंट मार्केटमध्ये तीन प्रमुख घटक आहेत. जॉब सीकर, एम्प्लॉयर आणि ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट. तिन्ही घटक स्वतंत्रपणे काम करत असतील तर मिसमॅच निर्माण होतो. कॅन्डिडेटला जॉब हवा असतो, कंपनीला कर्मचारी हवा असतो, ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटला कोणता कोर्स चालवायचा, हे ठरवायचं असतं. पण या तिन्हींचा डेटा एकत्र नसेल तर योग्य कॅन्डिडेट आणि योग्य जॉबची भेटच होत नाही. भगत यांच्या मते, कॅन्डिडेट, एम्प्लॉयर आणि ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट यांचा डेटा एकत्र आणणं हा ‘सक्षम’चा महत्त्वाचा भाग आहे. सर्व्हेत 1018 एम्प्लॉयर्स सहभागी झाले. बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, आयटी, हेल्थकेअर, हॉस्पिटॅलिटी अशा क्षेत्रांतील एम्प्लॉयमेंटच्या गरजा समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
1690 हून अधिक कॅन्डिडेट्सशी एम्प्लॉयर्सचा संपर्क
उपलब्ध ‘सक्षम स्किल सेन्सस इम्पॅक्ट बुक’मधील आकडेवारीनुसार 1690 हून अधिक कॅन्डिडेट्सना एम्प्लॉयर्सनी इंटरव्ह्यू किंवा रिक्रूटमेंटसाठी थेट संपर्क केला, तर 2179 व्यक्तींनी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीजमध्ये सक्रिय रस दाखवला. मात्र हे दोन्ही आकडे अंतिम जॉब मिळाल्याचे आकडे नाहीत. ते एम्प्लॉयर कॉन्टॅक्ट, इंटरव्ह्यू/रिक्रूटमेंट आणि जॉब इंटरेस्ट या टप्प्यांशी संबंधित आहेत.
5800 हून अधिक युवकांना एम्प्लॉयमेंटशी जोडण्याचे नियोजन
‘सक्षम’च्या पुढील इंटरव्हेन्शनमध्ये 5800 हून अधिक बेरोजगार युवकांना एम्प्लॉयमेंटच्या संधींशी जोडण्याचं नियोजन आहे. याचा अर्थ 5800 जणांना नोकरी मिळाली असा नाही. हा एम्प्लॉयमेंट-लिंकेजचा टार्गेट आहे. याच कारणामुळे सर्व्हेनंतरची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते. डेटा कलेक्शन, कॅन्डिडेट प्रोफाइलिंग, करिअर काउन्सेलिंग, ट्रेनिंग किंवा सर्टिफिकेशन, एम्प्लॉयर मॅचिंग, इंटरव्ह्यू आणि त्यानंतर एम्प्लॉयमेंट अशी संपूर्ण साखळी तयार करण्याचा प्रयत्न आहे.
32 हजारांहून अधिक कॅन्डिडेट्सना करिअर काउन्सेलिंग
प्रत्येक कॅन्डिडेटला एकच ट्रेनिंग देणं हा या उपक्रमाचा उद्देश नाही. 32 हजारांपेक्षा अधिक कॅन्डिडेट्सना पर्सनलाइज्ड करिअर काउन्सेलिंग देण्याचं नियोजन आहे. एखाद्या तरुणाला आयटीमध्ये रस असेल तर त्याला फक्त ‘आयटी कोर्स करा’ असं सांगणं पुरेसं नाही. त्याचं शिक्षण, आधीचं स्किल, अनुभव, आवड, अपेक्षित उत्पन्न आणि मार्केटमधील उपलब्ध संधी यांचा विचार करून त्याच्यासाठी योग्य करिअर पाथवे ठरवणं आवश्यक आहे. याच पद्धतीनं 22 हजारांपेक्षा अधिक कॅन्डिडेट्सना मार्केट-ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंगशी जोडण्याचं नियोजन आहे. म्हणजे ट्रेनिंग मार्केटच्या गरजेशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे.
नोकरीसोबत बिझनेसचीही संधी
‘सक्षम’मध्ये प्रत्येक व्यक्तीला जॉब देणं, हा एकमेव मार्ग मानलेला नाही. 4000 पेक्षा जास्त अस्पायरिंग आंत्रप्रेन्योर्सना स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, मेंटॉरिंग आणि बिझनेस अॅडव्हायजरी सपोर्ट देण्याचं नियोजन आहे. इच्छुकांना पीएमईजीपी, मुद्रा यांसारख्या सरकारी योजनांशी जोडण्याबरोबरच बिझनेससाठी मार्गदर्शन आणि मेंटॉरिंग देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे या उपक्रमात रोजगार, व्यवसायाचे तीन मार्ग तयार होतात, जॉब, स्किल अपग्रेडेशन आणि आंत्रप्रेन्युअरशिप.
एआयचा प्रत्यक्ष उपयोग कुठे?
‘सक्षम’ला एआय-पॉवर्ड स्किल सेन्सस म्हटलं जातं. पण त्याचा अर्थ फक्त ऑनलाइन सर्व्हे असा नाही. एआय आणि जीआयएसचा वापर करून क्षेत्रांचं मॅपिंग, डिजिटल डेटा कलेक्शन, फील्ड व्हेरिफिकेशन, स्किल प्रोफाइलिंग आणि उपलब्ध ऑपॉर्च्युनिटीजशी मॅचिंग करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, अशी माहिती भगत यांनी दिली.
एआयचा उपयोग ब्रॉडली पुढील प्रकारे होतो -
डेटा कलेक्शन आणि व्हेरिफिकेशन : घराघरातून मिळालेली माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवणं आणि त्यातील विसंगती ओळखणं.
स्किल प्रोफाइलिंग : नागरिकानं सांगितलेलं स्किल योग्य ऑक्युपेशनल किंवा स्किल कॅटेगरीमध्ये वर्गीकृत करणं.
करिअर मॅपिंग : व्यक्तीचं शिक्षण, अनुभव, स्किल आणि करिअर अॅस्पिरेशन यांचा एकत्रित विचार करणं.
ऑपॉर्च्युनिटी मॅचिंग : कॅन्डिडेटला योग्य एम्प्लॉयर, ट्रेनिंग किंवा लाइव्हलीहूड ऑपॉर्च्युनिटीशी जोडण्याचा प्रयत्न करणं.
पॉलिसी सपोर्ट : एखाद्या परिसरात कोणत्या स्किलची मागणी आहे आणि कोणत्या स्किलमध्ये गॅप आहे, हे प्रशासनाला समजण्यास मदत करणं.
शैलेश भगत यांच्या मते, एआयचा उद्देश ‘जॉब देणं’ नसून योग्य व्यक्ती आणि योग्य ऑपॉर्च्युनिटी यांच्यातील अंतर कमी करणं हा आहे.
‘हायपरलोकल’ पद्धत म्हणजे काय?
समजा संपूर्ण मुंबई उपनगरात आयटी स्किल्सची मागणी आहे. एवढ्या माहितीवरून नेमकं कुठे काय करायचं हे ठरवणं कठीण आहे. पण एखाद्या छोट्या परिसरात 500 जण कस्टमर सर्व्हिसमध्ये रस दाखवत आहेत, 300 जण हेल्थकेअरमध्ये जाण्यास इच्छुक आहेत, 200 महिलांना घरातून डिजिटल वर्क करायचे आहे आणि 100 जणांकडे इलेक्ट्रिकल स्किल असूनही सर्टिफिकेट नाही, अशी माहिती मिळाली तर त्या भागासाठी स्वतंत्र ट्रेनिंग, जॉब फेअर किंवा एम्प्लॉयर आऊटरीच करता येईल.यालाच हायपरलोकल वर्कफोर्स इंटेलिजन्स म्हणता येईल. यासाठी एच-वेस्ट वॉर्डचे 108 हायपरलोकल टेरिटरीजमध्ये मॅपिंग करण्यात आलं.
‘सक्षम’ एकदाच होणारा सर्व्हे नाही
सामान्य सर्व्हे एखाद्या विशिष्ट कालखंडातील चित्र दाखवतो. पण व्यक्तीचं स्किल आणि एम्प्लॉयमेंटची स्थिती सतत बदलत असते. आज एखादा युवक बेरोजगार असू शकतो. उद्या तो ट्रेनिंग घेऊ शकतो. सहा महिन्यांनी त्याला जॉब मिळू शकतो. वर्षभरानं तो स्वतःचा बिझनेस सुरू करू शकतो. म्हणून ‘सक्षम’ची संकल्पना कंटिन्युअस लाइव्हलीहूड इंटेलिजन्स अशी आहे. म्हणजे नागरिकाचा प्रोफाइल एकदाच नोंदवून थांबण्याऐवजी त्याच्या पुढील लाइव्हलीहूड जर्नीशी जोडण्याचा प्रयत्न. यामुळे ‘सक्षम’ हा फक्त सेन्सस न राहता लाइव्हलीहूड ट्रान्सफॉर्मेशन प्लॅटफॉर्म बनण्याचा प्रयत्न आहे, असं भगत सांगतात.
बीएफएसआयकडेही युवकांचा कल
सर्व्हेतून 3015 नागरिकांनी बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस अँड इन्शुरन्स अर्थात बीएफएसआय क्षेत्रातील करिअर्समध्ये रस व्यक्त केल्याचे प्रकल्पाशी संबंधित माहितीत नमूद आहे. यामुळे प्रशासनाला केवळ उपलब्ध जॉब्सच नव्हे तर स्थानिक नागरिकांच्या करिअर अॅस्पिरेशनचाही अंदाज येतो. भविष्यात ट्रेनिंग प्लॅनिंग करताना एम्प्लॉयर डिमांड, सिटिझन अॅस्पिरेशन आणि एक्झिस्टिंग स्किल या तिन्हींचा विचार करता येईल.
गिग इकॉनॉमी आणि सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट
उपलब्ध आकडेवारीनुसार सुमारे 9 टक्के युवकांनी सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट किंवा गिग ऑपॉर्च्युनिटीजमध्ये रस व्यक्त केला. यातून पारंपरिक कायमस्वरूपी जॉबव्यतिरिक्त गिग वर्क, फ्रीलान्स वर्क, सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट आणि छोट्या बिझनेसकडेही युवकांचा कल असल्याचं दिसतं.
दिव्यांग आणि डिसअॅडव्हान्टेज्ड ग्रुप्सनाही फोकस
‘सक्षम’नं फक्त जॉब शोधणाऱ्या शिक्षित युवकांवर लक्ष केंद्रित केलेलं नाही. गृहिणी, दिव्यांग व्यक्ती आणि इतर डिसअॅडव्हान्टेज्ड ग्रुप्सनाही वर्कफोर्समध्ये आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ‘सक्षम स्किल सेन्सस इम्पॅक्ट बुक’मधील आकडेवारीनुसार 6000 पेक्षा अधिक होममेकर्स, पीडब्ल्यूडी आणि डिसअॅडव्हान्टेज्ड ग्रुप्सना लाइव्हलीहूड, स्किल डेव्हलपमेंट किंवा सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट पाथवेजशी जोडण्याचं नियोजन आहे. यामुळे रोजगाराचा प्रश्न केवळ ‘युवकांना जॉब’ एवढ्यापुरता मर्यादित राहत नाही, तर अर्थार्जनाच्या वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध करून देणंही महत्त्वाचं ठरतं.
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