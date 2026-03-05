ETV Bharat / state

साताऱ्यातील 23 जण अखेर मायदेशी परतले; आज सकाळी दिल्ली, हैदराबादसह मुंबई विमानतळावर दाखल

दुबईत अडकलेल्या विमा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना विमानाची तिकिटे मिळाल्यानं सर्वजण गुरूवारी सकाळी मायदेशी दाखल झाले आहेत.

indians stuck in dubai news
दुबईत अडकलेले सातारामधील 23 जण (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 5, 2026 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा - दुबईत अडकलेले सातारा जिल्ह्यातील 23 जण अखेर आज सकाळी मायदेशी परतले आहेत. वेगवेगळ्या फ्लाईटनं ते दिल्ली, हैदराबाद आणि मुंबईच्या विमानतळावर सर्वजण दाखल झाले. आता ते साताऱ्याकडे रवाना झाले आहेत. नवी दिल्लीतील केअर हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीच्या सेमीनारसाठी दुबईला गेल्यानंतर युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सर्वजण तेथेच अडकून पडले होते.



इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना परत आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू होते. दुबईतील इंडियन पीपल्स फोरमसोबत समन्वय साधून महाराष्ट्र सरकार दुबईतील भारतीय नागरीकांना मदत करत आहे. मायदेशी परतण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अनेक भारतीयांना फायदादेखील होत आहे.

indians stuck in dubai news
दुबईत अडकलेले सातारामधील 23 जण (Source- ETV Bharat Reporter)


युद्धामुळे अनेकजण दुबईत अडकून पडले- नवी दिल्लीतील केअर हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीच्या महाराष्ट्रात अनेक शाखा आहेत. कंपनीनं आपल्या कर्मचारी आणि एजंटांसाठी दुबईत एका सेमीनारचे आयोजन केलं होतं. त्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील 23 जणांची निवड झाली होती. 27 फेब्रुवारीला सर्वजण दुबईला रवाना झाले होते. मात्र, त्यानंतर आखाती देशात युद्धाचा मोठा भडका उडाला. त्यामुळे सर्वजण दुबईत अडकून पडले. इराणनं दुबईला लक्ष्य केल्यानं पर्यटकांसह व्यावसायिक कारणांसाठी गेलेले भारतीय लोक दुबईत भीतीच्या छायेखाली होते.

indians stuck in dubai news
दुबईत अडकलेले सातारामधील 23 जण (Source- ETV Bharat Reporter)

आज सकाळी मायदेशात परतले- दुबईतील प्रशासनानं अडकलेल्या सर्वांची मोफत सोय केली होती. परंतु, युद्धामुळे भारतीय नागरिक भयभीत होते. साताऱ्यातील लोक एका हॉटेलमध्ये मुक्कामी होते. हॉटेलबाहेर न पडण्याच्या त्यांना सूचना होत्या. सर्वांना मायदेशी परतायचे होते. परंतु, विमानाची सोय होत नव्हती. तिकिटे मिळेपर्यंत त्यांना दुबईतच दोन दिवस काढावे लागले. अखेर केअर हेल्थ इन्शुरन्स विमा कंपनीकडून त्यांना शारजा ते दिल्ली, मुंबई आणि हैदराबाद अशा वेगवेगळ्या फ्लाईटची तिकिटे मिळाली. बुधवारी रात्री सर्वजण शारजाहून निघाले. गुरूवारी सकाळी मायदेशात दाखल झाले. काही जण दिल्ली, मुंबई तर काहीजण हैदराबाद विमानतळावर उतरले. मायभूमीवर पाय ठेवताच सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.

  • आखाती प्रदेशात पसरलेल्या इराण युद्धामुळे हजारो विमान प्रवासी अडकले आहेत. गेल्या आठवड्याच्या शेवटी संघर्ष सुरू झाल्यानंतर दुबई, अबू धाबी आणि दोहा, कतारमधील प्रमुख विमानतळ बंद झाल्यामुळे चार्टर फ्लाइटची मागणी वाढली आहे. काही लोकांनी 200,000 युरोपर्यंत विमान प्रवासाठी पैसे दिले आहेत.
  • केअर हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय मेळावा आणि अभ्यास दौऱ्यासाठी दुबईला गेलेला महाराष्ट्रातील 377 जणांचा मोठा गट सध्या दुबईत अडकला होता. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील तब्बल 66 जणांचा समावेश आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

INDIANS STUCK IN DUBAI NEWS
MAHARASHTRA TOURISTS IN DUBAI
सातारा पर्यटक दुबई
SATARA TOURISTS IN DUBAI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.