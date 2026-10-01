पायलट 'हिरो' स्मित मच्छरचं मुंबईशी खास नातं, पंतप्रधान मोदींनी कुटुंबीयांशी साधला संवाद
मुंबईकर पायलट स्मित मच्छर यांनी जवळपास 180 प्रवाशांचे प्राण वाचवले. तसंच विमान कोसळण्यापासूनही रोखलं.
Published : October 1, 2026 at 11:56 AM IST
मुंबई - फ्लाय दुबईचे पायलट स्मित मच्छर यांनी बुधवारी केलेल्या एका कार्याचं जगभरातून कौतुक होत आहे. स्वत:च्या जीवाची परवा न करता स्मित हे को पायलटशी भिडले. को पायलटला विमान क्रॅश करायचे होते. त्यामुळं त्यानं पहिला हल्ला पायलट स्मित मच्छर यांच्यावर केला. मात्र, गंभीर जखमी होऊनही त्यांनी हार मानली नाही.
#WATCH | Delhi: On the Flydubai foiled terror attack, Union Civil Aviation Minister Kinjarapu Rammohan Naidu says, "We are very proud of the bravery and courage of Captain Smit... It is a very unfortunate incident in terms of what was planned, but Smit has done a great job in… pic.twitter.com/YDzXUp2Q49— ANI (@ANI) October 1, 2026
मुंबईतील घाटकोपरचे रहिवासी आणि गुडगावमध्ये प्रशिक्षित असलेले कॅप्टन स्मित मच्छर यांनी 180 लोकांचे प्राण वाचवले आहेत. स्मित आता जगासाठी नायक बनले आहेत. कॅप्टन स्मित हे मुंबईतील घाटकोपरचे रहिवासी आहेत. त्यांनी गुडगावमध्ये वैमानिक प्रशिक्षण घेतलं. बुधवारी ते त्यांच्या सह-वैमानिकासोबत दुबईहून तेल अविवला विमान उडवत असताना सह-वैमानिकानं त्यांच्यावर चाकूने हल्ला केला.
#WATCH | Delhi | On Flydubai foiled terror attack, Israel's Ambassador to India, Reuven Azar says, " this attack happened at a crucial moment, a very sensitive moment in the region, when israel was going to have elections, when only a few days back prime minister netanyahu visited… pic.twitter.com/swKe7dkO4L— ANI (@ANI) October 1, 2026
जखमी असूनही स्मित यांनी विमानावरील नियंत्रण सोडलं नाही. कॅप्टन स्मित यांच्यावर हल्ला झाला तेव्हा हे विमान कोसळण्याच्या जवळ होतं. या गंभीर परिस्थितीत कॅप्टन स्मित यांनी विमानाचा ताबा घेतला. बिकट परिस्थितीतही प्रसंगावधान दाखवून त्यांनी विमान कोसळण्यापासून वाचवले. या विमानात जवळपास 180 प्रवासी होते,
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "कॅप्टन स्मित मच्छर हे एक नायक आहेत. अत्यंत गंभीर धोका असताना आणि स्वतः गंभीर जखमी असूनही, त्यांनी इतरांचे प्राण वाचवण्यासाठी असीम धैर्य आणि अटळ निश्चय दाखवला. त्यांच्या या शौर्यामुळे शेकडो लोकांचे प्राण वाचले आणि एक मोठी दुर्घटना टळली. कॅप्टन मच्छर यांचा भारताला अभिमान आहे. ते लवकर बरे व्हावेत, त्यांना नव्याने बळ मिळावे आणि त्यांचे आरोग्य उत्तम राहावे, यासाठी मी प्रार्थना करतो."
#WATCH | Delhi | " another 9="" 11 could have happened had the attacker taken control of the flight," says israel's ambassador to india, reuven azar, on flydubai foiled flight terror attack. pic.twitter.com/mJmPf5HI9y— ANI (@ANI) October 1, 2026
स्मित मच्छर यांनी 10 वर्षांहून अधिक काळ ‘स्पाइसजेट’साठी बोईंग विमानं चालवली आहेत. या काळात त्यांनी वरिष्ठ कमांडर आणि नंतर प्रशिक्षण देणारे कॅप्टन म्हणून पदोन्नती मिळवली. यानंतर ते 2022 मध्ये दुबईला गेले.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी एका व्हिडिओ संदेशात ही घटना सांगितली आणि स्मित यांना नायक म्हणून गौरवलं. ते म्हणाले, “विमानातील प्रवासादरम्यान, एका पायलटने दुसऱ्या पायलटवर चाकूने हल्ला केला. असे दिसते की, त्याने विमानातील सर्वांसह विमान कोसळवण्याचा प्रयत्न केला. या गंभीर क्षणी कॅप्टन स्मित यांनी विमानाला कोसळण्यापासून वाचवले. त्यांनी विमानाचा ताबा घेताच, क्रू सदस्यांनी कॉकपिटचा दरवाजा उघडला आणि हल्ला करणाऱ्या सह-पायलटवर मात केली."
#WATCH | Mumbai: On Flydubai foiled terror attack, BJP MLA Parag Shah says, " ... he has not only saved the lives of 180 people. if the plane had crashed in a residential or commercial area, the loss of life could have been enormous. it is difficult to even imagine the… pic.twitter.com/Rm5EM4bOeP— ANI (@ANI) October 1, 2026
विमान हजारो फूट खाली आले - फॉक्स न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, कर्मचारी आणि प्रवाशांनी हस्तक्षेप करण्यापूर्वीच विमान हजारो फूट खाली आलं. त्यानंतर विमानावर नियंत्रण मिळवण्यात आलं आणि ते सौदी अरेबियामध्ये सुरक्षितपणे उतरलं.
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