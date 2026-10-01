कॅप्टन स्मित माछर यांच्या काका-काकूंनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट
कॅप्टन स्मित मच्छर (Smit Mchchhar) यांच्या काका-काकूंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
Published : October 1, 2026 at 7:52 PM IST
मुंबई : आपल्या शैर्यानं भारताचा नाव लौकिक वाढवणाऱ्या वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छर यांच्या काका-काकूंनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गुरूवारी भेट घेतली. या भेटीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅप्टन स्मित मच्छर यांच्या कुटुंबियांचे अभिनंदन केले आणि त्यांच्या धैर्याची प्रशंसा केली. इतकी गंभीर दुखापत झालेली असतानाही त्यांनी त्यावेळी दाखवलेली प्रसंगावधान संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आणि भारतासाठी गौरवास्पद असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. फ्लायदुबई विमानात सह-वैमानिकाशी लढा देऊन 174 प्रवाशांचे प्राण वाचवणारे कॅप्टन स्मित यांच्यावर सध्या सौदी अरेबियातील तबूक येथील रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.
काय घडलीय घटना? : दुबईहून तेल अवीव्हला जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या विमानात (FZ1073) ओमानच्या सह-वैमानिकानं विमान ते हायजॅक करच पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. कॉकपिटमध्ये झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यात कॅप्टन स्मित गंभीर जखमी झाले, तरीही त्यांनी त्याअवस्थेत कडवा प्रतिकार करत कॉकपिटचा दरवाजा उघडला, ज्यामुळं प्रवाशांच्या मदतीनं त्या सह-वैमानिकाला जेरीस आणलं. या शौर्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सोशल मीडियावरून कॅप्टन स्मित यांना 'हिरो' म्हणून संबोधलंय. तसेच त्यांच्या पालकांशी व पत्नीशी फोनवरून संवाद साधून सर्वतोपरी मदतीचं आश्वासनही दिलंय.
स्मित मच्छर हे मुंबईतील घाटकोपरचे रहिवासी : मुंबईतील घाटकोपरचे रहिवासी आणि गुडगावमध्ये प्रशिक्षित असलेले कॅप्टन स्मित मच्छर यांनी 180 लोकांचे प्राण वाचवले आहेत. स्मित आता जगासाठी नायक बनले आहेत. कॅप्टन स्मित हे मुंबईतील घाटकोपरचे रहिवासी आहेत. त्यांनी गुडगावमध्ये वैमानिक प्रशिक्षण घेतलं. स्मित मच्छर यांनी 10 वर्षांहून अधिक काळ ‘स्पाइसजेट’साठी बोईंग विमानं चालवली आहेत. या काळात त्यांनी वरिष्ठ कमांडर आणि नंतर प्रशिक्षण देणारे कॅप्टन म्हणून पदोन्नती मिळवली. यानंतर ते 2022 मध्ये दुबईला गेले.
हेही वाचा -