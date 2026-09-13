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कागलच्या नौदल जवानावर काळाचा घाला; कर्तव्यावर असताना निधन, अवघ्या दीड महिन्याचा संसार अर्ध्यावरच सुटला

कोल्हापूरच्या वंदूर येथील भारतीय नौदलातील जवान जय नलवडे (Jay Nalawade) यांचे वयाच्या 27व्या वर्षी आजारानं निधन झालं. शासकीय इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

Jay Nalawade Dies
जवान जय अनिल नलवडे यांच निधन (ETv Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 8:25 PM IST

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कोल्हापूर : देशसेवेचं कर्तव्य बजावत असताना कोल्हापूरच्या कागल तालुक्यातील वंदूर येथील एका उमद्या तरुण सैनिकावर काळानं घाला घातला आहे. भारतीय नौदलात कार्यरत असलेले 27 वर्षीय जवान जय अनिल नलवडे (Jay Nalawade) यांचं शनिवारी पहाटे गोवा येथे उपचारादरम्यान निधन झालं. निमोनियासदृश आजारानं एका कर्तव्यदक्ष सैनिकाचा असा अकाली अंत झाल्यानं संपूर्ण कागल तालुक्यासह वंदूर गावावर शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या पार्थिवावर वंदुर येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार पार पडले.



आजाराशी झुंज ठरली अपयशी : मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, जय नलवडे हे गोव्यातील नाविक तळावर आपल्या पदावर कार्यरत होते. साधारण चार दिवसांपूर्वी त्यांना तीव्र तापाची लक्षणे जाणवू लागली होती. सुरुवातीला सामान्य वाटणारा हा ज्वर वेगानं वाढत गेला आणि संसर्ग मेंदूपर्यंत पोहोचला. यामुळं मेंदूत अंतर्गत रक्तस्राव होऊन जय कोमात गेले. त्यांना तातडीनं गोवा मेडिकल कॉलेजच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. तज्ज्ञ डॉक्टरांनी त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले, मात्र शनिवारी पहाटे त्यांची प्राणज्योत मालवली. या घटनेची माहिती मिळताच त्यांचे वडील अनिल नलवडे, आई हेमलता आणि अन्य नातेवाईकांनी गोव्याकडं धाव घेतली होती.

भारतीय नौदलात कार्यरत असलेले जवान जय अनिल नलवडे यांच निधन (ETv Bharat Reporter)



संसाराची स्वप्ने राहिली अधुरीच : जय नलवडे यांच्या निधनानं त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अत्यंत हृदयद्रावक बाब म्हणजे, जय यांचा विवाह अवघ्या दीड महिन्यापूर्वी, म्हणजेच 18 जुलै 2026 रोजी मृणाल हिच्याशी अत्यंत उत्साहात पार पडला होता. लग्नानंतरचे सुखी संसाराचं स्वप्न पूर्ण होण्याआधीच नियतीनं हा क्रूर डाव साधला. जय यांच्या पश्चात वृद्ध आई-वडील, पत्नी आणि एक धाकटा भाऊ असा परिवार आहे. विशेष म्हणजे, जय यांचा धाकटा भाऊ देखील सहा महिन्यांपूर्वीच भारतीय लष्करात 'अग्निवीर' म्हणून भरती झाला असून, कुटुंबातील दोन्ही मुलांनी देशसेवेचे व्रत स्वीकारले होते.


साश्रू नयनांनी वंदूरमध्ये अखेरचा निरोप : जय नलवडे यांचे पार्थिव रविवारी सायंकाळी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास नौदलाच्या विशेष वाहनाने कागलमधील वंदूर येथे आणण्यात आलं. आपल्या लाडक्या सुपुत्राचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी संपूर्ण गावानं गर्दी केली होती. त्यांच्या निवासस्थानापासून ते स्मशानभूमीपर्यंत भव्य अंत्ययात्रा काढण्यात आली. यावेळी "जय नलवडे अमर रहे" आणि "वीर जवान तुझे सलाम" अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. नौदलाच्या जवानांनी आपल्या सहकाऱ्याला मानवंदना दिली. अत्यंत शोकाकुल आणि जड अंतःकरणानं जय यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. एक उमदा, मनमिळाऊ युवक आणि निष्ठावान सैनिक गमावल्याची भावना ग्रामस्थांसह परिसरातील नागरिकांकडून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

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TAGGED:

जय नलवडे
INDIAN NAVY SAILOR JAY NALAWADE
जय नलवडे निधन
KOLHAPUR NEWS
JAY NALAWADE DIES

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