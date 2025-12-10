बीटिंग रिट्रीट आणि टॅटू सेरेमनीनं मुंबई मंत्रमुग्ध: गेट वे ऑफ इंडियावर नेव्हीच्या कवायतींचा थरार
भारतीय नौदलाच्या जवानांनी मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडियावर थरारक कवायती केल्या. या कवायतीला मुंबईकरांनी भरभरुन प्रतिसाद दिला.
Published : December 10, 2025 at 9:46 PM IST|
Updated : December 10, 2025 at 11:07 PM IST
मुंबई : मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडियावर 8, 9 आणि 10 डिसेंबरला वेस्टर्न नेव्हल कमांडनं बीटिंग रिट्रीट आणि टॅटू सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित केला होता. समुद्रकिनारा, प्रकाशझोत, नेव्हीचा शिस्तबद्ध परफॉर्मन्स आणि हजारो प्रेक्षक अशा वातावरणात हा तीन दिवसांचा सोहळा पूर्णत्वाकडं गेला.
कराची बंदरावर केलेल्या हल्ल्याची आठवण : आजच्या मुख्य सोहळ्याला महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. कार्यक्रमाचं आयोजन वेस्टर्न नेव्हल कमांडचे प्रमुख व्हाईस अॅडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन यांनी केलं. दरवर्षी 4 डिसेंबरला भारतीय नौदल नेव्ही डे साजरा करते. 1971 च्या भारत-पाक युद्धात कराची बंदरावर केलेल्या हल्ल्याची आठवण म्हणून हा दिवस विशेष मानला जातो. त्याच पराक्रमाचा उत्सव म्हणजे हा भव्य सोहळा.
पारंपरिक ‘सेलर’स हॉर्नपाईप डान्स’: या तीन दिवसांत प्रेक्षकांसाठी अनेक भन्नाट कार्यक्रम सादर झाले. सी कॅडेट कॉर्प्सच्या तरुण कॅडेट्सनी केलेला पारंपरिक ‘सेलर’स हॉर्नपाईप डान्स’ पाहताना, इंडियन नेव्ही सेंट्रल बँडच्या सुरेल धून आणि त्यांच्या अचूक, कन्टिन्युइटी ड्रिल असे अनेक कौशल्य सादर केली गेली. त्याचबरोबर नेव्ही स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी शिस्तबद्धपणे केलेली कवायत प्रेक्षकांच्या टाळ्यांच्या कौतुकाची थाप देऊन गेली. एनसीसीच्या विद्यार्थ्यांनी देखील या संचलनात भाग घेतला. आकाशात नेव्हल हेलिकॉप्टर्सनी केलेली रोमांचक उड्डाणं तर खास आकर्षण ठरली. त्याचवेळी समुद्रात उभ्या असलेल्या भारतीय नौदलाच्या जहाजांची प्रकाशमाला पाहून सगळेच भारावून गेले. गेटवे ऑफ इंडियाच्या पार्श्वभूमीवर चमकणारी ही जहाजं असे साहसी प्रकार सादर करण्यात आले.
जवानांनी हेलिकॉप्टरमधून दाखवले कौशल्य : हा भव्य सोहळा पाहण्यासाठी नेव्हीचे सैनिक, त्यांचे कुटुंबीय, सरकारी अधिकारी, निवृत्त सैनिक, अनेक मान्यवर आणि हजारो मुंबईकर मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. संपूर्ण वातावरणात अभिमान, आनंद आणि देशभक्तीचा उत्साह जाणवत होता. मुंबईकरांनी या तीन दिवसांत सादर झालेल्या कार्यक्रमांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. या कार्यक्रमानंतर दिसणारी शिस्त आणि आपल्या जवानांनी हेलिकॉप्टरमधून दाखवलेले कौशल्य बघून मुंबईकर भारावून गेले.
हेही वाचा :
- गेट वे ऑफ इंडिया जवळून टीम त्रिवेणीला फ्लॅग ऑफ; महिला अधिकाऱ्यांना निरोप देताना कुटुंबीय झाले भावूक
- टार्गेट उद्धवस्त करणं आमचं काम, मृतदेह मोजणं पाकिस्तानचं काम; कराची बंदर थोडक्यात हुकलं, भारतीय सैन्याचा 'करारा जवाब'
- जगभ्रमंती करून दोन महिला नौदल अधिकारी गोव्यात दाखल; संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहांनी केलं स्वागत