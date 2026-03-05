ETV Bharat / state

आम्ही अमेरिका-इस्राईल अन् इराणचं युद्ध थांबण्यासाठी प्रार्थना करतोय; भारतीय ज्यू समाज

अमेरिका - इस्रायल आणि इराण युद्ध थांबावं यासाठी भारतीय ज्यू समुदाय प्रार्थना करत आहे. याबाबत डॅनियल सॅम्युअल यांनी प्रतिक्रिया दिली.

US ISRAEL AND IRAN WAR
प्रार्थना करताना ठाण्यातील ज्यू नागरिक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 5, 2026 at 4:45 PM IST

ठाणे : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं आखाती देशांमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या हवाई हल्ल्यामुळं अनेक देशांनी आपली हवाई हद्द बंद केली आहे. या सर्व परिस्थितीमुळं आखाती देशांमध्ये पर्यटकांना आणि व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. दोन्ही देशांनी केलेल्या हल्ल्यांमध्ये अनेकांचा मृत्यू झालाय. याबाबत ठाण्यातील ज्यू सिनेगॉग प्रमुख डॅनियल सॅम्युअल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

...हे युद्ध लवकर थांबलं पाहिजे : "आम्ही प्रार्थनेपलीकडं काहीच करू शकत नाही, हे युद्ध लवकरात लवकर थांबवलं पाहिजे. भारतात असलेल्या एकूण 65 हजार ज्यू नागरिकांपैकी आता आम्ही फक्त 4 हजार लोकच शिल्लक राहिलोय. मायदेश इस्राईलमध्ये असलेल्या आमच्या नातेवाईकांची आम्हाला चिंता आहे," असं ठाण्यातील ज्यू सिनेगॉग प्रमुख डॅनियल सॅम्युअल यांनी सांगितलं.

भारतातील अनेक शहरात ज्यू लोकांची वस्ती : "भारतात राहणारे अनेक ज्यू नागरिक पुन्हा इस्रायलमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी दररोज सकाळी ठाण्यात देवाची विशेष प्रार्थना करतो. भारतातील अनेक शहरात ज्यू लोकांची वस्ती आहे. मागील अनेक वर्षांमध्ये इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली आहे. त्यामुळं अनेक दशकांपासून भारतात राहणारे काही ज्यू नागरिक इस्रायलमध्ये पुन्हा स्थलांतरित झालेत. यासह इस्रायल सरकार देशाबाहेर असलेल्या ज्यू लोकांना पुन्हा देशात आणून त्यांना वेगवेगळ्या सुविधा देत आहेत. तरीही अनेक दशकांपासून ठाण्यात राहणारे ज्यू नागरिक भारतात जास्त सुरक्षित आहेत. भारतात सुमारे चार हजार ज्यू नागरिक राहतात. त्यापैकी एक हजार ज्यू नागरिक ठाण्यात वास्तव्यास आहेत," अशी माहिती डॅनियल सॅम्युअल यांनी दिली.

कोळी बांधवांनी ज्यू नागरिकांना दिला होता आश्रय : "2,000 वर्षांपूर्वी दोन बोटी इस्राईलमधून भारताकडं येत होत्या. त्यावेळी यापैकी एक बोट पलटी झाली आणि त्यामधील नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. दुसऱ्या बोटीत असलेल्या ज्यू लोकांनी केरळ, नायगाव, रायगड ठाण्यात आसरा घेतला. यावेळी ठाण्यात आलेल्या ज्यू नागरिकांना कोळी बांधवांनी आश्रय दिला होता. असा इतिहास असलेल्या ज्यू समाजातील नागरिकांना आता ज्यू भाषा येत नाही. परंतु प्रार्थना मात्र ज्यू भाषेत होते," असं डॅनियल सॅम्युअल यांनी सांगितलं.

अनेक नागरिक भारत सोडायला तयार नाहीत : "दशकांपूर्वी भारतात स्थलांतरित झालेल्या ज्यू समाजातील लोकांनी आपलं भारतावर प्रेम असून हा देश आमची मातृभूमी असल्याचं सांगितलं. आमच्या अनेक पूर्वजांचे जन्म भारतात झालेत. इस्रायल सरकारनं कितीही सुविधा दिल्या तरी काही नागरिक भारत सोडायला तयार नाहीत. इतर नागरिकांप्रमाणं त्यांनाही भारताचा अभिमान आहे. इथं राहणाऱ्या अनेक ज्यू नागरिकांची बोली भाषा ही मराठी आहे. इस्रायलमध्ये गेलेल्या महाराष्ट्रातील अनेक लोकांनी तिकडं 'मराठी मायबोली' नावाचं नियतकालिक सुरू केलं आहे. भारतापेक्षा इतर देशातून पुन्हा इस्रायलमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त आहे," अशी माहिती डॅनियल सॅम्युअल यांनी दिली.

मृत्यूंची माहिती आली की भीती वाटते : "इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या हल्ल्यामध्ये नागरिकांच्या मृत्यूची माहिती समजल्यानंतर आम्ही घाबरतो. लवकरात लवकर युद्ध थांबले तर ही भीती संपेल. आता प्रार्थनेशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय आमच्याकडं नाही, अशी भावनिक प्रतिक्रिया डेनियल सॅम्युअल यांनी दिली.

