इराणच्या जहाजावरील हल्ल्यानंतर महाराष्ट्राचा अभियंता बेपत्ता; खलाशांचे जीव धोक्यात येऊ नये, अशी एफएसयूआयची मागणी
इराणनं 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी'मध्ये जहाजावर हल्ला केल्यानंतर एक भारतीय बेपत्ता आहे. त्याबाबत फॉरवर्ड सीमेन्स युनियन ऑफ इंडियानं प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : July 13, 2026 at 8:43 PM IST
मुंबई-इराण-अमेरिका युद्धाची झळ पुन्हा एकदा जगाला बसू लागली आहे. 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी'मध्ये एका जहाजावर हल्ला झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे हेरंब करमरकर बेपत्ता आहेत. त्याबाबत 'फॉरवर्ड सीमेन्स युनियन ऑफ इंडिया'नं प्रतिक्रिया दिली आहे.
'फॉरवर्ड सीमेन्स युनियन ऑफ इंडिया'चे (FSUI) सरचिटणीस मनोज यादव यांनी सांगितले, "आम्ही 'थर्ड इंजिनिअर' हेरंब करमरकर यांच्या कुटुंबाच्या संपर्कात आहोत. करमरकर हे जहाजाच्या इंजिन रूममध्ये कार्यरत होते. त्यांच्या कुटुंबीयांचं म्हणणे आहे की, ही घटना समजून सुमारे 32 तास उलटूनही त्यांना शोधमोहिमेबाबत अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. जहाज जेव्हा 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधून जात होते, तेव्हा तो भाग ओलांडल्यानंतर करमरकर यांनी आम्ही होर्मुझ ओलांडलं आहे, असे आपल्या कुटुंबीयांना व्हॉट्सअप संदेश पाठवून कळवले होते".
'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) येथे इराणी हल्ल्यानंतर 'एमव्ही जीएफएस गॅलेक्सी' (MV GFS Galaxy) या जहाजावरून भारतीय अभियंता हेरंब करमरकर बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर येत आहे. 'फॉरवर्ड सीमेन्स युनियन ऑफ इंडिया'चे (FSUI) सरचिटणीस मनोज यादव म्हणाले, "गेल्या तीन महिन्यांपासून हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये भू-राजकीय तणाव कायम आहे. या काळात एप्रिलमधील युद्धविराम, मे महिन्यातील 'ऑपरेशन फ्रीडम' किंवा आता 17 मे रोजी झालेला शांतता करार अशा तीन प्रमुख घटना घडल्या आहेत. या सर्व घडामोडींमध्ये व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करण्यात आले होते. कालच (रविवारी) सकाळी 'जीएफएस गॅलेक्सी' या जहाजावर हल्ला झाला. यामध्ये 'थर्ड इंजिनिअर' (तृतीय श्रेणी अभियंता) असलेला एक भारतीय बेपत्ता असल्याचं वृत्त आहे. अशा परिस्थितीत खलाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण केलं आहे.
"तणाव वाढला आहे. त्यावरून अचानक असे दिसून आलं की युद्ध पुन्हा एकदा समुद्राच्या मध्यभागी येऊन पोहोचले आहे. त्यामुळे खलाशांचे प्राण धोक्यात आले आहेत," असे एफएसयूआयचे (FSUI) सरचिटणीस मनोज यादव यांनी सांगितलं. एफएसयूआयचे सरचिटणीस मनोज यादव यांनी आखाती प्रदेशातील अलीकडील संघर्षामुळे बाधित झालेल्या भारतीय खलाशांसाठी न्याय, जबाबदारी निश्चिती आणि अधिक भक्कम संरक्षणाची मागणी केली. "खलाशी हे नागरी कर्मचारी असतात. भू-राजकीय तणावामुळे त्यांची सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि हक्क कधीही धोक्यात येऊ नयेत", असेही त्यांनी म्हटलं आहे.
इराण आणि अमेरिकेत पुन्हा तणावाची स्थिती आहे. अशा स्थितीत ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय जहाजावर हल्ला करण्यात आला आहे. 'जीएफएस गॅलेक्सी' या व्यापारी जहाजावर हल्ला करण्यात आला आहे. या जहाजावर 11 भारतीय होते, त्यापैकी 10 जणांना वाचवण्यात यश आले आहे, तर 1 जण बेपत्ता आहे. याबाबत भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं (MEA) तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. या प्रदेशातील व्यापारी जहाजं आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणं थांबलं पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, या प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमधून जहाजांची वाहतूक आणि व्यापार कोणत्याही अडथळ्याशिवाय लवकरात लवकर पुन्हा सुरू झाला पाहिजे, असे परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
हेही वाचा-