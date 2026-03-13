आखाती युद्धात मुंबईच्या चीफ इंजिनिअर देवआनंद यांचा मृत्यू, घराजवळ राहणाऱ्या शेजाऱ्यांनाही बसला धक्का
एमव्ही सेफसी विष्णु या जहाजावरील ड्रोन हल्यात चीफ इंजिनिअर देवआनंद प्रसाद सिंह यांचा मृत्यू झाला. मूळचे बिहारचे रहिवासी असलेले सिंह आपल्या कुटुंबासह मुंबईत वास्तव्याला होते.
Published : March 13, 2026 at 3:53 PM IST
मुंबई : आखाती युद्धात आणखीन एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली. इराकजवळ बसरा परिसरातील अल-जुबैर पोर्टजवळ कार्गो लोडींग ऑपरेशन दरम्यान एमटी सेफसी विष्णू (MT safesea Vishnu) या जहाजावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात जहाजावरील चीफ इंजिनिअर देवआनंद प्रसाद सिंह (50) यांना प्राण गमवावे लागले आहेत.
कसा झाला हल्ला? - दोन दिवसांपूर्वी पाण्याखालून झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात जहाजाचं मोठं नुकसान झालं होतं. हा स्फोट इतका भंयकर होता की, आगीचा एक मोठा डोंब उसळला होता. प्राथमिक माहितीनुसार मंगळवारी रात्री पांढऱ्या रंगाची स्फोटकांनी भरलेली एक मानवरहित बोट जहाजाच्या स्टारबोर्ट भागावर येऊन आदळली होती. त्यानंतर एक मोठा स्फोट होऊन जहाजाला आग लागली होती. दुर्दैवानं या आगीत होरपळून जहाजावरील चीफ इंजिनिअर देवआनंदन प्रसाद सिंह यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर जहाजावरील सर्व क्रू मेंबर्सनं जीव वाचवण्यासाठी समुद्रात उड्या टाकल्या. त्यानंतर जवळच असलेल्या एका टग बोटीनं या सर्वांचे प्राण वाचवलं. इकारच्या कोस्ट गार्डनं सर्व 27 क्रू मेंबर्सला नंतर सुरक्षितस्थळी हलवलं. यात 15 भारतीय आणि 12 फिलीपीनी नागरिकांचा समावेश आहे.
शेजाऱ्यांनी व्यक्त केली हळहळ - मूळचे बिहारमधील रहिवासी असलेले देव आनंद प्रसाद सिंह हे मुंबईतील कांदिवली परिसरात 2019 पासून पत्नी कुमकुम आणि दोन मुलांसह राहत होते. या घटनेनंतर कुमकुम आपल्या दोन्ही मुलांसह दिल्ली येथील आपल्या माहेरी राहायल्या गेल्या आहेत. देवआनंद यांच्या मृत्यूच्या बातमीमुळे संपूर्ण इमारतीवर एक शोककळा पसरली आहे. सिंह यांच्या शेजारी राहणाऱ्या शांभवी नंदन यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं की, "ही घटना समजताच सर्वांनाच धक्का बसला आहे. संपूर्ण सिंह कुटुंब फारच मनमिळावू होतं. सध्या, मुंबईसह सगळीकडेच या युद्धाचे पडसाद उमटू लागलेत. मात्र, युद्धाचे पडसाद अगदी शेजारपर्यंत पोहोचतील, याची त्यांना कल्पनाही नव्हती" असं त्यापुढे म्हणाल्या.
आखाती युद्धाची झळ भारतीयांनाही बसतेय - अमेरिका-इस्रायल- विरूद्ध इराण या संघर्षातून निर्माण झालेल्या तणावाचा सागरी वाहतुकीवर सर्वात मोठा परिणाम झाला आहे. व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यात भारतीय खलाशांचाही मृत्यू होण्याच्या घटना हळूहळू वाढू लागल्या आहेत. भारताच्या बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या पर्शियन आखातात 28 भारतीय व्यापारी जहाजे आहेत. त्यावर एकूण 778 भारतीय खलाशी कार्यरत आहेत. आखाती देश हे भारताचे महत्त्वाचे व्यापारी भागीदार आहेत. दरवर्षी सुमारे 200 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार या प्रदेशाशी होत असतो. त्यामुळे या भागातील अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीत निर्माण होणारे अडथळेही भारतासाठी गंभीर चिंता निर्माण करणारी गोष्ट आहे.
- अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धात कांदिवलीतील महावीर नगर परिसरात राहणाऱ्या 32 वर्षीय दीक्षित अमृतलाल सोलंकी यांचा मृत्यू झाला. ओमानमधील मस्कतजवळ झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात मुलाचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळताच संपूर्ण सोलंकी कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. दिक्षित हे जहाजावर क्रू मेंबर म्हणून कार्यरत होते. इराणच्या हल्ल्यात मुंबईमधील दोन रहिवाशांचा मृत्यू झाल्यानं चिंता निर्माण झाली आहे.
