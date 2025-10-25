ETV Bharat / state

तिसऱ्या युथ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कबड्डीत भारताला सुवर्णपदक, सेरेना म्हसकरचं क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केलं अभिनंदन

युवा क्रीडा स्पर्धा २०२५ मध्ये भारताने कबड्डीमध्ये पूर्ण विजय मिळवत सुवर्ण पदक पटकावलं. अंतिम फेरीत, दोन्ही भारतीय संघ इराणविरुद्ध आमनेसामने आले होते.

माणिकराव कोकाटे
माणिकराव कोकाटे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 25, 2025 at 8:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : बहरीनमधील मनामा येथे आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धा २०२५ मध्ये भारताने कबड्डीमध्ये पूर्ण विजय मिळवत सुवर्ण पदक पटकावलं. मुलींच्या संघात कांजूरमार्ग येथील खेळाडू कुमारी सेरेना सचिन म्हसकर हिने भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचा मान मिळवला. या कामगिरीबद्दल क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सेरेनासह भारतीय कबड्डी संघाचं अभिनंदन केलं आहे.

कबड्डीत मुलांमुलींची उल्लेखनीय कामगिरी - १९ ते २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पार पडलेल्या तिसऱ्या युथ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कांजूरमार्ग येथील स्वराज्य स्पोर्ट्स क्लबची खेळाडू कुमारी सेरेना म्हसकर हिने भारताचं प्रतिनिधित्व केलं. मुले आणि मुली या दोन्ही भारतीय संघाने या स्पर्धेत अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी करीत सुवर्णपदक पटकावून देशाची मान उंचावली. तसंच सेरेनाच्या या यशामुळे मुंबई उपनगर जिल्ह्यात आनंदाचं वातावरण असून क्रीडाक्षेत्रातील नवोदितांसाठी ती प्रेरणास्थान ठरली आहे. या उत्कृष्ट यशाबद्दल क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सेरेना म्हसकर हिचं तसंच प्रशिक्षक, पालक आणि स्वराज्य स्पोर्ट्स क्लबच्या व्यवस्थापनाचं विशेष अभिनंदन केलं आहे.


शासनाकडून प्रतिभावंत खेळाडूंना सहकार्य - कोकाटे यांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले की, महाराष्ट्रातील तरुण खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेली कामगिरी ही राज्यातील क्रीडा क्षेत्रासाठी प्रेरणादायी आहे. शासनाकडून अशा प्रतिभावंत खेळाडूंना सर्वतोपरी सहकार्य केलं जाईल. अंतिम फेरीत, दोन्ही भारतीय संघ इराणविरुद्ध आमनेसामने आले. परंतु सामने अगदी वेगळ्या शैलीत झाले. मुलांच्या संघाने कठीण संघर्षाचा सामना केला आणि शेवटी ३५-३२ अशा जवळच्या गुणांसह इराणवर विजय मिळवला. तर मुलींच्या संघानं उत्कृष्ट प्रदर्शन करत इराणचा ७५-२१ असा जबरदस्त आणि दणदणीत पराभव केला. या विजयामुळं भारतीय कबड्डी क्षेत्रात आनंदाचं वातावरण आहे.

हेही वाचा...

  1. 'फ्रंटीयर एक्स्प्रेस' शौर्यानं बहरीनमध्ये जिंकलं रौप्यपदक; 100 मीटर हर्डल्स शर्यतीत केला पराक्रम

TAGGED:

SERENA MHASKAR
सेरेना म्हसकर
कबड्डीत भारताला सुवर्णपदक
क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे
YOUTH ASIAN GAMES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.