तिसऱ्या युथ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कबड्डीत भारताला सुवर्णपदक, सेरेना म्हसकरचं क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केलं अभिनंदन
युवा क्रीडा स्पर्धा २०२५ मध्ये भारताने कबड्डीमध्ये पूर्ण विजय मिळवत सुवर्ण पदक पटकावलं. अंतिम फेरीत, दोन्ही भारतीय संघ इराणविरुद्ध आमनेसामने आले होते.
Published : October 25, 2025 at 8:21 PM IST
मुंबई : बहरीनमधील मनामा येथे आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धा २०२५ मध्ये भारताने कबड्डीमध्ये पूर्ण विजय मिळवत सुवर्ण पदक पटकावलं. मुलींच्या संघात कांजूरमार्ग येथील खेळाडू कुमारी सेरेना सचिन म्हसकर हिने भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचा मान मिळवला. या कामगिरीबद्दल क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सेरेनासह भारतीय कबड्डी संघाचं अभिनंदन केलं आहे.
कबड्डीत मुलांमुलींची उल्लेखनीय कामगिरी - १९ ते २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पार पडलेल्या तिसऱ्या युथ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कांजूरमार्ग येथील स्वराज्य स्पोर्ट्स क्लबची खेळाडू कुमारी सेरेना म्हसकर हिने भारताचं प्रतिनिधित्व केलं. मुले आणि मुली या दोन्ही भारतीय संघाने या स्पर्धेत अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी करीत सुवर्णपदक पटकावून देशाची मान उंचावली. तसंच सेरेनाच्या या यशामुळे मुंबई उपनगर जिल्ह्यात आनंदाचं वातावरण असून क्रीडाक्षेत्रातील नवोदितांसाठी ती प्रेरणास्थान ठरली आहे. या उत्कृष्ट यशाबद्दल क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सेरेना म्हसकर हिचं तसंच प्रशिक्षक, पालक आणि स्वराज्य स्पोर्ट्स क्लबच्या व्यवस्थापनाचं विशेष अभिनंदन केलं आहे.
शासनाकडून प्रतिभावंत खेळाडूंना सहकार्य - कोकाटे यांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले की, महाराष्ट्रातील तरुण खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेली कामगिरी ही राज्यातील क्रीडा क्षेत्रासाठी प्रेरणादायी आहे. शासनाकडून अशा प्रतिभावंत खेळाडूंना सर्वतोपरी सहकार्य केलं जाईल. अंतिम फेरीत, दोन्ही भारतीय संघ इराणविरुद्ध आमनेसामने आले. परंतु सामने अगदी वेगळ्या शैलीत झाले. मुलांच्या संघाने कठीण संघर्षाचा सामना केला आणि शेवटी ३५-३२ अशा जवळच्या गुणांसह इराणवर विजय मिळवला. तर मुलींच्या संघानं उत्कृष्ट प्रदर्शन करत इराणचा ७५-२१ असा जबरदस्त आणि दणदणीत पराभव केला. या विजयामुळं भारतीय कबड्डी क्षेत्रात आनंदाचं वातावरण आहे.
हेही वाचा...