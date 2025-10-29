ETV Bharat / state

मेरिटाईम क्षेत्रात भारत लवकरच जगाचं नेतृत्व करणार, 25 वर्षांत नीलक्रांती घडवणार - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी मुंबईत सुरू असलेल्या इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 ला उपस्थित राहिले. यावेळी त्यांनी 12 लाख कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.

India Maritime Week 2025
इंडिया मेरिटाईम वीक 2025 (ETV Bharat Reporter)
Published : October 29, 2025 at 7:51 PM IST

मुंबई : "गेल्या दशकभरात भारतीय बंदरे ही देशातील सर्वात कार्यक्षम आणि सुरक्षित बंदरे म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहेत. काही बाबतीत तर आपली बंदरे विकसित देशातील बंदरांपेक्षाही उत्तम कामगिरी करत आहेत. आज भारतात प्रतिकंटेनर वाहनवेळ ही 3 दिवसांपेक्षाही कमी, तर व्हेसल टर्न अराऊंड टाईम 96 तासांवरून 48 तासांपर्यंत कमी झाला आहे. परिणामी, भारतीय बंदरे जागतिक पातळीवर स्पर्धक म्हणून पुढे आली आहेत. जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्समध्येही भारताने लक्षणीय सुधारणा केली आहे. त्यामुळं मेरिटाईम क्षेत्रात भारत लवकरच जगाचे नेतृत्व करेल," असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं.

12 लाख कोटींचा सामंजस्य करार : गोरेगावच्या नेस्को एक्झिबिशन सेंटरमध्ये आयोजित 'इंडिया मेरिटाईम वीक 2025' मधील मेरिटाईम लीडर्स परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान बोलत होते. यावेळी त्यांनी ग्लोबल मेरिटाईम सीईओ फोरमचे अध्यक्षपद भूषवले. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर, कीर्तिवर्धन सिंह आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत 12 लाख कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. याशिवाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या लाँगटर्म बिझनेस प्लॅन 2047 चे अनावरण, ऑइल अँड गॅस पीएसयू अ‍ॅक्विझिशन प्लॅन 2035, डोमेस्टिक ग्रीन टग अ‍ॅक्विझिशन प्रोग्राम, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या 10 वर्षांच्या स्ट्रॅटेजिक प्लॅनचे अनावरण करण्यात आले.

कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ETV Bharat Reporter)



वसाहतवादी कायद्यांचे आधुनिकीकरण केले : या परिषदेत पंतप्रधानांनी मेरिटाईम क्षेत्रातील भारताच्या यावर्षीच्या कामगिरीचा सविस्तर आढावा घेतला. ते म्हणाले, "भारताचे पहिले खोल समुद्रातील (डीप-सी) कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट बंदर असलेले विंझिंजम बंदर यंदा कार्यान्वित झाले. जगातील सर्वात मोठे कंटेनर व्हेसल या बंदरात यशस्वीरीत्या पोहोचले, ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची बाब आहे. 2024-25 मध्ये भारतातील सर्व प्रमुख बंदरांनी कार्गो हाताळणीत विक्रमी कामगिरी केली. कांडला बंदराने देशातील पहिली ग्रीन हायड्रोजन फॅसिलिटी सुरू केली, तर जेएनपीटी बंदरात भारत-मुंबई कंटेनर टर्मिनल सुरू झाल्याने कार्गो हँडलिंग क्षमता दुप्पट झाली. यामुळं जेएनपीटी आता भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर पोर्ट बनले आहे.


गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला : मेरिटाईम क्षेत्रातील नेक्स्ट जनरेशन सुधारणांनाही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केलं. ते म्हणाले, 100 वर्षांहून जुन्या वसाहतवादी कायद्यांचे आधुनिकीकरण करून आम्ही 21 व्या शतकाशी सुसंगत कायदे लागू केले. यामुळं स्टेट मेरिटाईम बोर्डांना अधिक अधिकार मिळाले, पोर्ट मॅनेजमेंटमध्ये डिजिटलायझेशन झाले आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला. कोस्टल शिपिंग अ‍ॅक्टमध्ये व्यापार सुलभतेच्या दृष्टीकोनातून बदल करण्यात आले. ज्यामुळं पुरवठा साखळी मजबूत होणार आहे. गेल्या दशकभरात शिपिंग क्षेत्रात 100 हून अधिक नवोन्मेष झाले. यामुळं प्रमुख बंदरांची क्षमता दुप्पट झाली, टर्न अराऊंड टाईम कमी झाला, क्रुझ टुरिझमला गती मिळाली. विशेष म्हणजे, इनलँड वॉटरवेज कार्गो हँडलिंगमध्ये 700 टक्के वाढ झाली असून, ऑपरेशनल वॉटरवेजची संख्या 3 वरून 33 पर्यंत वाढली आहे.



सिफेरर्सच्या संख्येत भारत जगात तिसरा : पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “मानव संसाधनाच्या बाबतीतही भारताने मोठी झेप घेतली आहे. मागील 10 वर्षांत भारतीय सिफेरर्सची संख्या सव्वा लाखांवरून 3 लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे. आज जगातील कोणत्याही बंदरावर गेलात तरी एखाद्या जहाजात भारतीय सिफेरर दिसेल. सिफेरर्सच्या संख्येत भारत आता जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. 21 व्या शतकाचा पहिला चतुर्थांश संपला आहे. पुढची 25 वर्षे अतिशय महत्त्वाची आहेत. त्यामुळं आमचा फोकस ब्ल्यू इकॉनॉमी आणि कोस्टल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्सवर आहे.”



आम्ही शिवरायांचे व्हिजन पुढे नेत आहोत : ऐतिहासिक संदर्भ देताना पंतप्रधानांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा दाखला दिला. ते म्हणाले “ही भूमी छत्रपती शिवाजी महाराजांची आहे. त्यांनी केवळ समुद्री सुरक्षा नव्हे, तर अरबी समुद्रातील व्यापारी मार्गांवर झेंडा फडकवला. समुद्र हा सीमा नव्हे, तर संधींचे द्वार आहे, हे त्यांनी दाखवले. आजचा भारत तेच व्हिजन पुढे नेतो आहे. मोठ्या बंदरांची क्षमता चौपटीने वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी परिषदेत उपस्थित 85 हून अधिक देश महत्त्वपूर्ण योगदान देणार आहेत. भारतात पोर्ट आणि शिपिंग क्षेत्रात 100 टक्के एफडीआय परवानगी असल्याने सर्व देशातील गुंतवणूकदारांसाठी ही मोठी संधी आहे."



मोदींनी दाखवला भारताच्या समुद्रशक्तीचा नवआविष्कार : उपस्थितांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेरीटाईम उद्योगाला नवी दिशा दिली आहे. स्वतंत्र भारतात समुद्रशक्तीचा नवआविष्कार त्यांनी करून दाखवला. जागतिक समुद्री व्यापारात भारत नव्या भूमिकेत त्यांच्यामुळेच दिसू लागला आहे. त्यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र मेरीटाईम क्षेत्रात नवी ताकद बनून उभा आहे. वाढवण बंदराच्या रूपाने पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या नव्या सागरी ताकदीचा परिचय जगाला करून दिला आहे. हे बंदर जगातील पहिल्या 10 सर्वात मोठ्या बंदरांपैकी एक असेल. आजची ही मेरीटाईम परिषद महाराष्ट्रासाठी फलदायी ठरली आहे. आम्ही केवळ सामंजस्य करार केले नाहीत, तर महाराष्ट्राच्या समुद्री व्यापार क्षेत्राचा पाया नव्याने रचला आहे."



85 हून अधिक देश सहभागी : इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 चा प्रमुख कार्यक्रम असलेल्या ग्लोबल मेरीटाईम सीईओ फोरममध्ये जागतिक सागरी कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रमुख गुंतवणूकदार, धोरणकर्ते, नवोन्मेषक आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदार जागतिक सागरी परिसंस्थेच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. शाश्वत सागरी विकास, लवचिक पुरवठा साखळी, हरित नौवहन आणि समावेशक नील अर्थव्यवस्था धोरणांवर संवाद साधण्यासाठी हा मंच एक प्रमुख व्यासपीठ म्हणून ओळखला जातो. 27 ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीत होणाऱ्या या परिषदेत 85 हून अधिक देश सहभागी झाले आहेत. शिवाय आठवडाभरात एक लाखांपेक्षा अधिक प्रतिनिधी, 500 पेक्षा जास्त प्रदर्शक आणि 350 पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय वक्ते सहभागी नोंदवतील.

