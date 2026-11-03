परदेशात पाठवा दिवाळीचा फराळ; टपाल विभागाची विशेष सुविधा, पॅकिंग-बुकिंग एकाच ठिकाणी
पुणे शहर पूर्व टपाल विभागाने विशेष पार्सल सुविधा सुरू केली आहे. विविध पोस्ट ऑफिसमधून परदेशात दिवाळीचा फराळ पाठवता येणार आहे.
Published : November 3, 2026 at 1:59 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : परदेशात राहणाऱ्या नातेवाईकांना आणि मित्रपरिवाराला दिवाळीच्या फराळाची गोड भेट पाठवणं आता अधिक सोपं होणार आहे. भारतीय टपाल विभागाने यासाठी विशेष पार्सल सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. पुणे शहर पूर्व टपाल विभागाच्या माध्यमातून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नागरिकांना या सुविधेचा लाभ घेता येणार असून, विविध पोस्ट ऑफिसमधून परदेशात दिवाळीचा फराळ पाठवता येणार आहे.
दिवाळी म्हटलं की फराळ, मिठाई आणि आप्तस्वकीयांसोबत आनंद वाटण्याची परंपरा आलीच. मात्र, नोकरी, व्यवसाय किंवा शिक्षणानिमित्त परदेशात स्थायिक झालेल्या मुलांना, नातेवाईकांना आणि मित्रांना दिवाळीचा फराळ पाठवताना नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पार्सलचे पॅकिंग, योग्य बॉक्सची उपलब्धता, बुकिंग आणि वाहतुकीची प्रक्रिया यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जावं लागतं. नागरिकांची हीच अडचण लक्षात घेऊन टपाल विभागाने विशेष पार्सल सुविधा सुरू केली आहे.
पार्सलचे पॅकेजिंग आणि बुकिंग एकाच ठिकाणी :
या सुविधेअंतर्गत परदेशात फराळ पाठवण्यासाठी आवश्यक असलेले विशेष बॉक्स आणि पॅकिंग साहित्य नाममात्र शुल्कात उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे पार्सलचे पॅकेजिंग आणि बुकिंग एकाच ठिकाणी करता येणार असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि धावपळ वाचणार आहे. यासाठी पुणे मुख्य डाकघर आणि चिंचवड पूर्व मुख्य डाकघर इथं स्वतंत्र पॅकेजिंग मशीनची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना दिवाळीच्या फराळाची गोड भेट परदेशातील आप्तस्वकीयांपर्यंत सहज पोहोचवता येणार आहे.
या सुविधेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे नागरिकांना पाठवलेल्या पार्सलची स्थिती ऑनलाइन ट्रॅकिंगद्वारे पाहता येणार आहे. त्यामुळे पार्सल नेमकं कुठं पोहोचलं आहे, याची माहिती घरबसल्या मिळू शकणार आहे. इतर कुरिअर सेवांच्या तुलनेत कमी दरात ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा टपाल विभागाचा प्रयत्न आहे.
10 किलो वजनाच्या पार्सलसाठी जीएसटीसह देशनिहाय दर :
10 किलो वजनाच्या पार्सलसाठी जीएसटीसह देशनिहाय दर निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार कॅनडासाठी 9 हजार 676 रुपये, जर्मनीसाठी 5 हजार 876 रुपये, ब्रिटनसाठी 6 हजार 461 रुपये, अमेरिकेसाठी 9 हजार 50 रुपये, संयुक्त अरब अमिरातीसाठी 3 हजार 492 रुपये, ऑस्ट्रेलियासाठी 11 हजार 913 रुपये, तर रशियासाठी 6 हजार 750 रुपये शुल्क आकारलं जाणार आहे.
या सुविधेमुळे परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना घरच्या फराळाची चव अनुभवता येणार आहे. फराळासोबतच कुटुंबीयांचे प्रेम, जिव्हाळा आणि दिवाळीच्या आठवणीही सातासमुद्रापार पोहोचणार आहेत. यंदाच्या दिवाळीत परदेशात राहणाऱ्या आप्तस्वकीयांना फराळ पाठवू इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी या सुविधेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जनसंपर्क अधिकारी काळुराम पारखी यांनी केलं आहे.