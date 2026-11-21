कांदा उत्पादनात 18.71 लाख टनांची घट; दरांवर काय होणार परिणाम? वाचा तज्ज्ञांचा अंदाज
देशांतर्गत कांद्याचं उत्पादन अपेक्षेपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता लक्षात घेता भारतासाठी कांदा निर्यातीची संधी कायम आहे.
Published : November 21, 2026 at 7:49 PM IST
नाशिक : देशातील कांदा उत्पादनात यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत 6.08 टक्क्यांची घट होण्याचा अंदाज केंद्र सरकारनं व्यक्त केला आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या 2025-26 च्या तिसऱ्या अंदाजपत्रकानुसार, यंदा देशात 288.96 लाख मेट्रिक टन कांदा उत्पादन अपेक्षित आहे. गतवर्षी देशात 307.67 लाख मेट्रिक टन कांद्याचं उत्पादन झालं होतं. त्यामुळे यंदा उत्पादनात सुमारे 18.71 लाख मेट्रिक टनांची घट होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, देशाची वार्षिक कांद्याची गरज सुमारे 210 लाख मेट्रिक टन आहे. त्या तुलनेत यंदाचं अपेक्षित उत्पादन 78.96 लाख मेट्रिक टनांनी अधिक आहे. त्यामुळे उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज असला, तरी देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासोबतच कांदा निर्यातीची संधी कायम राहणार असल्याचं कांदा तज्ज्ञांनी सांगितलं.
नाशिकसह महाराष्ट्रातील अन्य 7 जिल्हे, कर्नाटक तसेच देशातील इतर प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांमधील लागवड क्षेत्र, हवामानातील बदल, पाण्याची उपलब्धता आणि पीक उत्पादकता या घटकांचा एकूण उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे यंदा कांदा उत्पादनात घट अपेक्षित आहे.
दरम्यान, आगामी काळात रब्बी कांद्याचं उत्पादन, साठवणुकीची स्थिती आणि बाजारातील आवक या घटकांवर कांद्याच्या दरांची दिशा अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे उत्पादनातील घट आणि बाजारातील उपलब्ध साठा यांचा कांद्याच्या दरावर नेमका काय परिणाम होतो? याकडे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागलं आहे.
निर्यातीला संधी कायम :
देशांतर्गत कांद्याचं उत्पादन अपेक्षेपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता लक्षात घेता भारतासाठी कांदा निर्यातीची संधी कायम आहे. 2025-26 या वर्षात आतापर्यंत भारताने 15.48 लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात केली आहे. आखाती देश, श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ आणि मलेशिया या देशांमध्ये भारतीय कांद्याला चांगली मागणी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याला मिळणारा प्रतिसाद आणि निर्यात धोरणातील सातत्य यामुळे देशांतर्गत अतिरिक्त कांद्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली.
देशात कांदा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध राहणार :
केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 2025-26 च्या तिसऱ्या अंदाजपत्रकात कांदा उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र, महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये खरीप, लेट खरीप आणि रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड होणार आहे. दुष्काळी परिस्थिती असली तरी ज्या भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता आहे, तिथं मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादन घेतलं जाणार आहे.
यंदा देशात सुमारे 290 लाख मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन होण्याची शक्यता असून, देशाची वार्षिक गरज सुमारे 210 लाख मेट्रिक टन आहे. त्यामुळे देशात गरजेपेक्षा अधिक कांदा उपलब्ध राहणार आहे. या अतिरिक्त कांद्याची जास्तीत जास्त निर्यात होऊन शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने प्रभावी निर्यात धोरण आखावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.