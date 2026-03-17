कडक उन्हाच्या चटक्यांनंतर पुढील आठवड्यात राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाची शक्यता
भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार मार्च महिन्यात पुण्यासह राज्यातील इतर भागात मोठ्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
Published : March 17, 2026 at 7:52 PM IST
पुणे : राज्यात मार्च महिन्यात पुण्यासह राज्यातील इतर भागात मोठ्या प्रमाणावर तापमानात वाढ होताना पाहायला मिळाली असून अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर तापमानाचा पारा वाढलेला दिसत आहे. तर विशेषतः अकोला हे देशातील सर्वात उष्ण शहर ठरलंय. पश्चिम विदर्भातील अकोला, अमरावती आणि वर्धा या तीन जिल्ह्याला उष्णतेचा 'यलो अलर्ट' देण्यात आला होता. असं असताना या तापमान वाढीनंतर राज्यात पुढील काही दिवसात तापमान कमी होण्याची शक्यता आहे. उष्णतेमुळं नागरिक त्रस्त झालेत. पुढील एक ते दोन दिवसात मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात हवामान विभागानं पावसाचा अंदाज व्यक्त केल्यानं नागरिकांना कडक उन्हापासून संरक्षण मिळणार आहे.
'या' ठिकाणी पाऊस होण्याची शक्यता : हवामान विभागानं दिलेल्या अंदाजानुसार पुढील तीन ते चार दिवस गोवा, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या विभागात मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाटासह आणि सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर 20 मार्च ते 23 मार्च दरम्यान या चारही विभागात हवामान कोरडं राहण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे.
काही जिल्ह्यांना यलो अलर्ट : हवामान विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा इथं पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर राज्यातील अनेक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता असल्यानं काही जिल्ह्याना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तसंच पुढील 24 तासात कमाल तापमानात बदल होण्याची शक्यता आहे. पुढील तीन ते चार दिवस कमाल तापमान तीन ते चार अंश सेल्सिअसनं कमी होणार असल्याची शक्यता आहे.
