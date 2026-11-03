"भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचं भान ठेवा", दिया मिर्झाचा व्हिडिओ पूर्ववत अपलोड करण्याचे हायकोर्टाचे बीएमसीला आदेश
भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचं राजकारण्यांनी भान ठेवावं, या शब्दांत ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयानं बॉलिवूड अभिनेत्री दिया मिर्झाचा व्हिडिओ पुन्हा अपलोड करण्याचे आदेश दिलेत.
Published : November 3, 2026 at 1:42 PM IST
मुंबई : भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे याचं राजकारण्यांनी भान ठेवावं, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी मुंबई भाजपच्या भूमिकेचा समाचार घेतलाय. बॉलिवूड अभिनेत्री दिया मिर्झानं मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून दिलेला जनजागृती संदेश भाजप नेत्यांच्या आक्षेपावरून हटवल्याची गंभीर दखल घेत हटवलेला संदेश पुन्हा अपलोड करण्याचे आदेश दिलेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके न फोडण्याचं आवाहन करणाऱ्या बॉलिवूड अभिनेत्री दिया मिर्झाच्या एका सामाजिक जनजागृती करणाऱ्या व्हिडिओवर धार्मिक टीका केल्याबद्दल हायकोर्टानं भाजपा नेत्यांचे कान टोचलेत. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की, "काही राजकारण्यांनी केलेल्या असंबद्ध वक्तव्यांमुळे आम्ही व्यथित झालोत. भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे, याच प्रत्येकानं भान ठेवावं. दिवाळी हा सण जात पात, धर्म इत्यादींचा विचार न करता सर्वजण एकत्र साजरा करतात. मग, केवळ एखादी व्यक्ती दुसऱ्या धर्माची आहे, म्हणून तुम्ही तिच्या सहभागाला आक्षेप कसा घेऊ शकता?,आपला देश धर्मनिरपेक्ष नाही का?
व्हिडिओ क्लिप पुन्हा अपलोड करा- हायकोर्टानं व्हिडिओ काढल्यानं नाराजी व्यक्त करताना म्हटलं की, आम्ही त्या दिवशी दिलेला आदेश अपलोड करण्यासाठी रात्री 11 वाजेपर्यंत इथ बसून काम केलंय. जेणेकरून या आदेशाचं तातडीनं पालन व्हावं. पण त्यानंतर जे घडलंय ते अतिशय चिंताजनक आहे. फटाक्यांवर बंदी घालणं म्हणजे तुमचा सण साजरा करण्याचा हक्क काढून घेणं असा त्याचा अर्थ होत नाही. वायू प्रदूषणाच्या बाबतीत आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांनी खरोखरच खूप चांगला संदेश दिलाय. पण, त्यावर अशी टिका होणं खरोखरच दुर्दैवी आहे. त्यामुळे ती व्हिडिओ क्लिप पुन्हा अपलोड करा आणि लोकांचा विश्वास मिळवा. ही घटनात्मक आवश्यकता आहे. असा विरोध करणं हे काही मोजक्या लोकांचे भरकटलेले विचार आहेत. आपण ते टाळले पाहिजेत.
संतुलन बिघडता कामा नये- आपण कुठे चाललो आहोत? काही लोक नागरिकांना आपल्या आदेशांचं पालन करण्यापासून परावृत्त करत आहेत. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी जनजागृती करण्याकरिता सेलिब्रिटी निस्वार्थपणे पुढे आले. त्यांनी अत्यंत सन्मानपूर्वक आपलेपणाची भावना जोपासण्याचा संदेश दिलाय. यात गटबाजीला अजिबात वाव नव्हता. ही जनजागृती सामूहिक जबाबदारीच्या भावनेतून करण्यात आलीय. मात्र, काल जे घडले ते दुर्दैवी होते. त्यामुळे आम्ही खूप व्यथित झालो आहोत. यावर कोणत्याही अविचारी प्रतिक्रियेची अजिबात गरज नाही. जेव्हा आपण आरोग्य, प्रदूषण आणि पर्यावरणाबद्दल बोलत असतो, तेव्हा गटबाजीसारख्या कोणत्याही विचारांना जागा नसते. हे घडायला नको होतं. त्यामुळे दिया मिर्झाची हटवलेली क्लिप पुन्हा प्रसारित करण्याचे आदेश बीएमसीला देताना खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवलंय की, "सण हा सर्वांनी साजरा करण्यासाठी असतो. या देशात कोणताही सण साजरा करण्यापासून कोणत्याही व्यक्तीला वेगळे ठेवता येणार नाही. त्याचा समारोप आनंदी वातावरणात आणि आपलेपणाच्या भावनेनं व्हायला हवा. विशेषतः मुंबईसारख्या ठिकाणी, जिथं एकोपा आणि आपलेपणाच्या घट्ट भावनेवर समाज आजही टिकून आहे. तिथं कोणत्याही बेताल टिप्पणीमुळे हे संतुलन बिघडता कामा नये."
काय आहे प्रकरण - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिका प्रशासनानं पर्यावरणपूरक आणि प्रदूषण मुक्त दिवाळी साजरी करण्याकरता व्यापक जनजागृती मोहिम हाती घेतलीय. याकरता महापालिकेनं अभिनेत्री माधुरी दिक्षित, अभिनेत्री अश्विनी भावे यांच्यासह अभिनेत्री दिया मिर्झाचाही एक व्हिडिओ संदेश प्रसारित केला होता. मात्र, मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी दिया मिर्झाच्या जनहितार्थ संदेशावर आक्षेप घेत सोशल मीडियावर आगपाखड केली. "दिया मिर्झानं आम्हाला दिवाळी कशी साजरी करायची?, हे सांगू नये" या आशयाची पोस्ट समोर येताच मुंबई महापालिका प्रशासनानं तातडीनं दिया मिर्झाचा संदेश हटवला. आश्चर्याची बाब म्हणजे मुंबईच्या महापौर रिता तावडे यांनीही अमित साटम यांच्या भूमिकेचं जाहीर समर्थन केलं.
हायकोर्टाचे नेमके निर्देश काय आहेत - सण आणि उत्सवांच्या काळात मोठ्या आवाजातील ध्वनीप्रक्षेपके (साऊंड सिस्टीम), एम्पलीफायर्स आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या वायू व ध्वनी प्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वतःहून (सुओमोटो ) दाखल करून घेतली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयानं प्रदूषणाबाबत जनजागृती करण्याचे प्रशासनाला आदेश दिले होते.
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