भारताला प्राचीन धर्मग्रंथांची मोठी परंपरा लाभलीय, ती आपण जोपासली पाहिजे - मोहन भागवत
आज मुंबईत मोहन भागवत यांच्या हस्ते 'आर्य युग विषय कोश'चं लोकार्पण करण्यात आलं.
Published : October 19, 2025 at 3:56 PM IST
मुंबई : "भारताला प्राचीन विद्या आणि संस्कृतीची मोठी परंपरा लाभली आहे. यात भारतानं खूप काही केलं आहे, याला इतिहास साक्षीदार आहे. मी पश्चिमेकडील एका लेखकाचा लेख वाचला. ज्यांनी लिहिलं होतं की, विश्वानं पूर्वेकडे पाहिलं पाहिजे मुख्यतः भारताकडे आणि त्याच्या प्राचीन धर्मग्रंथांकडे पाहिलं पाहिजे. त्या लेखकानं दोन महत्वाची नावं देखील घेतली होती. त्यामध्ये पतंजली आणि वशिष्ठ यांच्या नावचा समावेश आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे पाश्चिमात्य देशाचा दाखला दिल्यानंतरच आपण ते स्वीकारतो किंवा टाळ्या मिळतात. पण, प्राचीन धर्मग्रंथांची भारताला मोठी परंपरा लाभली आहे. ती आपण जोपासली पाहिजे," असं प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलं. आज (19 ऑक्टोबर) मुंबईत मोहन भागवत यांच्या हस्ते 'आर्य युग विषय कोश'चं लोकार्पण करण्यात आलं. त्यावेळी मोहन भागवत बोलत होते. दरम्यान, या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रातील विचारवंत, अभ्यासक आणि मान्यवर मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.
स्वदेशी विचारधारा अवलंबली पाहिजे : पुढं बोलताना मोहन भागवत म्हणाले की, "भारतीय ज्ञानप्रणाली आणि स्वदेशी विचारधारेवर भारतीयांनी भर दिला पाहिजे. स्वदेशी विचारधारा स्वीकारली पाहिजे. पण हे करत असताना अति आत्मविश्वास टाळला पाहिजे. कारण, अति आत्मविश्वासामुळं आपल्या मूळ ओळखीचा आपल्याला विसर पडण्याचा धोका आहे. आज संपूर्ण विश्व हे भारताकडे आशेनं पाहत आहे. अशा वेळी आपण स्वदेशी विचारधारा स्वीकारून जगाला नवा मार्ग दाखवण्याची गरज आहे," असं मोहन भागवत यांनी सांगितलं.
पूर्वाजांनी लोकांना एकत्र जोडलं : "आपले पूर्वज कधीच धर्मांतराच्या मार्गानं गेले नाहीत किंवा त्यांनी अन्य धर्मांतील लोकांचं धर्मांतर केलं नाही. तर त्यांनी लोकांना एकत्र जोडलं. भारताची ही परंपरा समावेशक आहे. तसंच आपल्या पूर्वजांनी अनेक धर्मग्रंथांची रचना केली, पण त्यांनी कधीही कोणाचं धर्मांतर केलं नाही किंवा जोर-जबरदस्तीनं कोणावरही आपला धर्म लादण्याचा प्रयत्न केला नाही. लोकांमध्ये जोडण्याच्या आणि एकता प्रस्थापित राहवी, यावर त्यांनी भर दिला. अनेक कठीण परिस्थितीतही आपल्या पूर्वाजांनी आपली ओळख आणि परंपरा जिवंत ठेवली आहे. पण, आजचा समाज हा अति आत्मविश्वासामुळं आपलं मूळ विसरत चालला आहे," अशी खंत देखील मोहन भागवत यांनी व्यक्त केली.
जग विनाशाकडे जातंय, पण भारताकडे एक नवीन मार्ग : "जेव्हा विदेशी लोक भारतात आले, तेव्हा त्यांनी भारतीयांचा स्वभाव, प्रामाणिकपणा ओळखलं नाही तर, आमची ज्ञानसाधना आणि विचार यांचा अवलंब केला. पण आपण मागे राहिलो. आज आपल्या प्रगतीमध्ये ज्या गोष्टी आड येतायेत, त्याचा विचार केला पाहिजे. आज जग विनाशाकडे जात आहे, पण भारताकडे एक नवीन मार्ग आहे. संपूर्ण जग भारताकडे आशेनं पाहत आहे. म्हणूनच आपण भारतीयांनी ज्ञान प्रणालीशी जोडलं पाहिजे आणि परकीय प्रभावापासून स्वतःला मुक्त केलं पाहिजे," असं आवाहन मोहन भागवत यांनी केलं.
आमचे ग्रंथ हेच आमचे अस्तित्व : दरम्यान, "पाश्चिमात्य देशातील ज्ञान आणि पुस्तकी भांडार समजून घेणं, ही चुकीची बाब नाही. पण आमचे ग्रंथ, आमची सभ्यता, ज्ञानसाधना आणि परंपरा हेच आमचे अस्तित्व आहे. त्यामुळं भारताला आपले मूळ, प्राचीन विद्या, विचार कायम ठेवत आधुनिकता बरोबर ताळमेळ ठेवावा लागेल," असं देखील मोहन भागवत यांनी सांगितलं.
