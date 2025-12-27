नगरपरिषदेत पराभूत झालेला अपक्ष उमेदवार मतदारांकडं परत मागतोय सोनं; पोलीस म्हणाले, सत्यता तपासून...
निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेला उमेदवार मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध आमिष दाखवतो. परंतु, नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत पराभव झालेल्या अपक्ष उमेदवारानं मतदारांना दिलेलं सोनं परत करण्याची मागणी केलीय.
Published : December 27, 2025 at 8:08 PM IST
नाशिक : निवडणूक म्हणलं की आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी आल्याच. यासह निवडणुकीमध्ये मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रकारचे आमिषं दाखवली जातात. परंतु, निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर उमेदवार दिलेल्या वस्तू परत मागताना दिसला तर? होय, अशीच एक घटना नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वरमध्ये घडलीय. या घटनेची जोरदार चर्चा नाशिकमध्ये होत आहे. त्र्यंबकेश्वरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत उभारलेल्या एका उमेदवारानं निवडणुकीपूर्वी मतदारांना चक्क सोन्याचं वाटप केलं होतं. परंतु, निवडणुकीत त्या उमेदवाराचा पराभव झालाय. हा पराभव जिव्हारी लागल्यामुळं उमेदवार आता मतदारांना दिलेलं सोनं त्यांच्या दारात जावून परत मागत असल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल : मिळालेल्या माहितीनुसार, त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत उभा राहिलेल्या एका अपक्ष उमेदवारानं मतदारांना आपल्या बाजूनं वळवण्यासाठी चक्क सोन्याचं वाटप केलं होतं. 21 डिसेंबरला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निकाल जाहीर झाला. या निकालात त्या उमेदवाराचा पराभव झाल्याचं स्पष्ट झालं. मतदारांना आपल्याकडं आकर्षित करण्यासाठी सोनं वाटूनही झालेला पराभव त्या उमेदवाराच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. यानंतर त्या अपक्ष उमेदवारानं मतदारांच्या घरी जावून त्यांना जाब विचारत सोनं परत देण्याची मागणी केली. यावेळी उमेदवार आणि मतदारांमध्ये झालेल्या वादाचा व्हिडिओ सध्या चर्चेत आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. आता यावर निवडणूक आयोग आणि पोलीस काय कारवाई करणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलंंय.
माझं सोनं परत द्या : सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये तो अपक्ष उमेदवार एका गल्लीत काही स्थानिक नागरिकांशी हुज्जत घालताना दिसत आहे. "माझ्या घरातून नेलेलं सोनं परत करा," असं तो म्हणताना दिसत आहे. तर दुसरीकडं स्थानिक नागरिक या प्रकाराचा निषेध करत असून, जातीवादाचा आणि धमकवण्याचा आरोप उमेदवारावर करताना दिसत आहेत. निवडणुकीत पराभव झाल्यावर अशा प्रकारे घरी येऊन सोनं परत मागणं हे कितपत योग्य आहे? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. विशेष म्हणजे, या अपक्ष उमेदवाराला 16 मतं पडली आहेत.
तक्रार आल्यास सत्यता तपासू : "उमेदवार किंवा मतदारांनी या प्रकरणाबाबत कुठल्याही प्रकारची तक्रार आमच्याकडं अद्याप दिलेली नाही. याबाबत तक्रार आल्यास त्याची सत्यता तपासली जाईल," असं त्रंबकेश्वर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक महेश कुलकर्णी यांनी सांगितलं.
