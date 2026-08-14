नांदेडमध्ये तयार होणारा राष्ट्रध्वज देशातील 16 राज्यांमध्ये फडकतो! लाल किल्ल्यावरही पाठवला जातो तिरंगा
तिरंगा तयार करण्याचं महत्त्वाचं काम नांदेडच्या खादी ग्रामोद्योग भवनात केलं जातं.
Published : August 14, 2026 at 12:00 PM IST
नांदेड : देशाचा राष्ट्रध्वज असलेला तिरंगा तयार करण्याचं महत्त्वाचं काम नांदेडच्या खादी ग्रामोद्योग भवनात केलं जातं. स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन आणि महाराष्ट्र दिनासाठी येथे वर्षभर खादीचे राष्ट्रध्वज तयार केले जातात. यंदा 10 हजार राष्ट्रध्वज निर्माण करण्यात आले आहेत. यात एक कोटी रुपयांची विक्री उद्देश पूर्ण झाल्याची माहिती मराठवाडा खादी ग्रामोद्योगचे अध्यक्ष ईश्वरराव भोसीकर यांनी दिली.
नांदेडमध्ये तयार होणारे तिरंगे देशातील 16 राज्यांमध्ये पाठवले जातात. दिल्लीतील लाल किल्ला, मंत्रालय, शासकीय कार्यालय तसंच विविध महत्त्वाच्या ठिकाणांसाठी येथून राष्ट्रध्वज पुरवले जातात. येथे 200 हून अधिक कारागीर तिरंगा तयार करण्याच्या कामात सहभागी आहेत. 14 बाय 21 फूट हा सर्वात मोठा ध्वज असून, विविध आकारांचे राष्ट्रध्वज तयार केले जातात.
नांदेडच्या खादी ग्रामोद्योग केंद्राची स्थापना 1967 मध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ आणि पद्मभूषण गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या पुढाकारातून झाली. तिरंगा तयार करण्यासाठी लागणारे खादीचे कापड उदगीरहून आणलं जातं आणि नांदेडमध्ये त्याला अंतिम स्वरूप दिलं जातं. खादी ग्रामोद्योग समितीचे अध्यक्ष ईश्वरराव भोसीकर यांनी नागरिकांनी खादीला प्रोत्साहन देत किमान एक खादी वस्त्र खरेदी करण्याचं आवाहन केलं आहे.
नांदेडच्या कारागिरांच्या हातून तयार झालेला हा तिरंगा देशभर पोहोचत असून, राष्ट्रध्वज निर्मितीच्या माध्यमातून नांदेडचा देशसेवेतील सहभाग अधोरेखित होत आहे. गोविंदभाई श्रॉफ आणि माजी मुख्यमंत्री डॉ. शंकरराव चव्हाण यांच्या प्रयत्नातून उभ्या राहिलेल्या मराठवाडा खादी ग्रामोद्योगाला आता उतरती कळा लागल्याचं चित्र आहे. एकेकाळी खादीचे कापड, टॉवेल आणि सतरंजीला मोठी मागणी होती. मात्र, बदलत्या बाजारपेठेमुळं, स्वस्त पर्यायी वस्तूंची वाढलेली उपलब्धता आणि बदलत्या फॅशनमुळं या पारंपरिक उद्योगाची मागणी सातत्यानं घटत गेली. शासनानं योग्य आर्थिक मदत आणि अनुदान दिल्यास या उद्योगातून पाच हजारांहून अधिक जणांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो, असा दावा मराठवाडा खादी ग्रामोद्योगचे अध्यक्ष भोसीकर यांनी केला.
'अशी' होते राष्ट्रध्वजाची निर्मिती - ध्वजनिर्मितीसाठी लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथील संस्थेच्या केंद्रात तयार होणाऱ्या कोऱ्या खादी कापडाचा उपयोग केला जातो. सुरुवातीला कोरा खादी कपडा अहमदाबाद (गुजरात) येथे शासन मान्यताप्राप्त बीएमसी मिलमध्ये पाठवण्यात येतो. याठिकाणी तीन रंगात स्वतंत्र ताग्याच्या स्वरूपात कपडा तयार होतो. त्यानंतर शासन निर्धारित प्रमाणकानुसार कापडाची क्षमता यंत्रावर तपासली जाते. त्यानंतरच ध्वजनिर्मितीसाठी त्या कापडाचा उपयोग होतो. दरम्यान, स्क्रीन पेंटिंगच्या साहाय्याने ध्वजावर अशोक चक्र उमटवण्यात येते. ध्वजासाठी वापरण्यात येणाऱ्या दोरीला घट्ट धरुन ठेवण्यासाठी गरडीचा उपयोग केला जातो. ही गरडी हलदी, साल, साग, शिसम यापासून तयार केलेली असते.