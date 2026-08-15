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महाराष्ट्राची पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केला संकल्प

देशभरात स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत ध्वजारोहण पार पडले

CM DEVENDRA FADNAVIS Flag hoisting
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ध्वजारोहण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2026 at 12:11 PM IST

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मुंबई - देशभरात स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत ध्वजारोहण पार पडले. यावेळी त्यांनी राज्याला संबोधित केलं. "भारत देशाची गेल्या 80 वर्षातली प्रगतीची वाटचाल थक्क करणारी आहे. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये देश जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. 25 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात भारत देशाला यश आलं आहे," असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मंत्रालयातील ध्वजारोहण कार्यक्रमात केलं.

यावेळी ते म्हणाले की, देशाच्या विकासामध्ये महाराष्ट्राची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्राचं ग्रोथ इंजिन हे देशाच्या विकासाचं उपकरण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना पुढे घेऊन आपण महाराष्ट्राचा विकास करत आहोत. गेल्या सहा महिन्यात महाराष्ट्राचा विकास दर हा 8.8% राहिला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं ध्वजारोहण (ETV Bharat Reporter)

"महाराष्ट्रातला प्रत्येक जिल्हा ग्रोथ इंजिन व्हायला हवा, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासन काम करत आहे. राज्यातील 13 जिल्ह्यांनी दिलेलं टार्गेट पूर्ण केलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. राज्यातील 86 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत आहे. मागच्या पिढीने जो दुष्काळ पाहिला तो आपल्या पुढच्या पिढीला पाहायला मिळू नये यासाठी महाराष्ट्र शासन कटीबद्ध आहे. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र या ठिकाणी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबवले जात आहेत. महिला शेतकऱ्यांना शेतकरी हा दर्जा देणारा महाराष्ट्र पहिलं राज्य आहे. याचबरोबर युवकांना नोकरीची संधी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र शासन काम करत आहे. आधुनिक वर्ल्ड क्लास शिक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र काम करत आहे," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

फडणवीस म्हणाले की, आपल्या शासनाने शेतकऱ्यांकरता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना आणली. 56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची योजना आपण देत आहोत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचं आपण स्वप्न बघितलं होतं. 76 टक्के शेतकऱ्यांना आता आपण दिवसा वीज देत आहोत आणि पुढच्या वर्षभरामध्ये 100 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसाची वीज हा देण्याचा आपला संकल्प आपण पूर्ण करणार आहोत.

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TAGGED:

CM DEVENDRA FADNAVIS
FLAG HOISTING IN MUMBAI
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई ध्वजारोहण सोहळा
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