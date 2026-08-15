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'स्वातंत्र्य टिकवणं आपली जबाबदारी'; सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या हस्ते संघ मुख्यालयात ध्वजारोहण

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या हस्ते संघ मुख्यालयात ध्वजारोहण पार पडला.

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सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या हस्ते संघ मुख्यालयात ध्वजारोहण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2026 at 10:30 AM IST

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नागपूर - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयात सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या हस्ते ध्वजारोहण संपन्न झालं. यावेळी आरएसएस मुख्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांसह सुरक्षेसाठी तैनात सीआयएसएफ व नागपूर पोलिसांचे जवान उपस्थित होते. नागरिकांसह मोठ्या संख्येने स्वयंसेवक या ध्वजारोहण सोहळ्यात सहभागी झाले होते.

ध्वजारोहणानंतर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी उपस्थितांना संबोधित केलं. ते म्हणाले, त्याग-बलिदानातून मिळालेले स्वातंत्र्य कायम राखण्याची जबाबदारी आपलीच आहे. स्वातंत्र्याच्या या संघर्षात असंख्य ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांनी त्याग आणि बलिदान दिले. तब्बल 90 वर्षांच्या संघर्षानंतर देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यामुळे मोठ्या त्यागातून मिळालेले हे स्वातंत्र्य कायम राखण्याची जबाबदारी प्रत्येक भारतीयाची आहे. स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ परकीय सत्तेतून मुक्तता एवढाच नसून, देशाला सुखी, समृद्ध व सुरक्षित बनवण्याची जबाबदारी नागरिकांची असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

स्वातंत्र्य टिकवणे ही जबाबदारी - 1857 पासून सुरू झालेल्या संघर्षात अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. अनेक वर्षांचा त्याग आणि बलिदानातूनच भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यामुळे या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे आणि ते पुढील पिढ्यांपर्यंत अगदी सुरक्षित पोहोचवणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या उभारणीची जबाबदारीही आपलीच आहे. स्वातंत्र्य मिळवणे जितके महत्त्वाचे होते, तितकेच मिळालेले स्वातंत्र्य योग्य पद्धतीने वापरून देशाला प्रगतिपथावर नेणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

TAGGED:

सरसंघचालक मोहन भागवत
INDEPENDENCE DAY RSS HEADQUARTER
MOHAN BHAGWAT
आरएसएस मुख्यालय ध्वजारोहण
INDEPENDENCE DAY

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