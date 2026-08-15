स्वातंत्र्यदिनी जन्मलेल्या चिमुकल्यांचे तिरंगी रंगात स्वागत; नाशिक जिल्हा रुग्णालयात अनोखा उपक्रम
नवजात बालकांना तिरंग्याच्या रंगांमध्ये पाहून डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी आणि पालकांमध्येही आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं. या बालकांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी हा क्षण कायमस्वरूपी आठवणीत राहणारा ठरला.
Published : August 15, 2026 at 8:08 PM IST
नाशिक : देशभरात आज (15 ऑगस्ट) 80 वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. नाशिकच्या शासकीय जिल्हा रुग्णालयात मात्र स्वातंत्र्यदिन अनोख्या पद्धतीनं साजरा करण्यात आला. स्वातंत्र्यदिनी जन्मलेल्या नवजात बालकांना तिरंग्याच्या तीन रंगांच्या कपड्यांमध्ये लपेटून त्यांचे स्वागत करण्यात आलं. या चिमुकल्यांच्या जन्माचा आनंद देशभक्तीच्या रंगात साजरा करण्यात आला.
आरोग्य कर्मचारी आणि पालकांमध्येही आनंदाचं वातावरण : नवजात बालकांना तिरंग्याच्या रंगांमध्ये पाहून डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी आणि पालकांमध्येही आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं. या बालकांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी हा क्षण कायमस्वरूपी आठवणीत राहणारा ठरला. यावेळी नवजात बालकांकडून तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून भारतीय ध्वजाला मानवंदना देण्यात आली. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने रुग्णालयात उत्साहाचं वातावरण होतं.
नाशिक जिल्हा रुग्णालयात जिल्ह्यातील सर्वात मोठे एनआयसीयू सेंटर असून वर्षभरात सुमारे साडेतीन ते 4 हजार नवजात बालकांना इथं उपचार दिले जातात. कमी वजनाची किंवा मुदतपूर्व जन्मलेली बालकं तसेच ग्रामीण भागातून दाखल होणाऱ्या नवजात शिशूंवर इथं उपचार केले जातात. याशिवाय, बेवारस अवस्थेत आढळलेल्या नवजात बालकांवरही या केंद्रात उपचार करण्यात येतात, अशी माहिती बालरोगतज्ज्ञ डॉ. दिनेश ठाकूर यांनी दिली.
स्वातंत्र्यदिनी नाशिकमध्ये शासकीय ध्वजारोहण : स्वातंत्र्यदिनानिमित्त नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत शासकीय ध्वजारोहण सोहळा पार पडला. यावेळी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिककरांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
काय म्हणाले गिरीश महाजन? : देशाचा 80 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असून नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी जोरात सुरू आहे. सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून विविध विकासकामं सुरू असून नाशिकचा चेहरामोहरा बदलणार आहे, असं गिरीश महाजन यांनी सांगितलं.
सिंहस्थ कुंभाच्या पार्श्वभूमीवर ‘शिव यात्रा’ आणि ‘राम यात्रा’ योजना हाती घेण्यात आली आहे. कुंभाच्या निमित्ताने केवळ स्नान नव्हे, तर नाशिकचा इतिहासही देश-विदेशातील भाविकांना दाखवण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शहरी नक्षलवादाचं आव्हान मोठं असून डाव्या विचारसरणीच्या माध्यमातूनही आव्हानं निर्माण होत आहेत. त्यामुळे युवकांनी पुढे येण्याची गरज आहे. व्यसनाधीनता संपवली पाहिजे, असं आवाहन त्यांनी केलं. शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत केली जात असली तरी नैसर्गिक आपत्तींचं प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे निसर्गाचं जतन करणं गरजेचं असल्याचंही महाजन यांनी सांगितलं.
नाशिक चार-पाच दिवसांत खड्डेमुक्त होईल : नाशिकमधील रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरून आदित्य ठाकरे यांनी केलेल्या वक्तव्यावर मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया दिली. ‘हे राजकारणाचा भाग आहे, त्यांनी ते करावं,’ असं महाजन म्हणाले. नाशिकमध्ये रात्रंदिवस खड्डे बुजवण्याचं काम सुरू असून महापौर आणि प्रशासन यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. आतापर्यंत जवळपास 80 टक्के खड्डे बुजवण्यात आले असून 4-5 दिवसांत नाशिक खड्डेमुक्त होईल, असा दावा महाजन यांनी केला. अंतर्गत रस्त्यांसाठीही निधी मंजूर झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
बनावट वर्क ऑर्डर प्रकरणात आणखी अटक होणार : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांच्या बनावट वर्क ऑर्डर प्रकरणाची माहिती आपल्याला मिळाली असून संभाजीनगरमधील काही व्यक्तींनी वर्क ऑर्डर दाखवल्याचं महाजनांनी सांगितलं. या प्रकरणात काही नावं समोर आली असून आणखी काही जणांना अटक होण्याची शक्यता आहे. दोषी कोणालाही सोडलं जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
बनावट वर्क ऑर्डरच्या प्रकरणात आपला दूरचा नातेवाईक असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी तो सराईत असल्याचं महाजनांनी स्पष्ट केलं. मुंबईतील काही व्यक्तींनीही अशाच प्रकारे बनावट कागदपत्रे तयार केली होती, त्यांना अटक करण्यात आली आहे. विना टेंडर वर्क ऑर्डर कशी मिळवली जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
घरबसल्या टेंडर आणि वर्क ऑर्डर तयार केली जात असेल तर काय करणार? असं सांगत संबंधित प्रकरणात दोन्ही बाजू दोषी असल्याचं महाजन म्हणाले. पोलीस विभागाची वर्क ऑर्डर घेताना साधी चौकशीही केली जात नाही, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणात सर्वप्रथम आपणच तक्रार केली असून पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली होती, असंही महाजनांनी सांगितलं. दरम्यान, बॉम्बस्फोटातील आरोपींसोबत नेत्यांचे विमानातील फोटो समोर आल्याच्या प्रश्नावर, ‘माझा आणि त्यांचा फोटो असल्याचं मला आठवत नाही. कदाचित लग्नसमारंभात फोटो काढला असेल, माहिती नाही,’ असं महाजन यांनी स्पष्ट केलं.