मुंबईत भटक्या श्वानांच्या संख्येत वाढ; 90 हजार श्वानांचा बंदोबस्त कुठे करणार?
मुंबईत भटक्या श्वानांच्या संख्येत वाढ होत असून, वर्षभरात सरासरी 70 हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांना श्वानाने चावा घेतला आहे.
Published : November 11, 2025 at 6:58 PM IST
मुंबई : मुंबई शहर उपनगरात भटक्या श्वानांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. पालिकेच्यावतीनं करण्यात आलेल्या नसबंदीवर कायमस्वरुपी उपाय नसल्याचं दिसून आलं आहे. वर्षभरात 70 हजाराहून अधिक नागरिकांना भटक्या श्वानाने चावा घेतला आहे. त्यांच्या दहशतीमुळं पालकांमध्ये भितीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्याचबरोबर सर्वाधिक हल्ला हा लहान मुलांवर होत असल्याचं दिसून आलं आहे. दरम्यान भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त निवारा केंद्रात करण्यात यावा, त्याठिकाणी त्यांची योग्य ती काळजी घेण्यात यावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन तत्काळ करावे, अशी मागणी ईशान्य मुंबईचे महाविकास आघाडीचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी केली आहे.
1 वर्षात 70 हजार लोकांना घेतला चावा : नसबंदी केल्यानंतरही भटक्या श्वानांच्या संख्येत वाढ होत असल्यानं पालिकेची नसबंदी योजना पुर्णपणे फसली आहे. भटक्या श्वानांकडून लहान मुलांवर हल्ला होण्याच्या घटनेत वाढ होत असून गेल्या वर्षभरात 70 हजाराहून अधिक नागरिकांचा श्वानाने चावा घेतला आहे. त्यामुळं शाळा, महाविद्यालय आणि सार्वजनिक ठिकाणावरील श्वानांचा निवारा केंद्रात बंदोबस्त करण्यात यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा आदेश राज्यांनाही देण्यात आल्यानं नागरिकांनी त्यावर समाधान व्यक्त केलं आहे. मुंबई शहर उपनगरात सुमारे 90 हजारांहून अधिक भटके श्वान असून, त्यांच्यासाठी केवळ आठच अधिकृत निवारा केंद्र असल्याचं पालिकेच्यावतीनं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी पालिका कशी करते? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
श्वानांच्या त्रासातून मुंबईकरांची सुटका का नाही? : दरम्यान, मुलुंड पुर्वेकडील साईनाथ चौक, म्हाडा कॉलनी, न्यु पीएमजीपी वसाहत, संभाजी हॉल तर भांडुपमध्ये हनुमान नगर, प्रताप नगर, जमिल नगर, सोनापूर परिसर, नेव्हल डॉकयार्ड वसाहत तसेच घाटकोपर असल्फा व्हिलेज, गोवंडी, शिवाजीनगर, मानखुर्द या परिसरात भटक्या श्वानांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली आहे. मुंबईत भटक्या श्वानाचा उपद्रव गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू असून श्वानांच्या वाढीला पायबंद घालण्यासाठी नसबंदी सारखा उपाय देखील फोल ठरला आहे. पदपथ, रस्ते, शाळा महाविद्यालय, सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या श्वानांची संख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. कोणत्याही वेळी नागरिकांवर हल्ला केला जातो. शिवाय रस्त्यावरुन जाणाऱ्या दुचाकीस्वारांच्या मागे लागल्याने अपघातांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. लहान मुलांवर देखील झुंडीने हल्ला झाल्याच्या घटना गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्दमध्ये घडल्या आहेत. गेल्या काही वर्षात 1 लाख 20 हजार कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात आली आहे. तरीही भटक्या श्वानांच्या त्रासातून मुंबईकरांची सुटका झालेली नाही. त्यामुळं भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त निवारा केंद्रात करण्यात यावा, अशी मागणी खासदार संजय दिना पाटील यांनी केली आहे.
