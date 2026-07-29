खासदार वाढवण्यापेक्षा देशामध्ये रोजगार वाढवा; उद्धव ठाकरेंचा केंद्र सरकारला टोला
मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते हर्षल प्रधान यांनी या पुस्तकाचं लेखन केलंय.
Published : July 29, 2026 at 10:33 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 10:50 PM IST
मुंबई - शिवसेना उबाठा पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, खासदारांची संख्या वाढवण्यापेक्षा देशामध्ये रोजगाराची संख्या वाढवा, युवक तुम्हाला आपोआप डोक्यावर घेतील. "मार्मिक प्रबोधन शतक" पुस्तक प्रकाशन बुधवारी उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते हर्षल प्रधान यांनी या पुस्तकाचे लेखन केलंय.
तुम्ही लोकांचे पक्ष फोडत आहात : यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, जनतेने सत्ता तुम्हाला दिली आहे, ती चांगली काम करण्यासाठी. मात्र तुम्ही लोकांचे पक्ष फोडत आहात. डिलिमिटेशनच बिल आणायचं आहे म्हणून पक्ष फोडले जात आहेत. वस्तुस्थिती वेगळी आहे. यांना घटनेमध्ये बदल करायचे आहेत. तुम्हाला जर डिलिमिटेशन करून खासदार वाढवायचे आहेत. परंतु जर तुम्ही देशामध्ये रोजगार वाढवला तर आज जी मुलं किंवा जी युवा पिढी रस्त्यावर उतरली आहे, ती मुलं तुम्हाला डोक्यावर घेतील, असंही त्यांनी सांगितलंय.
मला माझ्या घराण्याचा अभिमान : दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंनी घराणेशाहीवरूनही विरोधकांवर टीकास्त्र डागलं. माझ्या घराणेशाहीवर बोलता, हो माझी घराणेशाही आहे. मला माझ्या घराण्याचा अभिमान आहे. आमच्या घराण्याला 100 वर्षांचा इतिहास आहे. मात्र त्यांच्या घराण्याचं काय? कुठून आलात? नक्की कोणत्या स्टेशनवर चहा विकत होतात? याचा आगा पीछा नाहीये आणि जबाबदारी त्याहून नाहीये. मेरा क्या, मै तो झोला लेके निकल जाऊंगा, असं तुम्ही म्हणता, पण तुमच्या नंतर देशाचं काय होणार? असा प्रश्न विचारत उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टोला लगावला.
तरुणांमुळे लोकशाहीने कात टाकली : ज्या रामाच्या नावावर तुम्ही सत्ता मिळवली, त्या रामाचं मंदिर लुटताना तुम्हाला लाज वाटली नाही का? आम्ही जर हिंदुत्व सोडलं असेल मग तुम्ही काय सोडलं? असा प्रश्न यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी विचारला. याचबरोबर ज्या मुलीने पोलिसांची गाडी अडवली, त्या मुलीला त्रास देताना या गोष्टीची तुम्हाला लाज वाटत कशी नाही? असा प्रश्न यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी विचारला. लोकशाही संपली आपल्याला वाटत असताना तरुणांमुळे लोकशाहीने कात टाकली असल्याचेही उद्धव ठाकरे म्हणालेत.
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