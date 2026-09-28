अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंग, निर्माता वासू भगनानी अन् पॅनोरमा स्टुडिओशी संबंधित ठिकाणांवर आयकर विभागाची धाड
मुंबई आयकर विभागाकडून सुरू असलेल्या या शोधमोहीमेत अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंग, निर्माता वासू भगनानी आणि पॅनोरमा स्टुडिओशी संबंधित ठिकाणांचा समावेश आहे.
Published : September 28, 2026 at 3:30 PM IST
मुंबई : आयकर विभागानं बॉलीवूड आणि चित्रपट उद्योगाशी संबंधित व्यक्ती व कंपन्यांच्या 12 ठिकाणी आज सोमवारी (28 सप्टेंबर) शोधमोहीम राबवली आहे. चित्रपट प्रकल्पांच्या नावाखाली परदेशात कथितरित्या पाठवण्यात आलेल्या पैशांच्या व्यवहारांच्या चौकशीसाठी ही कारवाई करण्यात येत आहे.
मुंबई आयकर विभागाकडून सुरू असलेल्या या शोधमोहीमेत अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंग, निर्माता वासू भगनानी आणि पॅनोरमा स्टुडिओशी संबंधित ठिकाणांचा समावेश आहे. पॅनोरमा स्टुडिओशी संबंधित ठिकाणीही आयकर विभागाच्या पथकांकडून शोधमोहीम सुरू आहे.
चित्रपट निर्मिती आणि त्याच्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांमध्ये कथित अनियमितता आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. आयकर विभागाकडून या प्रकरणातील कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी केली जात आहे.