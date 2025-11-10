ETV Bharat / state

प्राप्तिकर चोरीच्या संशयावरून बुलढाण्यात 1050 पोलीस कर्मचाऱ्यांना नोटीस; सीएच्या मदतीने बनावट गुंतवणूक दाखवत मिळवली कर कपात

बुलढाणा जिल्हा पोलीस दलात आयकर विभागाच्या नोटिसमुळे खळबळ उडाली आहे. आयकर रिटर्न्समध्ये बोगस कपाती दाखवून कर चोरी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

income tax department issued Notice
आयकर चोरीच्या संशयावरून बुलढाण्यात 1050 पोलीस कर्मचाऱ्यांना नोटीस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 2:45 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 2:51 PM IST

बुलढाणा : जिल्हा पोलीस दलात आयकर विभागाच्या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. गेल्या तीन-चार वर्षातील आयकर रिटर्न्समध्ये बोगस कपाती दाखवून कर चोरी केल्याच्या संशयावरून तब्बल 1050 हून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. आयकर विभागानं थेट बुलढाणा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला पत्र पाठवलं आहे.

आयकर विभागानं पोलीस अधीक्षकांना पाठविलेल्या पत्रानुसार अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांनी कलम 80 सी आणि गृहकर्जावरील व्याज सवलतीच्या अंतर्गत बनावट गुंतवणूक दाखवत कर कपात मिळवली. प्रत्यक्षात विमा, पीपीएफ, म्युच्युअल फंड किंवा गृह कर्ज नसतानाही मोठ्या रकमेच्या कपाती दाखवल्या गेल्या आहेत.

Income Tax Evasion Probe
आयकर चोरीच्या संशयावरून बुलढाण्यात 1050 पोलीस कर्मचाऱ्यांना नोटीस (ETV Bharat)

आयकर आयुक्तांच्या पत्रामुळे प्रकरण समोर आलं : हे प्रकरण 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी नागपूरच्या सहाय्यक आयकर आयुक्तांनी पाठवलेल्या पत्रामुळे समोर आलं. या पत्रातील दाव्यानुसार आयकर सर्व्हेमध्ये बोगस रिटर्न्स दाखल केल्याचं निष्पन्न झालं आहे. आयकर विभागाच्या यादीत एकूण 1633 नावं समाविष्ट आहेत. या यादीत 2022 ते 2025 या कालावधीतील आयकर रिटर्न्सचा समावेश आहे. त्यातील काही नावं वारंवार आढळली आहेत.

  • आयकर रिटर्न दाखल करा- पोलीस अधीक्षक : बुलढाणा जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांनी 6 नोव्हेंबर रोजी वायरलेस संदेशाद्वारे सर्व कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत की, 10 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत संशोधित आयकर रिटर्न दाखल करावं. अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. जर बोगस दावे सिद्ध झाले तर संबंधित व्यक्तींना करासह व्याज आणि दंड भरावा लागेल.

पुढील तपास सुरू : पोलीस अधीक्षकांनी या सर्व प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून, कर्मचाऱ्यांना रिटर्न्स सुधारण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा पोलीस दलात तणावाचं वातावरण असून, ही कारवाई आयकर विभागाच्या डेटा-ड्रिव्हन तपासणीचा भाग आहे. याप्रकरणी आणखी किती खुलासे होतात? किती कर्मचारी प्रभावित होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.आयकर विभागाकडून नोटीस किंवा दंड आल्यास संबंधितांवर विभागीय कारवाई होऊ शकते. आता पुढे नेमकी काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

