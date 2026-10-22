ओरोस - देवगड थेट मार्गाचा विकास आराखड्यात समावेश
सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणेंच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकारातून देवगडला जिल्हा मुख्यालय असलेल्या सिंधुदुर्गनगरीशी (ओरोस) थेट जोडणाऱ्या मार्गाचा राज्याच्या रस्ते विकास आराखड्यात समावेश करण्याच्यादृष्टीने सकारात्मक पाऊल पडलंय.
Published : October 22, 2026 at 10:39 PM IST
सिंधुदुर्ग : देवगड तालुक्याच्या विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या ओरोस-देवगड थेट रस्त्याच्या प्रस्तावाने महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकारातून देवगडला जिल्हा मुख्यालय असलेल्या सिंधुदुर्गनगरीशी (ओरोस) थेट जोडणाऱ्या या मार्गाचा राज्याच्या रस्ते विकास आराखड्यात समावेश करण्याच्यादृष्टीने सकारात्मक पाऊल पडलंय. या मार्गाला प्रमुख राज्य मार्गाचा दर्जा देऊन तो विकसित करण्याची मागणी करण्यात आली असून, राज्याच्या रस्ते विकास आराखड्यात या मार्गाचे प्रस्तावित नकाशावर प्रतिबिंब उमटल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे देवगड तालुक्यातील नागरिकांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या अपेक्षांना नवी आशा निर्माण झाली आहे.
अंतर सुमारे 54 किलोमीटरपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा : सध्या देवगडहून जिल्हा मुख्यालय असलेल्या ओरोस येथे नांदगावमार्गे जाण्यासाठी सुमारे 86 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. वळणावळणाच्या या रस्त्यामुळे प्रवासासाठी साधारण दोन तासांचा कालावधी लागतो. मात्र, प्रस्तावित ओरोस-देवगड थेट मार्ग विकसित झाल्यास हे अंतर सुमारे 54 किलोमीटरपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रवासाचा कालावधीही दोन तासांवरून जवळपास एका तासावर येऊ शकतो. परिणामी, जिल्हा मुख्यालयातील शासकीय कार्यालये, विविध प्रशासकीय कामे आणि इतर आवश्यक सेवांसाठी जाणाऱ्या नागरिकांचा वेळ वाचण्यास मदत होणार आहे.
पालकमंत्री नितेश राणे यांचा मार्गाच्या विकासासाठी पुढाकार : देवगड तालुका आणि जिल्हा मुख्यालय यांच्यातील दळणवळण अधिक सुलभ व्हावे, या उद्देशाने पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या मार्गाच्या विकासासाठी पुढाकार घेतला. देवगडला जिल्हा मुख्यालयाशी जोडणारा कमी अंतराचा आणि सोयीस्कर मार्ग उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे या रस्त्याला प्रमुख राज्य मार्गाचा दर्जा देऊन राज्याच्या रस्ते विकास आराखड्यात समावेश करण्याची मागणी केली होती. त्यासंदर्भात त्यांनी पत्रव्यवहारही केला होता.
चांगले रस्ते आणि जलद दळणवळण अत्यंत महत्त्वाचे : प्रस्तावित मार्गामध्ये सिंधुदुर्गनगरी (ओरोस) येथून रानबांबुळी, पडवे, हेदुळ, खोटले, पोईप, चुनवरे, आडवली, घाडीवाडी, पळसंब, गावठण, कुडोपी, पोयरे, नारिग्रे, दहिबाव, इळये, कुणकेश्वर, मिठमुंबरी आणि तारामुंबरीमार्गे असा मार्ग समाविष्ट करण्याची मागणी आहे. या मार्गामुळे देवगड तालुक्यातील विविध गावांचा जिल्हा मुख्यालयाशी संपर्क अधिक मजबूत देवगड होण्याची शक्यता आहे. देवगड तालुका हा जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याच्या उत्पादनासाठी ओळखला जातो. आंबा आणि काजू यांसारख्या कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी चांगले रस्ते आणि जलद दळणवळण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर देवगडचा समुद्रकिनारा, ऐतिहासिक किल्ले, धार्मिक स्थळे आणि निसर्गरम्य पर्यटनस्थळे पर्यटकांना आकर्षित करतात. मात्र, जिल्हा मुख्यालयाशी थेट आणि कमी अंतराचा रस्ता उपलब्ध नसल्याने प्रवासात अतिरिक्त वेळ खर्च करावा लागतो.
पर्यटन व्यवसायालाही चालना मिळू शकते : प्रस्तावित मार्ग विकसित झाल्यास स्थानिक शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक, विद्यार्थी, नोकरदार आणि पर्यटकांना त्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. कृषी उत्पादनांची वाहतूक अधिक सुलभ होण्याबरोबरच पर्यटन व्यवसायालाही चालना मिळू शकते. नव्या मार्गामुळे तालुक्यातील ग्रामीण भागाचा संपर्क वाढून स्थानिक बाजारपेठा, व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधींनाही अप्रत्यक्षपणे बळ मिळू शकते. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी अद्याप पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. प्रस्तावित मार्गाच्या नकाशाला जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीडीसी) मान्यता मिळणे हा त्यातील महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. त्यानंतर हायब्रिड अॅन्युईटी मॉडेल (एचएएम) किंवा आशियाई विकास बँकेच्या (एडीबी) माध्यमातून निधी आणि प्रकल्प मंजुरी मिळविण्याच्या पर्यायांचा विचार होऊ शकतो. प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल, आवश्यक तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता, निधीची तरतूद आणि इतर संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे आहे.
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