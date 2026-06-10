नेस्को ड्रग्ज केसमध्ये समोर आलेला प्रकार म्हणजे अंमली पदार्थाच्या हिमनगाचं टोक, राज्य सरकारचा हायकोर्टात दावा
तपासात जे अटकसत्र झालं, त्यातून ज्या प्रमाणात अंमली पदार्थ हस्तगत करण्यात आलेत त्यावरून ड्रग्ज माफियांना 'उडता महाराष्ट्र' बनवायचाय अशी माहिती समोर आल्याचं सरकारी वकिलांनी सांगितलं.
Published : June 10, 2026 at 12:08 PM IST
मुंबई : गोरेगावच्या नेस्को संकुलात आयोजित म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये समोर आलेला ड्रग्जचा प्रकार हे केवळ हिमनगाचं टोक आहे. त्याच्याखाली किती मोठा हिमनग दडलाय याची मुंबईकरांना कल्पनाही नसेल, अशी सडेतोड भूमिका राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी दोन जामीन अर्जांना विरोध करताना मंगळवारी हायकोर्टात मांडली. तसेच या प्रकरणातील तपासात जे अटकसत्र झालं, त्यातून ज्या प्रमाणात अंमली पदार्थ हस्तगत करण्यात आलेत आणि जी आर्थिक समीकरण समोर आलीत, त्यावरून या ड्रग्ज माफियांना 'उडता महाराष्ट्र' बनवायचा आहे की काय?, असा सवालही शिशिर हिरे यांनी हायकोर्टात उपस्थित केलाय. बुधवारीही या प्रकरणावर सुनावणी सुरू राहील.
नेस्कोच्या दोन उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांचा हायकोर्टात जामिनासाठी अर्ज - ड्रग्जच्या ओव्हरडोजमुळे नेस्को कंपाऊंडमधील एका संगीत कार्यक्रमात झालेल्या दोन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूप्रकरणी अटकेत असलेल्या दोन आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेतलीय. या कार्यक्रमाचे सह आयोजक असलेल्या नेस्को लाईव्ह इव्हेंट्स या कंपनीचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण कुरूप आणि व्यवस्थापक सनी जैन यांनी या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा दावा करत हायकोर्टात जामिनासाठी याचिका दाखल केलीय. मात्र या दोघांच्या जामिनास राज्य सरकारनं जोरदार विरोध केलाय.
राज्य सरकारचा जामिनास जोरदार विरोध - या दोघांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. तेव्हा या जामीन अर्जांना राज्य सरकारच्या वतीनं सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी जोरदार विरोध केलाय. 7 मे रोजी मुंबई सत्र न्यायालयानं या दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावलाय. अमेरिका, जर्मनी येथून एक्स्टसीच्या (अंमली पदार्थ) गोळ्या मुंबईत आणण्यात आल्याचे पुरावे मिळाले असून, यात एका आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ड्रग्ज रॅकेटचा सहभाग आहे. यासंदर्भात अधिक तपास सुरू असून, याचिकाकर्त्यांना तपासाच्या या टप्प्यावर जामीन देऊ नये, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आलाय. आरोपी सनी जैन यांनी घटनेच्या वेळी आपली जबाबदारी योग्यपणे पार पाडली नाही, सुरक्षारक्षकांनी केलेल्या सूचनांकडे त्यांनी साफ डोळेझाक केल्याचे पुरावे सापडल्याचं सरकारी वकील हिरे यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसेच या प्रकरणी मुख्य आयोजक आकाश समळ याला जामीन दिल्याचा दावा इतर आरोपींनी करूच नये, कारण यात समळची भूमिका ही केवळ तिथ कलाकार परफॉर्म करणारे कलाकार आणणं इतकीच होती. कार्यक्रमाच्या आयोजनाशी त्याचा काहीही संबंध नव्हता या मुद्द्यावर सत्र न्यायालयानं त्याचा जामीन मंजूर केलाय. मात्र कुरूप आणि जैन यांचा कार्यक्रमाच्या संपूर्ण व्यवस्थापनाशी थेट संबंध होता. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी होती, जी त्यांनी पूर्ण केली नाही, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीनं या जामिनास विरोध करताना करण्यात आलाय.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय?- आरोपींच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, बाळकृष्ण कुरूप हे सध्या कर्करोगानं ग्रस्त आहेत. तसेच यांनी कार्यक्रमाला परवानगी मिळावी यासाठी कंपनीचा पदाधिकारी या नात्यानं केवळ कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली होती. तर सनी जैन हे तर फेब्रुवारी महिन्यातच या कंपनीत सहभागी झालेत. यांनी त्यांच्या नोकरीचा एक भाग म्हणून या कार्यक्रमासाठीच्या पूर्व परवानग्या मिळवत व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पाडलीय. या दोघांचा या ड्रग्स प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. मात्र राज्य सरकारच्या वतीनं हा युक्तिवाद फेटाळून लावण्यात आलाय.
काय आहे प्रकरण? - शनिवार 11 एप्रिल रोजी गोरेगाव पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील नेस्को सेंटरच्या हॉल नंबर 5 मध्ये एका म्युझिक कॉन्सर्टचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमासाठी 2 हजार रुपये प्रवेश शुल्क आकारण्यात आलेलं होतं. मोठ्या संख्येनं तरुणाईचा सहभाग असलेल्या या कार्यक्रमाला एका नामांकित महाविद्यालयातील 20 विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुपही सहभागी झाला होता. यातील काही विद्यार्थ्यांनी पार्टी सुरू असताना ‘एमडी’ (MD) आणि ‘एमए’ (MA) यांसारख्या अमली पदार्थांच्या गोळ्यांचं सेवन केलं होतं. नशेची धुंद आणि तरुणाईचा जोश यात तीन मित्रांनी प्रमाणापेक्षा जास्त डोस घेतले. घातक ड्रग्जच्या या ओव्हरडोसमुळे त्यांना काहीवेळातच श्वसनाचा त्रास सुरू झाला. दुर्दैवानं अंमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. ज्यात 28 वर्षांचा एक तरुण आणि 24 वर्षांच्या तरुणीचा समावेश होता, तर अन्य एका विद्यार्थिनीची प्रकृती घटनेनंतरचे काही दिवस फारच गंभीर होती. या प्रकरणी गोरेगावच्या वनराई पोलीस ठाण्यात सदोष मनुष्यवध, अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या प्रकरणी विहान ऊर्फ आकाश समळ, सनी जैन, रौनक खंडेलवाल, बालकृष्णन कुरूप, प्रतीक पांडे आणि आनंद पटेल, विनीत गेरेलानी, शुभ अग्रवाल, आयुष साहित्य, प्रदीप गुप्ता आणि जिया जेकब यांना अटक करण्यात आलय. यापैकी मुख्य आयोजक विहान उर्फ आकाश समळ या आरोपीला जामीन मिळालाय. त्याच धर्तीवर आता नेस्को लाईव्ह इव्हेंट्सचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण कुरुप आणि व्यवस्थापक सनी जैन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केलाय.
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