राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जन्मभूमीवर ऐतिहासिक वस्तुसंग्रहालय; कोल्हापूर ठरणार इतिहास पर्यटनाचं राष्ट्रीय केंद्र
कोल्हापूर येथील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचं जन्मस्थळ असलेल्या लक्ष्मी विलास पॅलेस वस्तू संग्रहालयाचं उद्घाटन आज मंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते करण्यात आलं.
Published : February 21, 2026 at 9:54 PM IST
कोल्हापूर : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जीवनाची जडणघडण स्वकीयांची सेवा, सहृदयता आणि संवेदनशीलता या त्रिसूत्रीवर झाली. सामाजिक न्यायाचे प्रणेते म्हणून त्यांनी आयुष्यभर कार्य केलं. त्यांचा जन्म ज्या लक्ष्मी विलास पॅलेस इथं झाला, त्या ठिकाणी उभारण्यात आलेलं वस्तुसंग्रहालय समाजातील सर्व घटकांना प्रेरणा देणारं ठरेल, असा विश्वास राज्याचे सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या जीवनावर आधारित या वस्तुसंग्रहालयाच्या लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते. जगभरातून कोल्हापुरात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी हे वस्तुसंग्रहालय इतिहास पर्यटनाचं राष्ट्रीय केंद्र बनेल, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
'शाहू महाराजांचं कार्य एका वास्तूत सामावणं कठीण' : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचं संपूर्ण आयुष्य सामाजिक न्याय, समता आणि शिक्षणासाठी समर्पित होतं. त्यांचं कार्य एवढं व्यापक आहे की, ते एका वास्तूत सामावणं कठीण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून प्रेरणा घेत त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत समाजातील सर्व घटकांसाठी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य उभं केलं. या कार्याचं प्रतिबिंब राज्याच्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय विभागातर्फे साकारण्यात आलेल्या वस्तुसंग्रहालयात पाहायला मिळेल, असं राज्याचे सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितलं.
'रायगडच्या पायथ्याशी 'शिवसृष्टी' उभारण्याचा प्रयत्न' : शाहू महाराजांच्या जन्मस्थळाला राज्य सरकारनं संरक्षित स्मारकाचा दर्जा दिला असून, जन्मस्थळालगतच्या जागेवर तिसऱ्या टप्प्यातील विकासकामं सुरू करण्यात येणार आहेत. आवश्यक शासकीय परवानग्या पूर्ण होताच हे काम लवकर पूर्ण केलं जाईल. शाहू महाराजांच्या जन्मस्थळाच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचंही मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केलं.
संभाजी राजे छत्रपती यांनी रायगडच्या पायथ्याशी 'शिवसृष्टी' उभारणीसंदर्भात केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडे केलेल्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असंही शेलार यांनी नमूद केलं. या सोहळ्यास माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती, महापौर रुपाराणी निकम, मराठा महासंघाचे वसंतराव मुळीक, भाजपा प्रदेश सचिव महेश जाधव, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय विभागाचे संचालक तेजस गर्गे, सहसंचालक हेमंत दळवी, विलास वहाणे, इतिहास अभ्यासक डॉ. रमेश जाधव, इंद्रजित सावंत, शाहीर दिलीप सावंत, आझाद नायकवडी, मनीषा नाईकवडी, तृप्ती सावंत यांच्यासह शाहूप्रेमी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.
'जगदंबा तलवार' महाराष्ट्रात आणण्यासाठी मंत्री शेलार यांनी करावेत' : ज्या भूमीत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्म झाला, त्या ठिकाणी ऐतिहासिक वस्तुसंग्रहालय उभारलं जात आहे. या उपक्रमामुळे छत्रपती शाहू महाराजांचा विचार आणि कार्य जगभर पोहोचेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. यापूर्वी राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री कोण होते हे सर्वसामान्यांना माहिती नव्हतं. मात्र, हे खातं आशिष शेलार यांच्याकडे आल्यानंतर परदेशात असलेले महाराष्ट्राशी संबंधित अनेक ऐतिहासिक ऐवज राज्यात परत आणण्यात यश आलं आहे, असंही यावेळी नमूद करण्यात आलं. याच पार्श्वभूमीवर संभाजी राजे छत्रपती यांनी छत्रपती शिवरायांची 'जगदंबा तलवार' महाराष्ट्रात आणण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी प्रयत्न करावेत, असं आवाहन करण्यात आलं.
