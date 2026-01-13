पहिल्याच बैठकीत मेट्रो आणि पीएमपी बसचा प्रवास मोफत करण्यासंदर्भात निर्णय घेणार - सुनील तटकरे
पुण्यात मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.
Published : January 13, 2026 at 5:54 PM IST
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा शेवटचा दिवस असून मंगळवारी (13 जानेवारी) पुण्यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसंच विविध नेते मंडळांनी सभा आणि पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली. पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात केलेल्या घोषणांनी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात अजित पवार यांनी मेट्रो आणि पीएमपीएल बसचा प्रवास मोफत देणार असल्याचा निर्णय घेतला. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रसे आणि भाजपामध्ये आरोप-प्रत्यारोपाला सुरुवात झाली. आता यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत आमची सत्ता आल्यावर पहिल्याच बैठकीत मेट्रो आणि पीएमपी बसचा प्रवास मोफतचा करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असं म्हटलं आहे. पुण्यात मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.
शहराचं वातावरण राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी अनुकूल : सुनील तटकरे म्हणाले की, "प्रदीर्घ काळानंतर राज्यात महापालिकेच्या निवडणुका लागल्या आहेत. नगरपालिका निवडणुकीत महायुतीचे मोठ्या संख्येनं नगराध्यक्ष निवडून आलेत.आम्ही राज्यात फिरलो, तेव्हा महायुतीबाबत अनुकूल वातावरण आहे. पुण्यात आणि पिंपरीत भाजपा आणि आम्ही स्वतंत्र लढतोय, तो आमच्या स्ट्रॅटर्जीचा भाग आहे. पुण्यात देखील चांगले वातावरण आहे. पुण्याच्या मेट्रोची सुरुवात आम्ही 2010 पासून केली होती. नंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला चालना दिली. निवडणुकीच्या पूर्वाधात पुण्यात आणि पिंपरीत जे वातावरण होतं, ते आता राहिलं नाही. शहराचं वातावरण राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी अनुकूल आहे. मेट्रो आणि पीएमपी मोफत बस प्रवास या घोषणेवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. लाडकी बहीण योजेनेच्या वेळी देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून शब्द देतो, आमची सत्ता आल्यावर पहिल्याच बैठकीत मेट्रो आणि पीएमपी बसचा प्रवास मोफत करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसंच,मुख्यमंत्री जे म्हणाले ते बरोबर आहे. मात्र खर्च वाचणार आहे," असं यावेळी सुनील तटकरे यांनी सांगितलं.
एकहाती सत्ता येण्याचे दिवस गेलेत : पुढं सुनील तटकरे यांनी सांगितलं की, "निवडणुकीपुरती आमची दोन्ही राष्ट्रवादीची युती आहे. विलीनिकरणाचा विषय मोठा आहे. 2029 मध्ये सत्तेत आम्ही सोबत आहोत. हे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केलं आहे. आम्ही घेतलेला निर्णय योग्य राहिला आहे. विलीनिकरणाचा निर्णय शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं करायचा आहे. तसंच महायुतीमध्ये टोकाची टीका होऊ नये, असं महायुतीच्या बैठकीत ठरलं होतं. मुख्यमंत्री, बावनकुळे, रवींद्र चव्हाण यांच्याशी माझी चर्चा झाली. त्यानंतर आठवडाभरापासून बदल झाला आहे. अर्ज भरण्यापूर्वी जे वातावरण होतं, ते आता नाही. रवींद्र चव्हाण यांच्या वक्तव्यानंतर माझं त्यांच्याशी बोलणं झालं. त्यानंतर त्यांनी तसं वक्तव्य केलं नाही. देशात आणि राज्यात आता एकहाती सत्ता येण्याचे दिवस गेलेत. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा एनडीएमध्ये सहभागी होण्यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेतला जाणार आहे. पुण्यात आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये अपेक्षापेक्षा जास्त आम्हाला जास्त जागा मिळतील. तसंच महापालिकेच्या निकालानंतर एकत्र येण्यासंदर्भात निर्णय आम्ही घेणार आहोत," असं देखील यावेळी सुनील तटकरे म्हणाले.
हेही वाचा :
- घरावरील धाडीनंतर शिवसेना जिल्हाप्रमुखाला हृदयविकाराचा झटका; धोका झाला तर शिवसेनेशी गाठ, प्रवक्त्याचा इशारा
- मुख्यमंत्र्यांचा 'मिसळ कट्टा' कार्यक्रम स्क्रिप्टेड; 40 लाख घेतल्याचे आरोप झालेला आमदार कोणत्या पक्षाच्या? सतेज पाटलांचा सवाल
- पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर दिल्लीत स्थिरावलो; नितीन गडकरींनी जागवल्या आठवणी