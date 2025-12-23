नाशिकमध्ये नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना ठरला सर्वात मोठा पक्ष; गिरीश महाजन म्हणाले, "सन्मानपूर्वक तोडगा काढू"
नाशिक जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेनेनं सर्वाधिक जागा मिळवत आपलं अस्तित्व दाखवून दिलं आहे.
Published : December 23, 2025 at 6:11 PM IST
नाशिक : नाशिक जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेनेनं सर्वाधिक जागा मिळवत आपलं अस्तित्व दाखवून दिलं आहे. सुरुवातीला भाजपानं नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत स्वबळाचा नारा दिला होता. मात्र, आता या निकालानंतर भाजपा बॅक फूटवर आली असून शिवसेनेसोबत युतीसाठी मनाची तयारी केल्याचं चित्र दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष : नाशिक जिल्ह्यात महानगरपालिका निवडणूक शिवसेना भाजपावर भारी पडली. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, नांदगाव, सटाणा या ठिकाणी शिवसेनेचे नगराध्यक्ष निवडून आले. तर भाजपाला केवळ चांदवड, ओझर आणि पिंपळगाव बसवंत या ठिकाणी नगराध्यक्ष निवडून आणता आले. दुसरीकडे राष्ट्रवादीनं देखील भगूर, येवला आणि सिन्नर या ठिकाणी बाजी मारत नगराध्यक्षपद पटकावलं. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी भाजपा आणि शिवसेना अशी लढत होती. त्या ठिकाणी शिवसेनेनं बाजी मारली. त्यामुळं नाशिक जिल्ह्यात शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या सभेचा फारसा फरक नाही : पिंपळगाव नगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिलीच सभा होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आश्वासनांची खैरात वाटत मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचा फायदा भाजपाचे डॉ. मनोज बर्डे यांना झाला. ते मोठ्या मताधिक्यानं निवडून आले. दुसरीकडे, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभेचा फारसा फरक पडला नाही.
शिवसेनेसोबत सन्मानपूर्वक तोडगा काढू : "राज्यात नगरपालिका निवडणुकीमध्ये भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी आणि सिन्नर येथील अनपेक्षित निकाल लागला आहे. या तीनही ठिकाणी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी ताकद लावूनही पराभव झाला. याचं आत्मपरीक्षण करणार आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसोबत सन्मानपूर्वक तोडगा काढू," असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
नाशिक जिल्ह्यात नगराध्यक्षपदाचे विजयी उमेदवार
भाजपा
1) पिंपळगाव बसवंत – डॉ. मनोज बर्डे – भाजपा
2) ओझर -अनिता घेगडमल -भाजपा
3) चांदवड -वैभव बागुल -भाजपा
शिवसेना
1) इगतपुरी – शालिनी खातळे – शिवसेना
2) नांदगाव – सागर हिरे – शिवसेना
3) सटाणा – हर्षदा पाटील - शिवसेना
4) मनमाड बबलू पाटील - शिवसेना
5) त्र्यंबकेश्वर -त्रिवेणी तुंगार - शिवसेना
राष्ट्रवादी काँग्रेस
1) भगूर – प्रेरणा बलकवडे – राष्ट्रवादी काँग्रेस
2) येवला – राजेंद्र लोणारी – राष्ट्रवादी काँग्रेस
3) सिन्नर-विठ्ठल राजे उगले - राष्ट्रवादी काँग्रेस
