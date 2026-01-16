महापालिका निवडणुकीत मुंबईत 1992 नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचं सर्वाधिक मतदान, 2017 च्या तुलनेत मतदानाची टक्केवारी घसरली
मुंबई महापालिका निवडणुकीत 2026 मध्ये 52.94 टक्के मतदान झाले असून, ही 1992 नंतरची दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक मतदानाची टक्केवारी ठरलीय.
Published : January 16, 2026 at 9:50 AM IST
मुंबई- राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी दिवसभर मतदान पार पडले. तब्बल 9 वर्षांनंतर होत असलेल्या या महापालिका निवडणुकांमध्ये मतदारांमध्ये उत्साह दिसून आला. मात्र अनेक ठिकाणी मतदानाचा टक्का अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याचे चित्र होते. विशेषतः मुंबई महापालिके(Mumbai Municipal Corporation Election 2026)च्या निकालांकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत 2026 मध्ये 52.94 टक्के मतदान झाले असून, ही 1992 नंतरची दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक मतदानाची टक्केवारी ठरलीय. 2017 च्या निवडणुकीत मुंबईत 55.28 टक्के मतदान झाले होते. पण 2017 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत टक्केवारी घसरल्याचं चित्र आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकांतील मागील मतदान टक्केवारी :
1992 : 49.14%
1997 : 44.36%
2002 : 42.05%
2007 : 46.05%
2012 : 44.75%
मतदानाच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित : दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेवरून वाद निर्माण झालाय. विरोधी पक्षांनी मतदानासाठी वापरण्यात आलेल्या नव्या मार्कर पेनच्या शाईवर आक्षेप घेतला असून, ही शाई नेल पॉलिश रिमूव्हर किंवा सॅनिटायझरसारख्या पदार्थांनी पुसता येते, असा दावा करण्यात आलाय. त्यामुळे मतदानाच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय. याशिवाय मतदार यादीत नावे नसणे, मतदान केंद्रांमध्ये अचानक बदल अशा तक्रारी अनेक ठिकाणी समोर आल्यात. मात्र या सर्व अडचणी असूनही मुंबईकरांनी तुलनेने मोठ्या संख्येने मतदानाचा हक्क बजावला हे चित्र स्पष्ट झालंय.
मतमोजणीनंतर निवडणुकीच्या निकालाचं चित्र स्पष्ट होणार : मुंबई महापालिकेवर तब्बल 25 वर्षे निर्विवाद सत्ता गाजवणाऱ्या एकसंध शिवसेनेला फाटाफूट होऊन पुढील महिन्यात 3 वर्षे पूर्ण झालीत. भाजपा- शिवसेना (शिंदे) महायुती की ठाकरे बंधूंची युती मुंबईकरांनी कोणाला स्वीकारले आणि कोणाला नाकारले हे आज मतमोजणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
