स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीला निर्णायक जनादेश; रवींद्र चव्हाणांनी स्पष्टच सांगितलं
नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये मतदारांनी विरोधकांच्या खोट्या नरेटिव्हला नाकारले. आता मुंबईकरही आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत विरोधकांच्या फेक नरेटिव्हला नाकारतील," असे ते म्हणाले.
By PTI
Published : December 21, 2025 at 3:28 PM IST
मुंबई- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची मतमोजणी रविवारी सुरू असताना महाराष्ट्र भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मतदारांनी विरोधकांच्या "फेक नरेटिव्हला" नाकारल्यामुळे महायुतीला निर्णायक जनादेश मिळाल्याचा दावा केलाय. 288 पैकी 250 हून अधिक नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये महायुतीने विजय मिळवला आहे. यामध्ये भाजपाच्या उमेदवारांनी 236 पैकी 134 नगरपरिषदेत अध्यक्षपदे आणि 3 हजारांहून अधिक नगरसेवकांनी जागा जिंकल्या आहेत. महायुतीमध्ये भाजपा, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा समावेश आहे. भाजपा मुख्यालयात पत्रकार आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, आता आमचं लक्ष मुंबईवर असेल, जिथे 15 जानेवारीला इतर 28 महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत आणि दुसऱ्या दिवशी मतमोजणी होणार आहेत.
विरोधकांच्या खोट्या नरेटिव्हला नाकारले : "विरोधकांनी प्रचारादरम्यान सर्व प्रकारचे आरोप केले, पण लोकांनी ते ओळखले. उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःच सांगितले की, त्यांच्याकडे लोकांना देण्यासाठी काहीही नाही आणि म्हणूनच त्यांच्या पक्षाला नाकारण्यात आले. त्यांचा पक्ष नगर परिषद अध्यक्षपदाच्या जागांमध्ये दुहेरी आकडाही गाठू शकला नाही," असा दावाही चव्हाण यांनी केला. "नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये मतदारांनी विरोधकांच्या खोट्या नरेटिव्हला नाकारले. आता मुंबईकरही आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत विरोधकांच्या फेक नरेटिव्हला नाकारतील," असे ते म्हणाले.
केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असण्याचे फायदे : मुंबई निवडणुकीबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाडे न वाढवता सर्व लोकल ट्रेनच्या जागी वातानुकूलित ट्रेन आणण्याचा निर्णय घेतलाय. उपनगरीय रेल्वे जाळे हे महानगराची जीवनवाहिनी मानले जाते, जरी ते जगातील सर्वात गर्दीच्या जाळ्यांपैकी एक आहे. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असण्याचे फायदे निकालातून दिसून येतात, असंही चव्हाण यांनी अधोरेखित केलंय. तसेच राज्यभर व्यापक दौरा केल्याबद्दल, सभा घेतल्याबद्दल आणि ऑनलाइन बैठकांद्वारे पक्ष कार्यकर्त्यांशी संवाद साधल्याबद्दल त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक केले. "आम्ही त्यांच्या समर्पणाला आणि मेहनतीला सलाम करतो. हा निकाल राज्याच्या दिशेचा स्पष्ट संकेत आहे. हा प्रगती आणि विकासासाठी मिळालेला एक ठोस जनादेश आहे. आम्ही लोकांच्या जनादेशाचा आदर करतो आणि भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडून मतदारांच्या असलेल्या उच्च अपेक्षा पूर्ण करू," असेही ते म्हणाले.
महायुतीला दिलेला हा कौल आणि त्याबद्दल मतदारांचे आभार- चव्हाण : मतांचा कौल आणि मतांचा आशीर्वाद हा महायुतीलाच दिलाय आणि त्यामुळे महायुतीला स्पष्ट असं बहुमत विधानसभा निवडणुकीत मिळालं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोरोना काळात घेता आल्या नाहीत आणि त्यामुळे या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका प्रदीर्घ कालावधीनंतर झालेल्या आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका या 288 नगर पालिका, नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या होत्या. या निवडणुकीत निकाल 3 तारखेला लागेल, असं सर्व महाराष्ट्रालाही अपेक्षित होतं. परंतु काही तांत्रिक कारणामुळे निकाल हे थोडेसे लांबणीवरती गेले. आणि आज संपूर्ण महाराष्ट्रात 2 तारखेला झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि 20 तारखेला झालेल्या उर्वरित सार्वत्रिक निवडणुका, अशा दोन्ही दिवसांमध्ये झालेल्या निवडणुकांचा एकत्रित निकाल हा आज संपूर्ण महाराष्ट्राच्या समोर येताना दिसतोय. खरं तर सर्व निकाल हे घोषित व्हायला थोडासा अवधी आहे. जो कल ज्याला म्हणतात तो कल आणि जी माहिती आमच्याकडे उपलब्ध आहे, त्या माहितीप्रमाणे 288 ठिकाणच्या या निवडणुकांमध्ये महायुतीला जवळजवळ 215 ठिकाणी यश मिळालंय. त्यामध्ये स्थानिक आघाड्यांचंही प्रमाण हे जवळजवळ 20 ते 25 पेक्षा जास्त ठिकाणी आहे. त्यामुळे महायुतीला दिलेला हा कौल आणि त्याबद्दल आभार मानावेत तेवढे कमी आहेत. ते मतदारांचे आभार मानावेत त्यानुसार मतदारांचे आभार मानत असल्याचे रवींद्र चव्हाण म्हणालेत.
महायुतीत कोणतीही कटुता नव्हती- बावनकुळे : भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या विजयाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेला दिलंय. युतीच्या समीकरणांबद्दल बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, सर्व लहान परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका संयुक्तपणे लढवणे शक्य नव्हते. चर्चेनंतर उमेदवार उभे करण्यात आले आणि त्यात कोणतीही कटुता नव्हती. काँग्रेस हा आमचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी आहे आणि तो आता आणखीच कमकुवत झाला आहे," असंही बावनकुळेंनी सांगितलं.
विकासाला प्राधान्य दिले जाणार- राणे : दरम्यान, भाजप नेते आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी समेट घडवण्याची भूमिका घेत आता विकासाला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचं सांगितलं. "निवडणुका संपल्या आहेत आणि आता कोणत्याही गोष्टीचे राजकारण करण्याची गरज नाही. विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे," असे राणे यांनी पत्रकारांना सांगितले. मालवण, कणकवली, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला येथील विजेत्यांचे अभिनंदन करताना ते म्हणाले, "पालकमंत्री म्हणून मी कोणत्याही भेदभावाशिवाय त्यांच्या मागण्या आणि अपेक्षा पूर्ण करेन. मी त्यांना पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन देतो. हा करदात्यांचा पैसा आहे आणि तो जबाबदारीने वापरला पाहिजे." मालवण आणि कणकवली नगरपरिषदेच्या निवडणुकांमध्ये त्यांचे मोठे बंधू आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी पाठिंबा दिलेल्या उमेदवारांनी विजय मिळवला.
मोठे बंधू निलेश राणे यांच्या प्रचाराचा परिणाम- राणे : मालवण आणि कणकवली येथील कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करताना नितेश राणे म्हणाले की, "आमच्या कार्यकर्त्यांनी खूप मेहनत घेतली आणि कुठेही कमी पडले नाहीत. लोकशाहीत अशा प्रयत्नांचा आदर केला पाहिजे." पैशांच्या वापराच्या आरोपांना उत्तर देताना नितेश राणे म्हणाले, "जर मोठ्या प्रमाणात पैसा वापरला असता, तर मालवणमधील माझ्या पॅनेलचे सर्व उमेदवार जिंकले असते. जनता सुज्ञ आहे आणि आपण त्यांच्या निवडीवर विश्वास ठेवला पाहिजे. नेमके काय चुकले हे समजून घेण्यासाठी मला थोडा वेळ लागेल." त्यांनी आपले मोठे बंधू निलेश राणे यांच्या प्रचाराच्या परिणामाचीही दखल घेतली. "त्यांच्या सभांचा निश्चितच परिणाम झाला आणि तो दुर्लक्षित करता येणार नाही. इतर घटकही होते आणि आमच्याकडूनही काही चुका झाल्या. मी जनतेच्या जनादेशाचा आदर करतो," असे भाजपाचे नेते आणि मंत्री नितेश राणे म्हणालेत.
हेही वाचाः
मुंबईच्या गजबजाटात घेता येतो गोव्याच्या वातावरणाचा आनंद, गिरगावातील 'खोताच्या वाडी'त होतोय ऐतिहासिक ख्रिसमस उत्सव
Maharashtra Local Body Election Results 2025 Live : नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये कोण बाजी मारणार? मतमोजणीला सुरुवात