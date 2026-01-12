मागील काही वर्षांत अत्याचार वाढला, एमआयएम नेते अकबर ओवैसी यांचा गंभीर आरोप
भाजपाच्या बुलडोजरने घर पाडले, त्याचा काही अंदाज आहे. आज आम्ही उठलो नाही तर कधीच नाही उठणार, अशी भावनिक साद अकबर ओवैसी यांनी घातली.
Published : January 12, 2026 at 12:05 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून काय काय होत आहे, लव्ह जिहादच्या नावाने किती मारले गेलेत ते तुम्ही विसरलात का? मॉब लिंचिंगमध्ये मारले गेलेले तुम्ही विसरलात, अशा भाषेत एमआयएम नेते अकबर ओवैसी यांनी मुस्लिम समाजातील लोकांना चिथावणी दिलीय. उठा आणि जाऊन लढा असे सांगत नाही, घोषणाही द्या असेही सांगत नाही. एक व्हा, ही वेळ एकत्र होण्याची आहे. हा वेळ लांब जाण्याचा नाही. दुश्मन पूर्ण तयारीने येत आहे. आताही समजणार नसेल तर संपवून जाल. भाजपाच्या बुलडोजरने घर पाडले, त्याचा काही अंदाज आहे. आज आम्ही उठलो नाही तर कधीच नाही उठणार, अशी भावनिक साद अकबर ओवैसी यांनी घातली.
सर्वात कमी शिक्षण मुस्लिम समाजाचे : मुसलमान असल्याचा गर्व आहे. आज सरकारी योजनांमध्ये मुस्लिमांची जागा किती आहे. सर्वात कमी शिक्षण मुस्लिम समाजाचे आहे. डॉक्टर, वकील, शास्त्रज्ञ सर्वच ठिकाणी शेवटी मुस्लिम आहेत. हा अन्याय नाही का? प्रत्येक सरकारने आम्हाला मागे ठेवण्याचे काम केले. ना शिक्षण, ना रोजगार मिळाला, यापेक्षा आणखी काय अन्याय असेल, त्यामुळे या विरोधात आम्ही आवाज उठवत आहोत. आज आम्हाला साधी कारकूनची देखील नोकरी मिळत नाही. देशात आम्हाला हिस्सा दिला असता तर एमआयएमला देशात प्रत्येक ठिकाणी जाण्याची गरज नव्हती. आम्हाला अंधारात ठेवले असा आरोप अकबर ओवैसी यांनी केले.
व्होट बँक म्हणून आमचा वापर केला : फक्त व्होट बँक म्हणून आमचा वापर करण्यात आलाय, मुस्लिम बांधवांचं दुःख सांगण्यासाठी आलो आहोत. तुम्हाला लोकसभेच्या जागा हरल्याचं दुःख नाही, जलील जिंकल्यावर लोक म्हणत होते की जलील कसे जिंकले, पण हा विजय तुमच्या आशीर्वादामुळे झाला होता. आम्ही लोकसभा जागा हरलो आणि आता तुम्हाला औरंगाबादच्या महापौरपदसुद्धा हरायचं आहे. तुम्हाला आपला भाऊ महापौर बनताना पाहायचे नाही का? अन्यथा औरंगाबादचे नाव बदलणारे महापौर बनून जातील, अशी टीका भाजपा - शिवसेनेवर अकबर ओवैसी यांनी केलीय.
बांगलादेशमध्ये हिंदूंना मारले जात असल्याचा घटनेचा निषेध : बीफ बॅनच्या नावाने मारले जात आहात आणि याच निषेध करतोय, पण बांगलादेशमध्ये हिंदूंना मारले जात असल्याचा घटनेचा देखील निषेध करतो. मोदींना देशाची कोणती चिंता नाही, देशाला बरबाद केलंय. मनमोहन सिंग असताना डॉलर 70 ह्या वरती गेल्यावर टीका करीत होते, आता 90 रुपये झाले असून, मोदींच्या वयापेक्षा जास्त आहे. विदेशी गुंतवणूक का येत नाही, डॉलर वाढत असून, रुपया पडत आहे. त्यामुळे गुंतवणूक येत नाही. 15 लाख म्हणाले, ते आले का? फक्त फसवणूक, अशी टीका देखील त्यांनी केलीय.
भ्रष्टाचार संपला का? : शिंदे मोदींचा मोठा भक्त आहे, फडणवीसदेखील भक्त आहे. मोदी म्हणाले की, भ्रष्टाचार संपवणार आहे, पण यांनी पेट्रोलदेखील सोडले नाही, यात 15 टक्के इथेनॉलदेखील मिसळवले. त्यात किती पाणी आहे, हे गडकरी यांना माहीत आहे. आम्ही बीफ नाही खाऊ शकत, पण सर्वाधिक बीफ निर्यात भारतातून जात आहे. पण भारताचा माणूस बीफ खाऊ शकत नाही. गोरक्षकांनो, मोदींना सांगा बीफ निर्यात रोखा म्हणून, पण मुस्लिम असेल तर बकरा आणि मटण घेऊन चालला तरीही मारतात, अशी टीका अकबर ओवैसी यांनी सभेत केली.
