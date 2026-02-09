बाबा सिद्धिकी हत्या प्रकरणात हायकोर्टाकडून पहिला जामीन मंजूर
पंजाब सीमा प्रांतातून अटक झालेल्या आकाशदीप सिंहची सबळ पुराव्यांअभावी कोर्टाकडून सुटका करण्यात आलीय. पासपोर्ट जमा करत महाराष्ट्राच्या बाहेर जाण्यास मनाई केलीय.
मुंबई : बाबा सिद्दिकी हत्या प्रकरणात पहिल्या आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी जामीन मंजूर केलाय. आकाशदीप करज सिंह (22) या आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयाने सबळ पुराव्यांअभावी सशर्त जामीन मंजूर केलाय. न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या एकलपीठानं 3 फेब्रुवारी रोजी राखून ठेवलेला निकाल सोमवारी जाहीर केलाय.
कोण आहे आरोपी?, काय होते आरोप? - वर्ष 2024 मध्ये मुंबईत झालेल्या बाबा सिद्धिकी हत्या प्रकरणातील हा पहिला जामीन आहे. आरोपी क्रमांक 24 आकाशदिप सिंह याला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन देण्यात आलाय. जवळपास 14 महिन्यांच्या कारावासानंतर त्याची जेलमधून सुटका झालीय. आकाशदीप सिंह याला मुंबई क्राईम ब्रांचनं पंजाब प्रांतातून अटक केली होती. मारेकऱ्यांना हत्यार पुरवणाऱ्या आरोपी क्रमांक 15 च्या तो सतत संपर्कात होता, असा आकशदीपवर आरोप होता. कटात सहभागी असल्याचा तसेच शूटर आणि बिश्नोई टोळी यांच्यातील दुवा म्हणून काम केल्याचा ठपकाही आकाशदीपवर आरोपपत्रात ठेवण्यात आलाय. मुंबई क्राईम ब्रांचनं इतर आरोपींकडून मिळालेल्या माहितीवर हाती घेतलेल्या विशेष शोध मोहिमेत भारत-पाकिस्तान सीमेवरील पंजाबच्या फाझिलका येथून नोव्हेंबर 2024 मध्ये आकशदीपला अटक करण्यात आली होती.
हायकोर्टाचा निकाल काय? - मुंबई सत्र न्यायालयानं जामीन फेटाळल्याच्या निर्णयाला आरोपीनं हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. आरोपीच्या वतीनं वकील अभिषेक येंडे आणि वकील शुभम काहिटे यांनी युक्तिवाद केला. आकाशदीप आणि या प्रकरणातील अन्य एक आरोपी ज्याच्यावर मारेकऱ्यांना हत्यारं दिल्याचा आरोप आहे, त्यांच्यात फोनवर झालेल्या संभाषणाच्या आधारावर आकाशदीपला अटक करण्यात आली होती. ते संभाषण हत्येच्या बरंच आधीच असल्याचा बचावपक्षाचा मुख्य युक्तिवाद होता. या व्यतिरिक्त आरोपीविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलंय.
हायकोर्टाकडून सशर्त जामीन मंजूर - आरोपींविरोधात त्याव्यतिरिक्त इतर कोणताही गंभीर आरोप नसल्याचं नोंद करत हायकोर्टाकडून हा सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आलाय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून हायकोर्टानं 3 फेब्रुवारी रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. जामीन मंजूर करताना कोर्टानं आरोपीला दर दुसऱ्या सोमवारी पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिलेत. तसेच आरोपीला त्याचा पासपोर्ट जमा करत, न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीविना महाराष्ट्राच्या बाहेर जाण्यास मनाई करण्यात आलीय. तसेच या आदेशाचा इतर आरोपींच्या जामीन अर्जावर परिणाम होणार नसल्याचंही हा जामीन देताना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.
काय आहे प्रकरण?- 12 ऑक्टोबर 2024 रोजी वांद्रे परिसरात बाबा सिद्दिकी यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी आजवर एकूण 28 आरोपींना अटक केलीय. मात्र या हत्येमागचे खरे सूत्रधार अद्याप मोकाटच असल्याचा आरोप करीत सिद्धिकी कुटुंबीयांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. गँगस्टर अनमोल बिष्णोईच्या इशाऱ्यावर बाबा सिद्दिकी यांची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. मात्र या हत्येमागचं खर कारण हे एसआरए प्रकल्पातील नातेसंबंधांशी जोडलेले असल्याचा सिद्दिकी कुटुंबीयांचा आरोप आहे.
